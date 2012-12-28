Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Происшествия
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42 минуты назад
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
По данным следствия, мужчина планировал поджечь административное здание.
Как сообщает МВД-Медиа, в ходе расследования установлено, что обвиняемый по указанию неустановленных лиц с Украины в марте 2025 года планировал поджечь административное здание в Липецке, но преступление было пресечено оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области и регионального УФСБ России.
В загородном доме обвиняемого полицейские обнаружили бутылка с жидкостью с легковоспламеняющимися компонентами. Также изъяты ткань пропитанная жидкостью с содержанием нефтепродуктов, которая выполняла функцию фитиля, телефон обвиняемого и иные предметы, имеющие доказательственное значение в уголовном деле.
Уголовное дело по части первой статьи 30, пункту «а» части второй статьи 205 УК РФ направлено в суд. Мужчина арестован.
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