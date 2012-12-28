В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 27 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2а, 2б, 4а по улице Ибаррури, №№ 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23, по улице Краснозаводской, №№ 4, 4б, 6, 6а по улице 3 Сентября, №№ 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 22а, 24, 24 вл. 1, 24 вл. 2, 24 вл. 3, 27 по улице Коммунистической, № 4 по улице Жуковского, №№ 1а, 3, 4, 5, 6 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 3, 5, 8а по улице Краснознаменной, №№ 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10 по улице Ленинградской, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а по улице Волгоградской, № 1а в переулке Театральном, №№ 11, 13, 15 по улице Ленина, №№ 99б, 105а, 109, 109а, 109б, 111 стр. 1, 113, 115, 115а, 115в, 115/2, 115/3, 115/5, 115/7, 115/8, 115а/1, 117, 117в, 119а, 119б, 119в, 119г, 119д, 119е, 125, 125б, 127а по улице Ковалева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.27 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 33 по улице Игнатьева, №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, №№ 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53. 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Южной, №№ 32, 41, 42 по улице Терешковой, на улицах Асфальтной, Владивостокской, Краснодарской, Пензе