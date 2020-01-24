Общество

сегодня, 13:31

С Новым годом! С новым вирусом...

12 1914
#коронавирус #Китай
3
С Новым годом! С новым вирусом...

Липчанин, который уже два месяца работает в Китае, рассказал о настроениях в Поднебесной в канун китайского Нового года в связи с распространением коронавируса.

Сегодня, 24 января, в Китае отмечается канун Нового года. Но в этом году праздник омрачен – по крайней мере, если верить сообщениям СМИ. Новости о распространении опасного коронавируса звучат как сводки с фронта.

По последним данным, обнародованным на сайте российского Роспотребнадзора, власти Китая сообщают об увеличении числа подтвержденных случаев, подозрительных случаев, а также числа пораженных провинций и летальных исходов. Уже говорят о 17 летальных случааях из 557 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. В Японии, Республике Корея, Таиланде, Сингапуре также выявлены возможные случаи заболевания. К списку стран, куда пришёл вирус, разные источники добавляют США, Саудовскую Аравию и Филиппины.

Журналисты сообщают, что в Китае начинается паника и ажиотажный спрос на средства защиты – возник резкий дефицит масок-респираторов, на них взлетели цены. На карантин закрыты города Ухань и Хуанган – в них живет более 16 миллионов человек. А в России теперь опасаются даже посылок от AliExpress.
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Такие видео из Китая расходятся по соцсетям.

Но пока одни решают – стоит ли вообще забирать посылки из «Алика», 28-летний жонглер из Липецка Андрей Коровин спокойно живёт и работает в Китае. И даже готовится к встрече китайского Нового года.

- В Китае я живу и работаю уже два месяца, - рассказал GOROD48 Андрей Коровин. – А вообще контракт у меня до конца февраля. До этого я выступал практически по всей России, а также в Казахстане, в Южной Корее.

Андрею Коровину 28 лет. Он – выпускник школы №4 Липецка, высшее образование получил в Липецком эколого-гуманитарном институте. Но настоящей профессией для него стало хобби: воспитанник цирковой студии «Юность» теперь гастролирует по всему миру в качестве жонглёра. Сейчас работает в парке в бухте Хайтангбей недалеко от города Санья на китайском острове Хайнань.

- У нас на острове всё спокойно, - говорит липчанин. – Хотя и здесь зарегистрировано девять инфицированных коронавирусом, прилетевших из города Ухань. Но на потоке туристов в парк это пока никак не отражается. Вообще, китайцы и так постоянно в масках ходили – и до коронавируса. Но сейчас, конечно, тех, кто в масках, стало значительно больше. 

- Какие меры профилактики применяете, чтобы не заразиться коронавирусом?

- Врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать уличной еды. А ещё почаще проводить влажную уборку помещений. А вообще китайцы больше делают, чем говорят. В эпицентре распространения вируса проводят дезинфекцию. Врачи работают над тестерами для выявления вируса и над вакциной. В Хайнане проверяют всех прибывших, и при малейшем подозрении сразу отправляют в госпиталь. Ну а так практически ничего не изменилось! На китайский Новый год туристов даже больше, чем обычно.

- Говорят, защитные маски теперь в дефиците и сильно взлетели в цене? Успели купить?

- Нет, мы с коллегами маски не покупали, поэтому и ценами даже не интересовался. Со мной работают ребята из России и из Украины.

- А на пляжах какая ситуация? Загорают тоже в масках?

- Сами китайцы вообще не загорают! Русских туристов у нас в бухте мало – наши соотечественники, в основном, едут в город Санья. Мы на пляж ходить успеваем – и расписание выступлений плавающее, и выходной есть. Так что лично в моей жизни пока ничего не изменилось из-за коронавируса.

- Какие настроения у местных на острове? Не боятся ли спада потока туристов?

- Пока всё без изменений: и у местных, и у нас, гастролёров. Работаем как работали.

- Как будете сегодня праздновать китайский Новый год?

- На работе: у нас усиливают программу, собирают большое общее шоу на центральной сцене.

Фото Владимира Ольгина, из личного архива Андрея Коровина.

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12 1914
#коронавирус #Китай
3

Комментарии (12)

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Читатель

39 минут назад
А что со всем предыдущими вирусами? Все побеждены навечно?
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Пенсионер

44 минуты назад
Этот вирус смертелен для россиян потому-что у нас все товары из Китая своего ничего нет все производство уничтожили единоросы .
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Серый

сегодня, 14:38
Пейте больше водки и самогона с перцем или анальгином и не возьмет ни одна зараза
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Участковый тебя посадит на бутылку

сегодня, 14:14
Участковый, ты чурка из чарджоу везешь сюда путеному головной башки - страшную заразу!
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Китайский короновирус против биомусора

сегодня, 14:08
Участковый, вирус избавит цивилизованный мир от тебя чурбанской вонючей заразы (vk.com/d.krasichkov) со сселок, высоцкого, 6
ответить

Краси чков - самая вонючая зараза с чуркистан

сегодня, 14:08
Гнида носастая Дмитрий Краси чков - чурка нейграмотная двухочковая, тунеядец, потомственная сволочь из чуркистанского чарджоу, трижды судимый членосос со сселок, высоцкого, 6 (vk.com/d.krasichkov) тел. 89103543434 понял, что выгоднее вылизывать толстые жопы едерастовской банде медвепутов, чем отсасывать у зэков пичужки и подставлять им свой анально-половой сракатан в своем родном ИК-18 поселка Мурмаши Мурманской области! Поэтому этот безродный высерок шлюхи от сосланбека-ослойоба, после того, как откинулся с параши в конце 2010 года сменил твою фамилию Плямин на фамилию известного боксера! И с высунутым языком вступил в ЕдРоSS, чтобы быть паразитом на теле русского народа и поливать грязью русских и русское! В конце лета 2019 года на этом сайте он агитировал за едераста в мюниха до разрыва сраки! В качестве компенсации за порванную жопу запросил место в Горсовет! Но какой из безродной чурки дырявой, которая не знает русский язык депутат? Поэтому ему предложили место у параши!
ответить

Китайский короновирус против биомусора

сегодня, 14:07
Участковый, вирус избавит цивилизованный мир от тебя чурбанской вонючей заразы (vk.com/d.krasichkov) со сселок, высоцкого, 6
ответить

патриот

сегодня, 14:03
Да и * с ними пусть все передохнут как тараканы одним врагом будет меньше для россии
ответить

Усмань

сегодня, 13:56
после иноземных фашистов никак не отмоем руки
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Участковый

сегодня, 13:45
хохлы сюда привезут заразу
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