Общество

48 минут назад

Липецкая команда прошла в Высшую лигу КВН

2 670
#КВН
Липецкая команда прошла в Высшую лигу КВН

«Громокошки» смогли пройти отбор в Сочи.

По итогам Сочинского фестиваля «КиВиН» липецкая команда КВН «Громокошки» прошла в Высшую лигу КВН и будет принимать участие в съемках передачи для «Первого канала», сообщает международный союз КВН. Список команд, пробившихся с Высшую лигу КВН, был объявлен 23 января. Помимо липчан, в большой КВН пробились команды из Ставрополя, Мурманска, Москвы, Армавира, Альметьевска, Симферополя, Орла, Новосибирска, Могилёва, Иркутска, Самары и Сочи. Таким образом, «Громокошки» стали единственными представителями Центрального Черноземья в сезоне-2020. 



«Громокошки» - единственная липецкая команда, которая пробилась в Высшую лигу КВН. Команда образована в 2006 году. Она стала детищем участника отборочных туров телевизионного шоу «Comedy Баттл» Никиты Никитина и его однокурсницы Анастасии Ли. Дебютировав в местных студенческих лигах, коллектив завоевал кубок мэра Липецка и стал чемпионом Университетской лиги КВН в 2016 и 2017 годах. В 2018 году «Громокошки» победили в финале Премьер-Лиги КВН и получили право шутить в Высшей лиге КВН, но команда не прошла выше 1/8 финала.

Фото: https://vk.com/gromokoshki

2 670
#КВН

Комментарии (2)

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моё

25 минут назад
Ребята, поздравляю от всей души!) Так держать!)
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Астра

35 минут назад
Ну что ж, посмотрим, на что гораздо липецкая самодеятельность)))
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