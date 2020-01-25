Общество

29 минут назад

Ретро-GOROD48: самые крупные беспорядки в Липецке

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#ретро-GOROD48 #митинг #монетизация льгот
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Ретро-GOROD48: самые крупные беспорядки в Липецке

Пик митинговой активности пришелся в Липецке на 2005год - время так называемой монетизации льгот.

В 2005 году правительство России затеяло очередную реформу – решило навести порядок в системе социальных льгот. В тот момент, какими либо льготами пользовалась больше половины населения страны.  Правительство Михаила Фрадкова объяснило реформу запутанностью и дороговизной льготной системы. Предполагалось,  что правительство решит, кто действительно нуждается в льготах. Упорядочит территориальную подведомственность медучреждений, управлений соцзащиты, транспортных управлений. Определит, кто из них и какие льготы должен предоставлять, и какой бюджет должен льготы оплачивать – федеральный или региональный. Казалось бы, вполне здравая идея, но население страны встретило реформу в штыки – ведь число льгоников не только значительно сокращалось,  сами льготы  монетизировались. Иными словами, если до реформы лекарства льготнику можно было просто получить в аптеке, то теперь он получал деньги на их покупку, и не всегда цена нужных лекарств совпадала с выданной суммой.

В итоге на улицы российских городов вышли пенсионеры и инвалиды. Липецк не стал исключением: зимой 2005 года митинги на площади Ленина следовали один за другим. Один из самых накаленных прошел 28 февраля.

Митингующие, выплеснув возмущения на площади Ленина, отправились к мэрии Липецка, на улицу Советскую. Сейчас такое уже невозможно представить, но тогда участники митинга перекрыли дороги. Дело чуть не дошло до драки пассажиров автобуса с льгониками. Об этом митинге рассказывает сюжет телекомпании «ТВК», снятый в гуще событий.

*В сюжете упоминается Национал-большевистская партия (НБП),ее деятельность на территории России запрещена. 

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#ретро-GOROD48 #митинг #монетизация льгот
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Комментарии (4)

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Москвич

5 минут назад
Житель, им и стрелять разрешили в митингующих,секретный приказ
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Перри Мейсон

7 минут назад
Житель, им всегда было можно
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Житель

13 минут назад
Сейчас полицаям разрешили избивать и калечить митингующих за свои права
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Ёлочка мне нравится ?

22 минуты назад
Прошло 15 лет , все залито бетоном , но радость есть ,надо на самое видное место газетенку Первый номер , и любоваться как Уваркина елочку наряжает .
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