Общество

сегодня, 17:18

В новом жилом комплексе в 19-м микрорайоне снизят этажность

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#строительство
В новом жилом комплексе в 19-м микрорайоне снизят этажность

На основании предложений и замечаний жителей мэрия переработает проект планировки территории по улице Московской.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, областное управление строительства и архитектуры провело внеплановую проверку соблюдения мэрией градостроительного законодательства при выдаче разрешений воронежскому ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» на строительство жилого комплекса на улице Московской, в ходе которой было выявлено несоответствие проекта установленным требованиям к плотности застройки. Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка совместно с застройщиком начал работу по корректировке документации, в том числе, в части понижения этажности жилых домов. Кроме того, решением главы города Евгении Уваркиной по результатам публичных слушаний проект планировки территории нового жилого комплекса отклонен и отправлен на доработку (в конце минувшего года чиновники провели несколько встреч с жителями 19-го микрорайона, собрав предложения, которые будут учтены при доработке документации по планировке территории микрорайона).

Напомним, что еще в конце 2017 года решением городского Совета депутатов Липецка площадка отстоя общественного транспорта в 19-ом микрорайоне была передана под масштабную застройку воронежской фирме ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» (в обмен на этот компенсационный участок застройщик обещал закончить строительство на улице Неделина домов для обманутых дольщиков). Согласно проекту, жилой комплекс, разместившийся между домами №149а, 151 и 153 по улице Московской и Юго-Западной подстанцией, будет встречать гостей города, заезжающих в Липецк с Елецкого шоссе. Застройщик предложил «уравновесить» строящийся жилой комплекс «Виктория» на другой стороне уоицы Московской с его 25-этажками сразу тремя высотными домами - 25-этажным и двумя 21-этажными, - которые должны построить на другой стороне улицы Московской (четвертый дом ЖК запланирован за этой троицей).

Тогда жители 19-го микрорайона выступили против появления новых соседей - в 800 квартирах нового ЖК жить могут более 1400 человек, и потребовали отказаться от проекта. Летом прошлого года мэрия проект строительства высоток в 19-м микрорайоне отклонила, поскольку на публичных слушаниях на него поступило почти два десятка замечаний. Большая их часть касалась того, что после строительства высоток у жителей микрорайона появятся проблемы с получением социальных услуг, связанных с увеличением численности населения. Возникли вопросы к безопасности будущих высоток: в Липецке нет пожарных автомобилей с выносом лестниц до 25 этажа. Также было непонятно, в какие детсады и школы будут ходить дети разросшегося микрорайона, где людям парковать автомобили.

В апреле прошлого года по проекту застройки прошли новые публичные слушания. На них жители 19 микрорайона узнали, что новый ЖК должен разместиться на 2,5 гектарах. В одном из четырех домов предполагается разместить детский образовательный центр на 75 мест и офис врача общей практике, в другом - подземную парковку. По территории жилищного комплекса будут разбросаны детские площадки. Проектировщики пообещали, что ни одна из высоток не пострадает от отсутствия естественного освещения, а при строительстве домов будут использованы современные технологии, которые защитят жильцов новостроек от уличных шума и пыли.

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Горожане тогда все как один оказались против градостроительных планов мэрии. Жителям 19-го микрорайона не понравилось отсутствие мест для парковки автомобилей. Оказалось, что машины предполагается ставить на уже имеющихся платных парковках. В проекте нет детского сада. Куда водить своих детей, если детсады в микрорайоне уже переполнены? Нет мест для новых учеников и в двух существующих школах. Переполнена и детская поликлиника в микрорайоне, к которой прикреплена детвора соседних жилых массивов. Существующая система инженерных коммуникаций, построенная в 80-х годах прошлого века, не вынесет увеличения нагрузки при строительстве нового жилого комплекса. Люди шумели, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником.

Однако на месте будущего ЖК в декабре появился забором и строительная техника, а в воронежском ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» GOROD48 подтвердили начало строительства.
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#строительство

Комментарии (8)

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Максим

28 минут назад
Цитирую статью: "на другой стороне уоицы Московской". А что такое "уоица Московская"? Это вообще где?
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Санек

36 минут назад
Подумайте 100 раз прежде чем покупать там хату
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Егор

38 минут назад
Как там на этом клочке 5 домов засунут это реально жесть ,но судя по всему застройщика это мало волнует ,его интересует только деньги будущих ипотечников,будущие покупатели обратите внимание в какой ж вы будите жить вы сталкнетесь с кучей проблем в этом месте начиная парковкой и кончая электростанцией в 10 метрах от будущих домов
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я ЗА ! а кто ПРОТИВ ?!

45 минут назад
Вот представляю как еду я с Елецкого шоссе ,а тут на вьезде на Московскую такие красотки стоят ,разве это не прекрасно ,а вообразить себе что ты где нибудь в Майами ?! Я за ! Мы За ! А кто против ,пускай терпят ! Город должен утопать в красоте ур ба ни за ци и !
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Animal planet.

49 минут назад
Если эти дома построят,это будет полная опа для района. Места там вообще нет.
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48 регион

51 минуту назад
В Финляндии у финнов спросили, а почему у вас дома высотные не строят? Финн ответил, что у нас в Финляндии земли мало.
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Гость

сегодня, 18:00
Я житель 19, это откат в самой открытой форме, в наши школы и садики очереди из машин с других районов! В утрешние и вечерние часы нет проезда по кувшинова.....
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13

сегодня, 17:46
Проблемные дома достраивайте, а обещанный участок не получите. Договорённость была со старой администрацией города. Уваркина молодец.
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