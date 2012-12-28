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130
22 минуты назад

Дождя не предвидится, температура все выше

Антициклон не дает шанса даже слабенькому дождю.

В ближайшие трое суток погоду в ЦФО и Липецкой области в частности по-прежнему продолжит определять западная периферия мощного антициклона с центром над Поволжьем – осадки маловероятны. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами ожидаются порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.

День 27 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году — 2 градуса мороза. 

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