Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Общество
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26 минут назад
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Дело — труба: липецкая компания требует с турков почти 60 тысяч евро
В иске указано: липчане отказались покупать 20 тонн профильной трубы, но предоплату им не вернули.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске «ХОРШ Русь» указано, что три года назад — ещё в июне 2022 года был заключен договор купли-продажи 20 тонн профильной трубы у турецкой компании Akrali Metel Inşaat Mühendislik Taahhüt San. Ve Tic. AS. Покупатель перевёл предоплату в 54,3 тысячи евро. Но при погрузке товара было обнаружено несоответствие характеристик товара и спецификации (а именно, несоответствие длины и толщины стенки труб), в связи с чем отгрузка была отменена.
В адрес турецкой компании направлено дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате денег. Но предоплату так и не вернули.
Теперь через суд с турков требуют 59,9 тысячи евро: 54,3 тысячи евро — это предоплата и 5,6 тысяч евро — проценты за пользование чужими деньгами.
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