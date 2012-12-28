Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Столкновение беспилотников в небе над Липецкой областью сняли рыбаки
Происшествия
У пляжей Липецка появилась хозяйка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
По гибели семилетнего мальчика возбуждено уголовное дело
Происшествия
У пьяного 58-летнего отца изъяли полуторагодовалого сына
Происшествия
В Ельце снова — красный уровень угрозы
Происшествия
Был ЦУМ — стал РУМ
Общество
Липчанин убил сожительницу ударом ножа в ягодицу
Происшествия
Черные выходные на дорогах области: четверо погибших, 13 пострадавших
Происшествия
51-летнего липчанина обвиняют в приготовлении к теракту
Происшествия
Читать все
В микрорайоне «Елецкий» обмелел пруд
Общество
В ЛГТУ не пустят в мини-юбке, спортивных или коротких шортах, одежде похожей на пижаму
Общество
Владимир Сериков: «Липецкая область в лидерах по внедрению ИИ в разных отраслях экономики»
Общество
Бывший телохранитель из Липецка осужден на 17 лет за убийство брянского милиционера и покушение на земляка
Происшествия
Дело — труба: липецкая компания требует с турков почти 60 тысяч евро
Общество
«Мы тебя закопаем, если не бросишь собирать документы!»
Общество
Дождя не предвидится, температура все выше
Погода в Липецке
До смерти забивший женщину палкой мужчина получил восемь лет колонии
Происшествия
В Чаплыгине врача осудили за мошенничество
Происшествия
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
250
47 минут назад

В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 27 мая станут плановые ремонтные работы на сетях – подачу ресурса временно ограничат жителям 13 улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2а, 2б, 4а по улице Ибаррури, №№ 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23, по улице Краснозаводской, №№ 4, 4б, 6, 6а по улице 3 Сентября, №№ 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21, 22а, 24, 24 вл. 1, 24 вл. 2, 24 вл. 3, 27 по улице Коммунистической, № 4 по улице Жуковского, №№ 1а, 3, 4, 5, 6 по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 3, 5, 8а по улице Краснознаменной, №№ 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10 по улице Ленинградской, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а по улице Волгоградской, № 1а в переулке Театральном, №№ 11, 13, 15 по улице Ленина, №№ 99б, 105а, 109, 109а, 109б, 111 стр. 1, 113, 115, 115а, 115в, 115/2, 115/3, 115/5, 115/7, 115/8, 115а/1, 117, 117в, 119а, 119б, 119в, 119г, 119д, 119е, 125, 125б, 127а по улице Ковалева. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

27 мая плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 33 по улице Игнатьева, №№ 38, 53 по улице Каменный Лог, №№ 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53. 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Южной, №№ 32, 41, 42 по улице Терешковой, на улицах Асфальтной, Владивостокской, Краснодарской, Пензе
отключения
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
24 и 25 мая часть улиц Липецка перекроют на время полумарафона
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
Липчане и гости из Сербии заложили в Молодежном парке «Аллею Славы» в честь 80-летия Победы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить