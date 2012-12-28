Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Происшествия
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сегодня, 00:58
В Липецке угроза атаки БПЛА
– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.
– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.
– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА»..
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