«Возможно, но не целесообразно»: Владимир Путин высказался о парламентской республике в России

На встрече президента России с общественниками, которая сегодня проходит в Усмани, учитель обществознания местной школы №3 Дмитрий Демихов спросил Владимира Путина, о возможном переходе страны к к парламентской республике.- Теоретически это возможно, но я считаю, что это не целесообразно, - ответил президент. - В Европе партии существуют столетиями, с у нас ассоциируются с конкретным человеком. Самый яркий пример – Жириновский.- Но и в Европе это даёт сбой, - продолжил Путин. - Бывает, по полгода не могут сформировать правительство. Представляете, это у нас? Это катастрофа! Для России с её огромной территорией, с её многонациональностью нужна крепкая президентская власть!