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817
сегодня, 00:58

В Липецке угроза атаки БПЛА

В Липецке и Липецком округе объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».

– По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.

– Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. 

– Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА»..
воздушная тревога
БПЛА
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