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сегодня, 17:16

Как бороться с бедностью?

58 669
#борьба с бедностью
Как бороться с бедностью?
- Основной способ преодоления бедности - это работа, - так ответили на наш вопрос «Как бороться с бедностью?» большинство горожан.

Многие уверены, что рецепт борьбы с бедностью в другом – повышении пенсий и зарплат.

58 669
#борьба с бедностью

Комментарии (58)

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Ленин- партия - комсомол !

3 минуты назад
Путин- бедность- воровство!.
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Речитатив от путина !

10 минут назад
Путин !, Бедность !, Глупость !, Воровство !.
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Откуда бедность ?!

13 минут назад
Да у Путина половина граждан (с высшим образованием )читать писать толком не умеют ,Дурак на дураке и дураком погоняет!, А самое страшное, что Путину то выгоднее ! Чем больше в России Дубов ,тем проще Вове верховодить !.
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Правильно

13 минут назад
Правильно- Примат Путина !.
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Из проверенных источников

14 минут назад
Вообще - то в России любят создавать трудности, а потом героически их преодолевать. Причем за это иногда даже Героя дают. Зачем уничтожили свою промышленность? Зачем "легли" под Китай? Появились последствия - бедные (нищие). Теперь надо бороться.
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Перри Мейсон

15 минут назад
Перри Мейсон - Примат Путина !.
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Все это так ,все это верно!

16 минут назад
Не верю !!!!, Ну как в одной сказке , Не дай бог , Мальчик про кричит что король -то голый !.( Все в кредитах ,всё не свое ,все в долг ) Нельзя спать на диване который ещё не сделал ,Нельзя есть хлеб, который ещё не вырастил!, Но у Путина одна политика ...,возьми кредит и пойди в магазин !.
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Звёздный мальчик

18 минут назад
Звёздный мальчик, ТЫ п. У. Т. И. Н. О. Х. У. Е. С. О. С. И. З. М ,Сиди ,мразь, и не вякай!.
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Звёздный мальчик

18 минут назад
Звёздный мальчик, ТЫ * , Сиди тварь и не вякай !.
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Перри Мейсон

19 минут назад
Перри Мейсон, ТЫ п. У. Т. И. Н. О. Х. У. Е. С. О. С. И. З. М ,Сиди ,мразь, и не вякай!.
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