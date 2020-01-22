Дом по адресу Осенний проезд,2 признан аварийным







Пятиэтажный дом на Осеннем проезде, 2 в Липецке признан аварийным. Такое решение сегодня приняла межведомственная комиссия, заседание которой прошло в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города.



«Принято решение о целесообразности признания многоквартирного дома по адресу проезд Осенний,2 аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление в ближайшее время будет подписано в администрации города, о чем уведомят всех жителей дома», - сообщила сегодня вечером пресс-служба администрации Липецка.



Напомним, что 1 ноября 2019 года в доме на Осеннем проезде ввели режим локальной чрезвычайной ситуации: в хрущевке опасно провисли межэтажные перекрытия. Попытки аварийно-восстановительных работ успехом не увенчались.



Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. В нем прописаны 124 человека.