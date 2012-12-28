Липецкие семьи попали в топ-20 по уровню благосостояния

Липецкая область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей в 2024 году. Рейтинг подготовили аналитики РИА Новости.

Согласно расчетам, потенциально возможный остаток денежных средств у среднестатистической семьи из двух работающих взрослых после обязательных расходов составил в регионе: с двумя детьми – 42 947 рублей, а с одним ребенком – 59 435 рублей. Для того, чтобы рассчитать возможный остаток финансов семьи, были сложены две чистые медианные зарплаты родителей (без НДФЛ), а затем вычтена сумма региональных прожиточных минимумов на всех членов семьи.Лидерами по уровню благосостояния семей по итогам 2024 года оказались ЯНАО (145,2 тысячи рублей – остаток у семьи с одним ребенком, 125,1 тысячи рублей – с двумя детьми), ХМАО (106 тысяч рублей и 86,9 тысячи рублей), а также Магаданская область (97,6 тысячи рублей и 75 тысяч рублей).Наименее благополучные по показателю потенциального остатка семьи оказались в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии – здесь в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остается и без дополнительных доходов прожить невозможно. Так, для Ингушетии показатель составил -16,1 тысячи рублей, для Чечни -14 тысяч, для Кабардино-Балкарии -13,1 тысячи. При наличии одного ребенка в семьях соответственно остается 2,2 тысячи, 4,1 тысячи и 6,5 тысячи рублей.