Общество
сегодня, 17:18
В новом жилом комплексе в 19-м микрорайоне снизят этажность
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На основании предложений и замечаний жителей мэрия переработает проект планировки территории по улице Московской.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, областное управление строительства и архитектуры провело внеплановую проверку соблюдения мэрией градостроительного законодательства при выдаче разрешений воронежскому ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» на строительство жилого комплекса на улице Московской, в ходе которой было выявлено несоответствие проекта установленным требованиям к плотности застройки. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка совместно с застройщиком начал работу по корректировке документации, в том числе, в части понижения этажности жилых домов. Кроме того, решением главы города Евгении Уваркиной по результатам публичных слушаний проект планировки территории нового жилого комплекса отклонен и отправлен на доработку (в конце минувшего года чиновники провели несколько встреч с жителями 19-го микрорайона, собрав предложения, которые будут учтены при доработке документации по планировке территории микрорайона).
Напомним, что еще в конце 2017 года решением городского Совета депутатов Липецка площадка отстоя общественного транспорта в 19-ом микрорайоне была передана под масштабную застройку воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» (в обмен на этот компенсационный участок застройщик обещал закончить строительство на улице Неделина домов для обманутых дольщиков). Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, будет встречать гостей города, заезжающих в Липецк с Елецкого шоссе. Застройщик предложил «уравновесить» строящийся жилой комплекс «Виктория» на другой стороне уоицы Московской с его 25-этажками сразу тремя высотными домами - 25-этажным и двумя 21-этажными, - которые должны построить на другой стороне улицы Московской (четвертый дом ЖК запланирован за этой троицей).
Тогда жители 19-го микрорайона выступили против появления новых соседей - в 800 квартирах нового ЖК жить могут более 1400 человек, и потребовали отказаться от проекта. Летом прошлого года мэрия проект строительства высоток в 19-м микрорайоне отклонила, поскольку на публичных слушаниях на него поступило почти два десятка замечаний. Большая их часть касалась того, что после строительства высоток у жителей микрорайона появятся проблемы с получением социальных услуг, связанных с увеличением численности населения. Возникли вопросы к безопасности будущих высоток: в Липецке нет пожарных автомобилей с выносом лестниц до 25 этажа. Также было непонятно, в какие детсады и школы будут ходить дети разросшегося микрорайона, где людям парковать автомобили.
В апреле прошлого года по проекту застройки прошли новые публичные слушания. На них жители 19 микрорайона узнали, что новый ЖК должен разместиться на 2,5 гектарах. В одном из четырех домов предполагается разместить детский образовательный центр на 75 мест и офис врача общей практике, в другом - подземную парковку. По территории жилищного комплекса будут разбросаны детские площадки. Проектировщики пообещали, что ни одна из высоток не пострадает от отсутствия естественного освещения, а при строительстве домов будут использованы современные технологии, которые защитят жильцов новостроек от уличных шума и пыли.
Горожане тогда все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей. Оказалось, что машины предполагается ставить на уже имеющихся платных парковках. В проекте нет детского сада. Куда водить своих детей, если детсады в микрорайоне уже переполнены? Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена и детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора соседних жилых массивов. Существующая система инженерных коммуникаций, построенная в 80-х годах прошлого века, не вынесет увеличения нагрузки при строительстве нового жилого комплекса. Люди шумели, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником.
Однако на месте будущего ЖК в декабре появился забором и строительная техника, а в воронежском ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» GOROD48 подтвердили начало строительства.
Напомним, что еще в конце 2017 года решением городского Совета депутатов Липецка площадка отстоя общественного транспорта в 19-ом микрорайоне была передана под масштабную застройку воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» (в обмен на этот компенсационный участок застройщик обещал закончить строительство на улице Неделина домов для обманутых дольщиков). Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, будет встречать гостей города, заезжающих в Липецк с Елецкого шоссе. Застройщик предложил «уравновесить» строящийся жилой комплекс «Виктория» на другой стороне уоицы Московской с его 25-этажками сразу тремя высотными домами - 25-этажным и двумя 21-этажными, - которые должны построить на другой стороне улицы Московской (четвертый дом ЖК запланирован за этой троицей).
Тогда жители 19-го микрорайона выступили против появления новых соседей - в 800 квартирах нового ЖК жить могут более 1400 человек, и потребовали отказаться от проекта. Летом прошлого года мэрия проект строительства высоток в 19-м микрорайоне отклонила, поскольку на публичных слушаниях на него поступило почти два десятка замечаний. Большая их часть касалась того, что после строительства высоток у жителей микрорайона появятся проблемы с получением социальных услуг, связанных с увеличением численности населения. Возникли вопросы к безопасности будущих высоток: в Липецке нет пожарных автомобилей с выносом лестниц до 25 этажа. Также было непонятно, в какие детсады и школы будут ходить дети разросшегося микрорайона, где людям парковать автомобили.
В апреле прошлого года по проекту застройки прошли новые публичные слушания. На них жители 19 микрорайона узнали, что новый ЖК должен разместиться на 2,5 гектарах. В одном из четырех домов предполагается разместить детский образовательный центр на 75 мест и офис врача общей практике, в другом - подземную парковку. По территории жилищного комплекса будут разбросаны детские площадки. Проектировщики пообещали, что ни одна из высоток не пострадает от отсутствия естественного освещения, а при строительстве домов будут использованы современные технологии, которые защитят жильцов новостроек от уличных шума и пыли.
Горожане тогда все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей. Оказалось, что машины предполагается ставить на уже имеющихся платных парковках. В проекте нет детского сада. Куда водить своих детей, если детсады в микрорайоне уже переполнены? Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена и детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора соседних жилых массивов. Существующая система инженерных коммуникаций, построенная в 80-х годах прошлого века, не вынесет увеличения нагрузки при строительстве нового жилого комплекса. Люди шумели, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником.
Однако на месте будущего ЖК в декабре появился забором и строительная техника, а в воронежском ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» GOROD48 подтвердили начало строительства.
8 1356
Максим
Санек
Егор
я ЗА ! а кто ПРОТИВ ?!
Animal planet.
48 регион
Гость
13