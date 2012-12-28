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Общество
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47 минут назад
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 27 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
27 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 33 по улице Игнатьева, №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, №№ 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53. 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Южной, №№ 32, 41, 42 по улице Терешковой, на улицах Асфальтной, Владивостокской, Краснодарской, Пензе
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