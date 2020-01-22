Детский хор исполнил для Путина песню «Как хорошо, что ты кому-то нужен»

В школе искусств Усмани главе государства спели о том, что «можно долго жить без крова, голодать и замерзать».

Сегодня во время визита главы государства в Усмань детский хор спел ему песню «Огонек добра». Кажется, Владимиру Путину первый раз спели песню, в которой можно найти ряд неожиданных аллюзий на нелегкую судьбу президента такой страны, как наша:«Есть и солнце и ненастьеСлезы горя, слезы счастьяВсе приходится нам в жизниПережить и испытать.Но от горя не сломаться,Но от счастья не зазнаться,И поэтому я буду неустанно повторять:Припев:Как хорошо, что ты кому-то нуженКак хорошо, что ты с мечтою друженКак хорошо, что ты в душе однаждыЗажег веселый огонек добраЧтоб каждый, абсолютно каждый (3 раза)Согреться мог у этого костраСердце тёплое не каменьИ проверено векамиМожно долго жить без кроваГолодать и замерзатьНо без ласки очень сложноНо без друга не возможноИ поэтому я будуНеустанно повторять...»Напомним, что сегодня Владимир Путин встретился в Усмани с общественниками, побывал в новой детской поликлинике и реконструированной школе искусств.