В «Горэлектросети» платили премии в честь Дня секретаря, Дня архивов и Дня юриста

Сегодня на комиссии в Липецком горсовете Счётная палата Липецка представила депутатам итоги проверки работы МУП «Горэлектросеть» в 2018-2019 годах. Депутаты рекомендовали мэрии отсудить у бывшего директора «Горэлектросети» причиненный предприятию ущерб.

Как соообщает пресс-служба городского Совета, на балансе МУП числится 76 объектов стоимостью 99,5 млн рублей. Они официально не сданы в аренду, но эксплуатируются АО «ЛГЭК» и другими компаниями. Недополученные доходы муниципального предприятия за 2018 год ориентировочно составили 8 млн, за 9 месяцев 2019 года – 6 млн рублей. Аудиторы отмечают, что подготовленные договоры аренды, направленные на подписание в АО «ЛГЭК», не оформляются в течение длительного времени.



Проанализировав финансово-экономическое состояние МУП «Горэлектросеть», Счетная палата сделала вывод: предприятие имеет высокую ликвидность, является по показателям финансовой устойчивости и платежеспособности относительно устойчивым, но нерентабельным. Как отмечают аудиторы, деятельность предприятия последние три года является убыточной.



Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом 2018 года почти в пять раз и составила 6,2 млн. В том числе задолженность перед бюджетом – 4,1 млн, по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 1,7 млн.



Несмотря на сокращение штата в 2018 году, расходы на оплату труда возросли на 7%, а за 9 месяцев 2019 года - на 32,7%. Средняя зарплата на предприятии, где числятся 15 человек, 55 тысяч рублей.



В соответствии с условиями коллективного договора между работодателем и трудовым коллективом МУП «Горэлектросеть» при отсутствии прибыли были предусмотрены многочисленные разовые премии, а также оплата медицинских услуг, образования и питания. По информации Счётной палаты, имели место факты, когда сотрудник был уволен, продолжая обучаться за счет предприятия. Выплачивалась компенсация стоимости питания в 50 рублей за отработанный день, оплачивались платные медуслуги - УЗИ, анализы, лечение зубов. Общая сумма выплат сотрудникам по коллективному договору составила в проверяемом периоде 9,3 млн рублей.



- Разовые выплаты производились, начиная ко Дню защитника Отечества и 8 Марта, и к таким узким профессиональным праздникам как День секретаря, архивов, инженера, бухгалтера, юриста и так далее. За многолетнюю работу, за участие в субботниках, за успешное проведение отопительного сезона. Лишь бы только найти причину! – рассказала главный аудитор Липецка Марина Зиборова.



Ежемесячная премия «за своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей и отсутствие нарушений трудовой дисциплины» была выплачена бухгалтеру, которую в следующем месяце уволили по результатам проверки Государственной инспекции труда.



Аудиторы установили также, что убыточное предприятие приобретало и списывало материальные ценности, которые нельзя отнести к необходимым тратам. Так, после непродолжительного использования при увольнении работников были списаны шесть корригирующих очков на 70 тысяч рублей. А также по причине технической неисправности, несмотря на гарантийный срок, после 2-6 месяцев использования списаны моноблок, два планшетных компьютера и смартфон.



- Любой из нас, на месте учредителя, подал бы на этого директора в суд, и за последние три года отсудил бы какую-то сумму. Здесь умышленное причинение ущерба предприятию, - высказался депутат Александр Шальнев.



-Это коммунизм в отдельно взятом предприятии! Можно только поаплодировать – так, конечно, социально-ответственное предприятие, но если это было бы на самом деле так. Секретарь получает на 7 тысяч меньше, чем директор, а программист почти столько же, сколько уборщица, - возмутилась депутат Вера Урываева.



Новый директор Александр Тихонов возглавил предприятие шесть месяцев назад. Ему удалось снизить дебиторскую задолженность на 2,3 млн рублей и добиться ежемесячных платежей за аренду от ЛГЭК в полном объеме. Кроме того, он подписал договор с энергокомпанией на реструктуризацию долга на 60 месяцев.



Депутаты горсовета рекомендовали мэрии отсудить ущерб, причиненный МУП «Горэлектросеть» бывшим директором.



- Мы рекомендуем рассмотреть наше предложение, чтобы другим это было уроком. Потому что уходит руководитель – «до свидания». А новый должен разгребать финансово-хозяйственную деятельностью предшественника. Все убытки вешаются на казну, - подвела итог обсуждению председатель комиссии Светлана Бессонова.

