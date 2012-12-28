В микрорайоне «Елецкий» обмелел пруд

Липчане просят мэрию вмешаться.

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Пруд в микрорайоне «Елецкий» находится в «плачевном состоянии», жалуются липчане. Водоем обмелел, а на его берегах полно мусора.«Просим администрацию повлиять на причастных лиц ответственных к данной территории к ответственности за порядок и самое главное осушение пруда», — написала GOROD48 жительница Липецка.Очистку пруда в «Елецком» шесть лет назад проводило управление экологии и природных ресурсов по программе «Охрана окружающей среды Липецкой области». Для качественной расчистки водоема необходимо было откачать воду, что и было сделано. Но произошло понижение водного зеркала. Хотя работы произвели в полном объеме в соответствии с проектной документацией, которая прошла экспертизу. Наполняется пруд водой естественным путем — за счет осадков.«По информации отдела водный ресурсов по Липецкой области Донского БВУ одной из причин отсутствие необходимого уровня воды в пруду может являться незначительный поверхностный сток, который наблюдается в последние годы повсеместно. Кроме того, согласно документации, водное зеркало должно восстановится до естественных размеров в течение десяти лет», — рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.И добавили, что территорию у пруда благоустроят в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Ожидается, что это станет началом модернизации рекреационной зоны микрорайона, включающей в себя парк «Авиаторов».Кроме того, специалисты профильного департамента обсудили с депутатами, представителями общественных организаций и архитекторами стратегию будущего благоустройства рекреационной территории, определили направление работы по созданию ее концепции. Озеленение территории будут проводить только после основной стройки. Уже проведены торги и определен подрядчик. К Работу он начнет после подписания контракта.