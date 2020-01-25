Ретро-GOROD48: самые крупные беспорядки в Липецке

Пик митинговой активности пришелся в Липецке на 2005год - время так называемой монетизации льгот.

В 2005 году правительство России затеяло очередную реформу – решило навести порядок в системе социальных льгот. В тот момент, какими либо льготами пользовалась больше половины населения страны. Правительство Михаила Фрадкова объяснило реформу запутанностью и дороговизной льготной системы. Предполагалось, что правительство решит, кто действительно нуждается в льготах. Упорядочит территориальную подведомственность медучреждений, управлений соцзащиты, транспортных управлений. Определит, кто из них и какие льготы должен предоставлять, и какой бюджет должен льготы оплачивать – федеральный или региональный. Казалось бы, вполне здравая идея, но население страны встретило реформу в штыки – ведь число льгоников не только значительно сокращалось, сами льготы монетизировались. Иными словами, если до реформы лекарства льготнику можно было просто получить в аптеке, то теперь он получал деньги на их покупку, и не всегда цена нужных лекарств совпадала с выданной суммой.



В итоге на улицы российских городов вышли пенсионеры и инвалиды. Липецк не стал исключением: зимой 2005 года митинги на площади Ленина следовали один за другим. Один из самых накаленных прошел 28 февраля.



Митингующие, выплеснув возмущения на площади Ленина, отправились к мэрии Липецка, на улицу Советскую. Сейчас такое уже невозможно представить, но тогда участники митинга перекрыли дороги. Дело чуть не дошло до драки пассажиров автобуса с льгониками. Об этом митинге рассказывает сюжет телекомпании «ТВК», снятый в гуще событий.



*В сюжете упоминается Национал-большевистская партия (НБП),ее деятельность на территории России запрещена.



