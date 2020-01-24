Общество
сегодня, 09:10
Жителей Липецка назвали самыми ленивыми в России
Город стал лидером не самого приятного рейтинга.
Маркетинговое исследовательское агентство Zoom Market составило рейтинг самых ленивых городов России. Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2760 интервью.
Участникам опросов задавали четыре вопроса:
- вы можете назвать себя трудолюбивым человеком?
- вы с удовольствием ходите на работу?
- вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия?
- вы считаете себя ленивым человеком?
Первое место в рейтинге ленивых городов России занял Липецк, второе - Ростов-на-Дону, тройку ленивых лидеров замкнул Воронеж. Всего в списке 23 города.
Авторы исследования отмечают, что ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. При этом ленивыми себя считают только 8% опрошенных.
Участникам опросов задавали четыре вопроса:
- вы можете назвать себя трудолюбивым человеком?
- вы с удовольствием ходите на работу?
- вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия?
- вы считаете себя ленивым человеком?
Первое место в рейтинге ленивых городов России занял Липецк, второе - Ростов-на-Дону, тройку ленивых лидеров замкнул Воронеж. Всего в списке 23 города.
Авторы исследования отмечают, что ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. При этом ленивыми себя считают только 8% опрошенных.
Александр
гость
гость
Липчане не тупые,
ттт
Горе Липовое
Ирине и Александру
Я работающий-нищий
Александр
ттт