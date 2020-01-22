Общество

сегодня, 19:42

Дом по адресу Осенний проезд,2 признан аварийным

39 1465
#аварийное жилье
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Дом по адресу Осенний проезд,2 признан аварийным



Пятиэтажный дом на Осеннем проезде, 2 в Липецке признан аварийным. Такое решение сегодня приняла межведомственная комиссия, заседание которой прошло в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города.

«Принято решение о целесообразности признания многоквартирного дома по адресу проезд Осенний,2 аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление в ближайшее время будет подписано в администрации города, о чем уведомят всех жителей дома», - сообщила сегодня вечером пресс-служба администрации Липецка.

Напомним, что 1 ноября 2019 года в доме на Осеннем проезде ввели режим локальной чрезвычайной ситуации: в хрущевке опасно провисли межэтажные перекрытия. Попытки аварийно-восстановительных работ успехом не увенчались. 

Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. В нем прописаны 124 человека.
39 1465
#аварийное жилье
1

Комментарии (39)

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Дмитрий Краси чков - проститутка от едристни

1 минуту назад
В 2066г, ты Дмитрий Краси чков - чурка неграмотная двухочковая, тунеядец, сволочь, трижды судимый членосос со сселок, высоцкого, 6 (vk.com/krasichkov) тел. 89103543434 понял, что выгоднее вылизывать толстые жопы едерастовской банде медвепутов, чем отсасывать у зэков пичужки и подставлять им твой анально-половой сракатан в твоем родном ИК-18 поселка Мурмаши Мурманской области! Поэтому ты, безродный высерок шлюхи от сосланбека-ослойоба, после того, как откинулся с параши в конце 2010 года сменил твою фамилию Плямин на фамилию известного боксера! И с высунутым языком вступил в ЕдРоSS, чтобы быть паразитом на теле русского народа!
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Спартак

8 минут назад
В этом доме хата Бредика, это он пробил переселение через свои подвязки!!!)))
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А так он

23 минуты назад
Вера, Коррупционер Путина!.
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Вера

26 минут назад
Алексей, Я не путаю. Он сбивал ноги в администрации, чтобы эксперты нормальные пришли и чтобы заключение верным было
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Ты

27 минут назад
Викторм, Дурак таки Путин ,тебе думать нечем!, В твоей башке Торричелева пустота !.
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Нет

28 минут назад
Викторм, Они Викторма догола разделись и как Аполлона подставили !, Теперь Виктором там стоит и яйцами сверкает !.
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Мда

29 минут назад
Алексей, ССелки ,Плеханово, путинизм !. Сказать -то нечего !.
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Викторм

30 минут назад
Так я не понял. Они там несущие стены сносили?
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Алексей

31 минуту назад
Вера ,вы наверное попутали адреса домов, у нас никакой Дима, тем более с Селок непроживает. Не сочиняйте ради бога.
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В 2066г

36 минут назад
Россияне снова выберут Путина !.
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