сегодня, 13:31
С Новым годом! С новым вирусом...
Липчанин, который уже два месяца работает в Китае, рассказал о настроениях в Поднебесной в канун китайского Нового года в связи с распространением коронавируса.
По последним данным, обнародованным на сайте российского Роспотребнадзора, власти Китая сообщают об увеличении числа подтвержденных случаев, подозрительных случаев, а также числа пораженных провинций и летальных исходов. Уже говорят о 17 летальных случааях из 557 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. В Японии, Республике Корея, Таиланде, Сингапуре также выявлены возможные случаи заболевания. К списку стран, куда пришёл вирус, разные источники добавляют США, Саудовскую Аравию и Филиппины.
Журналисты сообщают, что в Китае начинается паника и ажиотажный спрос на средства защиты – возник резкий дефицит масок-респираторов, на них взлетели цены. На карантин закрыты города Ухань и Хуанган – в них живет более 16 миллионов человек. А в России теперь опасаются даже посылок от AliExpress.
Такие видео из Китая расходятся по соцсетям.
Но пока одни решают – стоит ли вообще забирать посылки из «Алика», 28-летний жонглер из Липецка Андрей Коровин спокойно живёт и работает в Китае. И даже готовится к встрече китайского Нового года.
- В Китае я живу и работаю уже два месяца, - рассказал GOROD48 Андрей Коровин. – А вообще контракт у меня до конца февраля. До этого я выступал практически по всей России, а также в Казахстане, в Южной Корее.
Андрею Коровину 28 лет. Он – выпускник школы №4 Липецка, высшее образование получил в Липецком эколого-гуманитарном институте. Но настоящей профессией для него стало хобби: воспитанник цирковой студии «Юность» теперь гастролирует по всему миру в качестве жонглёра. Сейчас работает в парке в бухте Хайтангбей недалеко от города Санья на китайском острове Хайнань.
- У нас на острове всё спокойно, - говорит липчанин. – Хотя и здесь зарегистрировано девять инфицированных коронавирусом, прилетевших из города Ухань. Но на потоке туристов в парк это пока никак не отражается. Вообще, китайцы и так постоянно в масках ходили – и до коронавируса. Но сейчас, конечно, тех, кто в масках, стало значительно больше.
- Какие меры профилактики применяете, чтобы не заразиться коронавирусом?
- Врачи рекомендуют чаще мыть руки и избегать уличной еды. А ещё почаще проводить влажную уборку помещений. А вообще китайцы больше делают, чем говорят. В эпицентре распространения вируса проводят дезинфекцию. Врачи работают над тестерами для выявления вируса и над вакциной. В Хайнане проверяют всех прибывших, и при малейшем подозрении сразу отправляют в госпиталь. Ну а так практически ничего не изменилось! На китайский Новый год туристов даже больше, чем обычно.
- Говорят, защитные маски теперь в дефиците и сильно взлетели в цене? Успели купить?
- Нет, мы с коллегами маски не покупали, поэтому и ценами даже не интересовался. Со мной работают ребята из России и из Украины.
- А на пляжах какая ситуация? Загорают тоже в масках?
- Сами китайцы вообще не загорают! Русских туристов у нас в бухте мало – наши соотечественники, в основном, едут в город Санья. Мы на пляж ходить успеваем – и расписание выступлений плавающее, и выходной есть. Так что лично в моей жизни пока ничего не изменилось из-за коронавируса.
- Какие настроения у местных на острове? Не боятся ли спада потока туристов?
- Пока всё без изменений: и у местных, и у нас, гастролёров. Работаем как работали.
- Как будете сегодня праздновать китайский Новый год?
- На работе: у нас усиливают программу, собирают большое общее шоу на центральной сцене.
Фото Владимира Ольгина, из личного архива Андрея Коровина.
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