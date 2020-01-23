ПозиTиV
сегодня, 17:16
Как бороться с бедностью?
- Основной способ преодоления бедности - это работа, - так ответили на наш вопрос «Как бороться с бедностью?» большинство горожан.
Многие уверены, что рецепт борьбы с бедностью в другом – повышении пенсий и зарплат.
Многие уверены, что рецепт борьбы с бедностью в другом – повышении пенсий и зарплат.
Ленин- партия - комсомол !
Речитатив от путина !
Откуда бедность ?!
Правильно
Из проверенных источников
Перри Мейсон
Все это так ,все это верно!
Звёздный мальчик
Звёздный мальчик
Перри Мейсон