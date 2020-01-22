Общество
сегодня, 16:20
Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани
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Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы обсудить с представителями общественных организаций первую часть своего послания Федеральному Собранию. Встреча длилась два часа, и по большей части касалась поддержки семей с детьми, образования и здравоохранения.
Мы собрали ответы Путина, на самые интересные вопросы, прозвучавшие на встрече.
- Когда начнутся новые выплаты семьям с детьми?
- Выплаты будут начисляться с 1 января, нормативная база появится к марту, что-то будет доработано к лету. Потенциальным получателям пособий необходимо подать документы до 31 декабря этого года. В этом году новая мера поддержки для малоимущих семей с детьми составит около 5,5 тысячи рублей в месяц, а в дальнейшем речь идёт о сумме около 11 тысяч. Что касается материнского капитала, то теперь общая поддержка семьи, у которого три ребёнка составит свыше миллиона рублей (если суммировать материнский капитал на первого и второго ребёнка и компенсацию по ипотеке на третьего), по словам Владимира Путина, приличная квартира или дом в регионах стоит 2,2-2,5 миллиона рублей - то есть государство выделит практически половину стоимости жилья. Также поставлена задача сократить все сроки по оформлению материнского капитала в два раза, а по ипотеке они должны составлять не меньше одного месяца.
- Отменят ли региональные выплаты учителям за классное руководство после введения федеральной выплаты в 5000 рублей?
- Нет. По словам Владимира Путина, такие выплаты должны быть сохранены.
- Что будет с зарплатами врачей?
- Необходимо определить общие оклады врачей. Такие, чтобы не потерялись компенсационные выплаты, стимулирующие надбавки, чтобы начальство не получало в три раза больше рядовых сотрудников.
Что еще предлагали Путину:
Участник Народного фронта Михаил Мальцев попросил предусмотреть предварительный фильтр поставщиков и лабораторный контроль при закупках продуктов для школьного питания. Президент пообещал учесть эту просьбу.
Представитель областной клинической больницы Любовь Агафонова предложила готовить врачей остродефицитных специальностей по целевым направлениям от регионов. Путин ответил, что так и будет.
Участница встречи Марина Аксёнова предложила ввести на законодательном уровне услугу ухода по медицинским показаниям в больницах за детьми, которые остались без попечения.
Владимир Путин ответил, согласен, давайте посмотрим.
Ирина Глазунова попросила ввести образовательный сертификат для матерей находящихся в декретном отпуске, которые хотят пройти переобучение.
Президент пообещал, что «сделают так же, как и в случае с сертификатами для предпенсионеров.
После окончания встречи некоторые её участники отмечали молниеносную реакцию на их предложения. Так, Марина Аксёнова из Новосибирска отметила, что к ней уже подошла замминистра образования Татьяна Синюгина и сообщила, что по работе с оставшимися без попечения родителей детьми будут сформированы конкретные предложения.
Мы собрали ответы Путина, на самые интересные вопросы, прозвучавшие на встрече.
- Когда начнутся новые выплаты семьям с детьми?
- Выплаты будут начисляться с 1 января, нормативная база появится к марту, что-то будет доработано к лету. Потенциальным получателям пособий необходимо подать документы до 31 декабря этого года. В этом году новая мера поддержки для малоимущих семей с детьми составит около 5,5 тысячи рублей в месяц, а в дальнейшем речь идёт о сумме около 11 тысяч. Что касается материнского капитала, то теперь общая поддержка семьи, у которого три ребёнка составит свыше миллиона рублей (если суммировать материнский капитал на первого и второго ребёнка и компенсацию по ипотеке на третьего), по словам Владимира Путина, приличная квартира или дом в регионах стоит 2,2-2,5 миллиона рублей - то есть государство выделит практически половину стоимости жилья. Также поставлена задача сократить все сроки по оформлению материнского капитала в два раза, а по ипотеке они должны составлять не меньше одного месяца.
- Отменят ли региональные выплаты учителям за классное руководство после введения федеральной выплаты в 5000 рублей?
- Нет. По словам Владимира Путина, такие выплаты должны быть сохранены.
- Что будет с зарплатами врачей?
- Необходимо определить общие оклады врачей. Такие, чтобы не потерялись компенсационные выплаты, стимулирующие надбавки, чтобы начальство не получало в три раза больше рядовых сотрудников.
Что еще предлагали Путину:
Участник Народного фронта Михаил Мальцев попросил предусмотреть предварительный фильтр поставщиков и лабораторный контроль при закупках продуктов для школьного питания. Президент пообещал учесть эту просьбу.
Представитель областной клинической больницы Любовь Агафонова предложила готовить врачей остродефицитных специальностей по целевым направлениям от регионов. Путин ответил, что так и будет.
Участница встречи Марина Аксёнова предложила ввести на законодательном уровне услугу ухода по медицинским показаниям в больницах за детьми, которые остались без попечения.
Владимир Путин ответил, согласен, давайте посмотрим.
Ирина Глазунова попросила ввести образовательный сертификат для матерей находящихся в декретном отпуске, которые хотят пройти переобучение.
Президент пообещал, что «сделают так же, как и в случае с сертификатами для предпенсионеров.
После окончания встречи некоторые её участники отмечали молниеносную реакцию на их предложения. Так, Марина Аксёнова из Новосибирска отметила, что к ней уже подошла замминистра образования Татьяна Синюгина и сообщила, что по работе с оставшимися без попечения родителей детьми будут сформированы конкретные предложения.
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Комментарии (5)
Вениамин Перепелицин
сегодня, 19:50
Почему не было представителей от самых обездоленных жителей России, пенсионеров? Я бы Путину задал такой вопрос: когда он отменит самый абсурдный его закон о взносах на Капремонт? Принудительные взносы на Капремонт МКД противоречат Конституции РФ п.2 Ст.35. Никому не позволено ее нарушать, тем более Президенту. Это очередной лохотрон в России. Мы это уже проходили - Ваучеры, Вклады в Сбербанке (1991г). У меня лично хитромудрые законодатели украли 13 лет стажа (работа на Крайнем севере) в 2001 году. Мне 75 лет, Капремонт нашего дома запланирован на 2037 год. К тому времени не только меня не будет, но государства Россия в таком виде как сейчас.ответить
Oleg Ole
сегодня, 18:52
Показуха, работы нет, зарплаты копейки, инфраструктуры нетответить
Подгорное
сегодня, 17:43
Пусть поситит больницу на сырском Руднике ...самая лутшая больница в России и Мотин самый лутший Главный врач всей России...Артамонов, ауууу!!! Навиди порядок!!!ответить
Oleg Che
сегодня, 16:47
На 31% подорожал взнос на капремонт. Сегодня пришла квитанция на 512 рублей. До этого платил 391 рубль. А нам по ящику трещат про инфляции в 4%. Пора народ на улицы выводить, а некому.ответить
РЁРІРµС†РѕРІ
сегодня, 16:45
Что там с тарифом на мусор? Какого числа продление годового договора? В некоторых областях люди расторгают договоры и уведомляют оператора о несогласии с тарифом.ответить
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