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53 минуты назад
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Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка

По данным следствия и суда, 23 года назад он убил борца с преступностью в Брянске, а в Липецке расстрелял водителя, за то, что тот обрызгал его, проехав по луже.

К 17 годам колонии строгого режима приговорен брянским судом 51-летний житель Липецка за убийство, покушение на убийство, хранение и перевозку оружия.

Как установили следствие и суд, в июле 2001 года брянский бизнесмен из личной неприязни к начальнику криминальной милиции Бежицкого района Валерию Хохлову нанял для расправы с ним своего телохранителя — жителя Липецка.

Липецкий спортсмен, мастер единоборств, ставший впоследствии известным тренером, купил пистолет с глушителем, выследил милиционера и 13 ноября 2001 года убил его у дома на улице Богдана Хмельницкого в Брянске тремя выстрелами в голову.

Заказчик убийства умер еще в 2003 году и дело в отношении него было прекращено. А личность киллера удалось установить лишь спустя годы благодаря оперативной и слаженной работе, межведомственному взаимодействию следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Брянской области, сотрудников Главного управления криминалистики, и сотрудников региональной полиции и ГУУР МВД России.

«Спустя 20 лет следователям удалось опровергнуть алиби фигурантов уголовного дела, а также получить ряд доказательств их причастности к организации и исполнению убийства сотрудника органа внутренних дел, которые были подтверждены другими доказательствами по делу», — сообщили в Следкоме России.

Кроме дела о заказном убийстве, следственная группа раскрыла еще одно преступление липчанина – покушение на убийство. 17 мая 2015 года он открыл стрельбу по водителю в Липецке, после незначительного конфликта на улице Фридриха Энгельса: тот обрызгал его, проехав по луже. Мастер единоборств, видимо больше доверявший оружию, дважды выстрелил в водителя из револьвера «Шершень».

Несмотря на тяжелые ранения, пострадавший сумел скрыться от преступника и вовремя обратиться за медицинской помощью, что спасло ему жизнь.

Фото: sledcom.ru

заказное убийство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Ага
18 минут назад
Особенно оперативной работе, 20 с лишним лет решали кто виноват, вообще послушаешь ухи в трубочку заворачиваются...
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Щеглова
20 минут назад
тут на городе 48 писали, что отец убил жену и дочь и сказали, что ничего не будет - срок привлечения вышел. А в Брянске спустя больше 20 лет и дали 17 лет!
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Остап
24 минуты назад
"благодаря оперативной и слаженной работе" преступника вычислили почти через 24 года?
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Ну чтож
26 минут назад
Выйдет теперь в 70 лет если доживет, но говорят там котлету с макаронами дают на ужин
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Дмитрий
38 минут назад
Что за спортсмен/тренер ?
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