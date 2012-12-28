Дело — труба: липецкая компания требует с турков почти 60 тысяч евро

В иске указано: липчане отказались покупать 20 тонн профильной трубы, но предоплату им не вернули.

Арбитражный суд рассмотрит спор между липецким поставщиком сельхозтехники и турецкой компанией о взыскании 60 тысяч евро.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске «ХОРШ Русь» указано, что три года назад — ещё в июне 2022 года был заключен договор купли-продажи 20 тонн профильной трубы у турецкой компании Akrali Metel Inşaat Mühendislik Taahhüt San. Ve Tic. AS. Покупатель перевёл предоплату в 54,3 тысячи евро. Но при погрузке товара было обнаружено несоответствие характеристик товара и спецификации (а именно, несоответствие длины и толщины стенки труб), в связи с чем отгрузка была отменена.В адрес турецкой компании направлено дополнительное соглашение о расторжении договора и возврате денег. Но предоплату так и не вернули.Теперь через суд с турков требуют 59,9 тысячи евро: 54,3 тысячи евро — это предоплата и 5,6 тысяч евро — проценты за пользование чужими деньгами.