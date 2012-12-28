Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного балла
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного балла
Рассказываем самое главное про наступивший день.
Понедельник выдастся во всех смыслах жарким днём. Температура составит 26-28 градусов, что близко к рекордным значениям за всю историю наблюдений: самым жарким день 26 мая был в 1995 году, когда воздух прогрелся до 31 градуса. Осадков не ожидается.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а;
- ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10;
- ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Тельмана, 164;
- пл. Театральная, 2.
- пер. Попова, 1, 3, 5.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат дома
- ул. Демократическая;
- ул. Игнатьева Ф.С., 32, 33;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Котовского, 37;
- ул. Крылова;
- ул. М.И. Неделина, 16, 25, 30, 31;
- ул. Мичурина, 21/1, 22, 24;
- ул. Нагорная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15;
- ул. Орджоникидзе, 33, 35;
- ул. Производственная;
- ул. Римского-Корсакова
- пер. Нагорный, 3, 5.
В понедельник «Яндекс-карты» и аналогичные приложения, которые могут заранее предупредить о заторах, особенно важны. Удачи на дорогах!
Виртуальный зал
Сегодня с помощью современных технологий липчане могут перенестись в Казахстан и посмотреть вольную интерпретацию А.С. Пушкина в постановке «Евгений Онегин. Сцены из романа. Наши дни» (16+). Для этого нужно в 16:00 занять место в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2), где на большом экране с помощью специальной аппаратуры начнётся трансляция из Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького (Астана, Казахастан).
Песни в библиотечной тиши
Некоторую нехватку концертов сегодня в Липецке постараются исправить в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3). В 12:00 в книгохранилище выступит музыкальный коллектив «Элегия» (12+).
Выступление музыкантов старшего поколения будет посвящено Общероссийскому дню библиотек.
Семейный праздник
Неделя семьи стартовала в Липецкой области. Сегодня мероприятия пройдут в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5). С 14:00 здесь ждут гостей (12+). В программе: танцевальные представления, семейный кулинарный турнир, конкурс плакатов «Наша счастливая семья», красочная фотозона, мастер-классы и подарки.
Сколько у нас эмоций
Желающим узнать что-то новое и научиться лучше разбираться в вопросах психологии сегодня дорога в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 начнётся занятие «Про эмоции» (12+).
Лекцию читает Ольга Митрошина, автор, педагог, лектор Российского общества «Знание». Она объяснит, природу возникновения эмоций, укажет их количество у людей, растолкует, чем эмоция отличается от чувства и т.д.
Плати налоги!
Только 19% липчан поддерживают идею введения специального налога для неработающих граждан, выяснили в SuperJob. 63% опрошенных высказались против этой идеи.
Остро нуждающееся в деньгах процветающее государство пытается изобрести новые способы пополнения бюджета и облегчения карманов граждан. На этот раз на всеобщее обозрение выпустили целого профессора Александра Сафонова, которые заявил, что среди неработающих граждан полно рантье или тех, кто имеет богатых родственников. Поэтому несколько тысяч рублей в месяц их не разорят.
Сколько стоит выпускной
В SuperJob провели опрос и выяснили, что средние расходы на выпускной в Липецке составят 16 500 для одиннадцатиклассника, в Москве – 23 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 21 000.
У выпускников 9-х классов расходы меньше, но не намного: в Липецке 12 500 рублей, в столицах соответственно 15 000 и 14 000 рублей.
Самая затратная часть – одежда. В среднем наряд для юноши в 9 классе стоит 14 000 рублей, а в 11 классе — 17 000 рублей. Для девушек эти суммы составляют 13 500 и 18 000 рублей соответственно.
7% родителей 9-классников и 3% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут. А вот это уже серьёзные цифры: раньше мероприятия пропускали единицы школьников на весь город.
Дорогие липчане! Первый рабочий день недели обычно насыщен событиями и наверняка сегодня будет много новостей. Следить за событиями жителям нашего региона просто: достаточно время от времени заходить в информационную ленту GOROD48 и читать сообщения. С нами вы точно не пропустите ничего важного и интересного! Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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