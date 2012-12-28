Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка

По данным следствия и суда, 23 года назад он убил борца с преступностью в Брянске, а в Липецке расстрелял водителя, за то, что тот обрызгал его, проехав по луже.

К 17 годам колонии строгого режима приговорен брянским судом 51-летний житель Липецка за убийство, покушение на убийство, хранение и перевозку оружия.Как установили следствие и суд, в июле 2001 года брянский бизнесмен из личной неприязни к начальнику криминальной милиции Бежицкого района Валерию Хохлову нанял для расправы с ним своего телохранителя — жителя Липецка.Липецкий спортсмен, мастер единоборств, ставший впоследствии известным тренером, купил пистолет с глушителем, выследил милиционера и 13 ноября 2001 года убил его у дома на улице Богдана Хмельницкого в Брянске тремя выстрелами в голову.Заказчик убийства умер еще в 2003 году и дело в отношении него было прекращено. А личность киллера удалось установить лишь спустя годы благодаря оперативной и слаженной работе, межведомственному взаимодействию следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Брянской области, сотрудников Главного управления криминалистики, и сотрудников региональной полиции и ГУУР МВД России.«Спустя 20 лет следователям удалось опровергнуть алиби фигурантов уголовного дела, а также получить ряд доказательств их причастности к организации и исполнению убийства сотрудника органа внутренних дел, которые были подтверждены другими доказательствами по делу», — сообщили в Следкоме России.Кроме дела о заказном убийстве, следственная группа раскрыла еще одно преступление липчанина – покушение на убийство. 17 мая 2015 года он открыл стрельбу по водителю в Липецке, после незначительного конфликта на улице Фридриха Энгельса: тот обрызгал его, проехав по луже. Мастер единоборств, видимо больше доверявший оружию, дважды выстрелил в водителя из револьвера «Шершень».Несмотря на тяжелые ранения, пострадавший сумел скрыться от преступника и вовремя обратиться за медицинской помощью, что спасло ему жизнь.