Общество

сегодня, 09:10

Жителей Липецка назвали самыми ленивыми в России

16 1591
#рейтинг #лень
2
Жителей Липецка назвали самыми ленивыми в России

Город стал лидером не самого приятного рейтинга.

Маркетинговое исследовательское агентство Zoom Market составило рейтинг самых ленивых городов России. Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2760 интервью.

Участникам опросов задавали четыре вопроса:

- вы можете назвать себя трудолюбивым человеком?
- вы с удовольствием ходите на работу?
- вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия?
- вы считаете себя ленивым человеком?

Первое место в рейтинге ленивых городов России занял Липецк, второе - Ростов-на-Дону, тройку ленивых лидеров замкнул Воронеж. Всего в списке 23 города.

Авторы исследования отмечают, что ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. При этом ленивыми себя считают только 8% опрошенных.
16 1591
#рейтинг #лень
2

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

11 минут назад
Ну ты то у нас наверное не упускаеш возможности себя нахвалить и пожалеть, хорошо что таких у нас не много,"товарищ" который"Ирине и Александру"
ответить

гость

23 минуты назад
фигня а не исследование.. когда человек в 7 уже на работе, как можно назвать его ленивым! Zoom Market???
ответить

гость

27 минут назад
Понятно вам всем? Не чиновники в проблемах города виноваты, а ленивое население.
ответить

Липчане не тупые,

28 минут назад
Горе Липовое, а вот приезжие идиоты-точно тупые. Навскидку-Королёв, Путилин, Уваркина, Иванов и далее по списку. К липчанам они НИКАКОГО отношения не имеют.
ответить

ттт

29 минут назад
давайте будем честными - работать изо всех сил на благо "дяди" просто глупо, а работать "на себя" надорвешься или становись "дядей" для кучи людей и опять таки дальше работать будут уже они. Куда не кинь везде получается что много работать глупо и вредно.
ответить

Горе Липовое

33 минуты назад
Вот в это я верю! Предлагаю провести исследование на самый тупой город. Пипецк будет в тройке лидеров, если не возглавит её.
ответить

Ирине и Александру

33 минуты назад
Больше на убитую самооценку похоже.
ответить

Я работающий-нищий

35 минут назад
Я скоо буду падать у дверей своей любимой работы
ответить

Александр

38 минут назад
Липчане просто самокритичные люди,а это хорошее качество человека.
ответить

ттт

41 минуту назад
ну со своим опросом они наверно не по заводам ходили, если возле дешёвой пивнушки опрашивать получится что все вокруг алкоголики ...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчан очаровал вечерний снегопад
#снег #соцсети
Липчан очаровал вечерний снегопад

36 минут назад

Общество
Липецкая команда прошла в Высшую лигу КВН
#КВН
2
Липецкая команда прошла в Высшую лигу КВН

46 минут назад

Общество
На треть больше липчан стали банкротами
#банкротства
6
На треть больше липчан стали банкротами

сегодня, 07:07

Общество
В Липецкой области сильный ветер и до +2
#ветер
3
В Липецкой области сильный ветер и до +2

вчера, 18:04

Общество
В Липецке начали готовиться к паводку
#паводок
20
В Липецке начали готовиться к паводку

вчера, 17:53

Общество
В новом жилом комплексе в 19-м микрорайоне снизят этажность
#строительство
39
В новом жилом комплексе в 19-м микрорайоне снизят этажность

вчера, 17:18

Общество