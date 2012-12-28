Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Экономика
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56 минут назад
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Липецкие семьи попали в топ-20 по уровню благосостояния
Липецкая область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей в 2024 году. Рейтинг подготовили аналитики РИА Новости.
Лидерами по уровню благосостояния семей по итогам 2024 года оказались ЯНАО (145,2 тысячи рублей – остаток у семьи с одним ребенком, 125,1 тысячи рублей – с двумя детьми), ХМАО (106 тысяч рублей и 86,9 тысячи рублей), а также Магаданская область (97,6 тысячи рублей и 75 тысяч рублей).
Наименее благополучные по показателю потенциального остатка семьи оказались в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии – здесь в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остается и без дополнительных доходов прожить невозможно. Так, для Ингушетии показатель составил -16,1 тысячи рублей, для Чечни -14 тысяч, для Кабардино-Балкарии -13,1 тысячи. При наличии одного ребенка в семьях соответственно остается 2,2 тысячи, 4,1 тысячи и 6,5 тысячи рублей.
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