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33 минуты назад

«Мы тебя закопаем, если не бросишь собирать документы!»

В активиста садоводческого товарищества распылили газ из баллончика. Он уверяет, что это произошло во время сбора подписей против повышения членских взносов.

В редакцию GOROD48 обратился активист СНТ имени И. В. Мичурина Виктор Колыванов и рассказал, что на него напали, предоставив видео инцидента.

Но сначала предыстория. 24 апреля в СНТ проходило годовое отчетное собрание, одним из вопросов которого было повышение членских взносов с 750 рублей до 950 рублей.

Виктор Колыванов со своими единомышленниками уверяет, что собрание было незаконно, та как решения принимались не большинством голосов. Собравшимся не объяснили причину повышения взносов и не отчитались о ранее потраченных суммах.




Активист начал собирать подписи под обращением в прокуратуру и за проведение нового собрания садоводов.

— Кто-то позвонил мне вечером и попросил приехать в СНТ, чтобы подписать документы. Я подъехал на следующий день. Ко мне подходит женщина, попросила почитать документы. Она взяла их и побежала. Я за ней. Она распыляет газовый баллончик и кричит: «Мы тебя закопаем, если не бросишь собирать документы!», — рассказал Виктор Колынанов.

Момент с распылением газового баллончика записала камера наблюдения.

Виктор Колыванов обратился в полицию с заявлениями о нападении и краже документов.

«Заявления проверяет отдел полиции № 4», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Но больше всего Виктора волнует повышение членских взносов и непрозрачность, как он считает, деятельности правления СНТ. Свои доводы он изложил в заявлении, направленном в прокуратуру, которое подписали 14 человек. Он также надеется провести еще одно собрание, чтобы обсудить финансовую деятельность СНТ и «справедливый» размер взносов.

GOROD48 обратился за комментариями в правление СНТ. Юрист товарищества Жанна Аленина рассказала, что решение о повышении взносов до 950 рублей с сотки, плюс 500 рублей на целевые расходы, было принято на общем собрании садоводов.

— У нас до недавнего времени были, наверное, самые низкие взносы! А люди хотят отремонтированные дороги, трубы. Мы купили глубинный насос за 560 тысяч рублей! Перешли на круглогодичную подачу электричества. Установили дополнительные мусорные контейнеры, в которые, кстати, выбрасывают мусор не только садоводы, но и проезжающие по Тамбовке водители. Мы вывозим мусор четыре раза в неделю. Три года назад тут было болото и брошенные садоводами участки. Я впряглась в это СНТ. Люди хотят все больше и больше! Как в коттеджном поселке! Так платите как в Желтых Песках по полторы тысячи с сотки! — сказала Жанна Аленина, добавив, что в СНТ около 150 должников по взносам, в число которых входит и Виктор Колыванов.
сады
взносы
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