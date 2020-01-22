Общество
сегодня, 13:58
«Возможно, но не целесообразно»: Владимир Путин высказался о парламентской республике в России
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На встрече президента России с общественниками, которая сегодня проходит в Усмани, учитель обществознания местной школы №3 Дмитрий Демихов спросил Владимира Путина, о возможном переходе страны к к парламентской республике.
- Теоретически это возможно, но я считаю, что это не целесообразно, - ответил президент. - В Европе партии существуют столетиями, с у нас ассоциируются с конкретным человеком. Самый яркий пример – Жириновский.
- Но и в Европе это даёт сбой, - продолжил Путин. - Бывает, по полгода не могут сформировать правительство. Представляете, это у нас? Это катастрофа! Для России с её огромной территорией, с её многонациональностью нужна крепкая президентская власть!
- Теоретически это возможно, но я считаю, что это не целесообразно, - ответил президент. - В Европе партии существуют столетиями, с у нас ассоциируются с конкретным человеком. Самый яркий пример – Жириновский.
- Но и в Европе это даёт сбой, - продолжил Путин. - Бывает, по полгода не могут сформировать правительство. Представляете, это у нас? Это катастрофа! Для России с её огромной территорией, с её многонациональностью нужна крепкая президентская власть!
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Комментарии (1)
Подгорное
сегодня, 17:43
Пусть поситит больницу на сырском Руднике ...самая лутшая больница в России и Мотин самый лутший Главный врач всей России...Артамонов, ауууу!!! Навиди порядок!!!ответить
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