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«Возможно, но не целесообразно»: Владимир Путин высказался о парламентской республике в России

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#Владимир Путин #Усмань
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«Возможно, но не целесообразно»: Владимир Путин высказался о парламентской республике в России
На встрече президента России с общественниками, которая сегодня проходит в Усмани, учитель обществознания местной школы №3 Дмитрий Демихов спросил Владимира Путина, о возможном переходе страны к к парламентской республике.

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- Теоретически это возможно, но я считаю, что это не целесообразно, - ответил президент. -  В Европе партии существуют столетиями, с у нас ассоциируются с конкретным человеком. Самый яркий пример – Жириновский. 

- Но и в Европе это даёт сбой, - продолжил Путин. - Бывает, по полгода не могут сформировать правительство. Представляете, это у нас? Это катастрофа! Для России с её огромной территорией, с её многонациональностью нужна крепкая президентская власть!

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#Владимир Путин #Усмань
8

Комментарии (1)

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Подгорное

сегодня, 17:43
Пусть поситит больницу на сырском Руднике ...самая лутшая больница в России и Мотин самый лутший Главный врач всей России...Артамонов, ауууу!!! Навиди порядок!!!
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