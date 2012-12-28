Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу

Женщина умерла от острой кровопотери.

24 мая в частном доме на улице Котовского во время пьяного скандала мужчина вогнал нож в ягодицу сожительницы. 50-летняя женщина умерла от массивной кровопотери еще до приезда скорой помощи.Следком возбудил дело по части четвертой статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности. 48-летний мужчина сознался в содеянном. Вчера его арестовали на два месяца по ходатайству следователя.