Общество

сегодня, 15:09

Детский хор исполнил для Путина песню «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

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#Путин #Усмань
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Детский хор исполнил для Путина песню «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

В школе искусств Усмани главе государства спели о том, что «можно долго жить без крова, голодать и замерзать».

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Сегодня во время визита главы государства в Усмань детский хор спел ему песню «Огонек добра». Кажется, Владимиру Путину первый раз спели песню, в которой можно найти ряд неожиданных аллюзий на нелегкую судьбу президента такой страны, как наша:

«Есть и солнце и ненастье
Слезы горя, слезы счастья
Все приходится нам в жизни
Пережить и испытать.
Но от горя не сломаться,
Но от счастья не зазнаться,
И поэтому я буду неустанно повторять:

Припев:
Как хорошо, что ты кому-то нужен
Как хорошо, что ты с мечтою дружен
Как хорошо, что ты в душе однажды
Зажег веселый огонек добра
Чтоб каждый, абсолютно каждый (3 раза)
Согреться мог у этого костра

Сердце тёплое не камень
И проверено веками
Можно долго жить без крова
Голодать и замерзать
Но без ласки очень сложно
Но без друга не возможно
И поэтому я буду
Неустанно повторять...»

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретился в Усмани с общественниками, побывал в новой детской поликлинике и реконструированной школе искусств.


видео: телеграм-канал  RIAKremlinpool, фото:  kremlin.ru.
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#Путин #Усмань
10

Комментарии (1)

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Подгорное

сегодня, 15:46
Пусть поситит больницу на сырском Руднике ...самая лутшая больница в России и Мотин самый лутший Главный врач всей России...Артамонов, ауууу!!! Навиди порядок!!!
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