Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Происшествия
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сегодня, 12:57
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Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу
Женщина умерла от острой кровопотери.
Следком возбудил дело по части четвертой статьи 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности. 48-летний мужчина сознался в содеянном. Вчера его арестовали на два месяца по ходатайству следователя.
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