Велика Россия - а воровать нечего!

Итоги недели.

На этой неделе в регионе случилось событие, которого не было никогда: за решетку попал мэр города! С этого и начнем.На этой неделе на Алексея Левина высыпался ящик Пандоры. Началось с того, что во вторник. Так депутаты горсовета Данкова отреагировали на представление губернатора, выявившего в деятельности Алексея Левина конфликт интересов. Таким образом, этот руководитель стал третьим за этот год мэром, ушедшим в отставку, после Сергея Иванова и Сергея Панова. Но в отличие от экс-мэров Липецка и Ельца уход Алексея Левина получил пренеприятнейшее для него продолжение:. В его отношении возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ («получение взятки»), ч. 3 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).«По версии следствия, подозреваемый в январе текущего года получил от предпринимателя 30 тысяч рублей за выделение ему благоприятного места на территории города для установки торгового павильона. Кроме этого, как считает следствие, чиновник, действуя в своих интересах, заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для городского поселения плате. В результате городская казна недополучила более 2 миллионов рублей», - сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.А в пятницу Данковский городской суд заключил Алексея Левина под домашний арест сроком до 14 октября. От дачи показаний экс-мэр Данкова отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ.На этой же неделе. Если говорить о казусе Левина, то отставникам, возможно, стоит ждать в гости правоохранителей.После избавления Игорем Артамоновым от приставки «врио» наступил новый этап исхода чиновников королевского призыва. Так, на этой неделе. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Теперь заявление о сложении полномочий с Людмилы Кураковой рассмотрят на сессии (Людмила Куракова заняла пост детского омбудсмена в Липецкой области в декабре 2014 года - до этого она занимала должность вице-губернатора Липецкой области и курировала образование, культуру и искусство, физкультуру, спорт и туризм).Очевидно, отставница будет не прочь заполучить «золотой парашют» - назначенное на день увольнения денежное содержание по ранее замещаемой должности в течение года после ухода из власти (в декларации Кураковой за 2018 год значатся 2 213 486 рублей дохода).Если в Липецке - мэрии и горсовете - с подачи областной прокуратуры порочную практику выдачи «золотых парашютов» прекратили в 2014 году, то дотянутся до администрации региона и областного Совета у синемундирников не получилось. В высшем эшелоне исполнительной и законодательной власти все осталось как прежде, хотя практически во всех остальных субъектах РФ выплаты отставным чиновникам давно признаны незаконными.Об этом коллегам напомнят на ближайшей сессии. Один из депутатов областного Совета выступит против сохранения годового жалования ушедшей в отставку 62-летней госслужащей (см.).- Многие люди даже не знают, что у госслужащих в Липецкой области есть так называемый золотой парашют - сохранение за ними после отставки годового содержания. Я - категорический противник такой преференции для представителей «высшей касты». Получается, что некоторые в этой жизни могут ничего не делать, в буквальном смысле, и получать за это миллионы. Это неправильно, это аморально, это за гранью моего понимания! Я подниму этот вопрос и буду требовать от губернатора и «Единой России» принятия соответствующих поправок в Устав Липецкой области, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.Этот понедельник стал последним днем работы Вадима Волкова на должности начальника областного управления культуры и туризма. С сегодняшнего дня отставник приступил к новым обязанностям - заместителя вице-губернатора - руководителя представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ Виктора Руслякова (см.).Главная кадровая новость прошедшей недели:. Игорь Артамонов усиливает свою команду 32-летним Александром Рябченко, чиновником из Салехарда, пока занимающего должность управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.Итак, новая команда Игоря Артамонова сформирована. И она выглядит так:Первый заместитель главы региона - 64-летний(местный). Отвечает за АПК, охрану и использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов, лесное хозяйство, ветеринарию, экологию и природные ресурсы, имущественные и земельные отношения.Заместитель главы администрации 32-летний(варяг). В его ведении - архитектура и строительство, транспорт, дорожное хозяйство, топливно-энергетического комплекс, ЖКХ.Заместитель главы администрации 44-летний(местный). Курирует региональную экономику, малый и средний бизнес, внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность, промышленную и ценовую политику.Заместитель главы администрации 32-летний(варяг). Возьмет на себя функционал другого варяга, ушедшего Александра Костомарова: кураторство областных управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления, административных органов и внутренней политики. Игорь Артамонов передаст ему и часть функционала уволенного вице-губернатора Юрия Тарана: вопросы физкультуры и спорта.Заместитель главы администрации-начальник областного управления финансов 64-летний(местный). Занимается финансами, налогообложением, закупками товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Липецкой областиЗаместитель главы администрации 47-летний(местный). Занимается вопросами здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики.Заместитель главы администрации 36-летний(варяг). Отвечает за информатизацию, информационно-аналитическую работу, СМИ, связи с общественностью, молодежную политику. Ему также перешла часть функционала Юрия Тарана - дошкольное, общее, среднее и профессиональное образование, культура и искусство.Заместитель главы администрации-руководитель Представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ 64-летний(местный).Итак, в команде губернатора - пять местных чиновников и три варяга. Среди его заместителей нет женщин. Три вип-чиновника - пенсионного возраста, причем все трое - 1954 года рождения. Средний вице-губернаторский возраст - 47 лет. Ровно столько, кстати, Александру Ильину.Эта неделя была необычайной холодной. Кажется, что мы попали в конец октября. Неудивительно, что как прыщ от простуды вдруг вылез главный вопрос: готов ли Липецк к зиме?В понедельник администрация области сообщила о том, что. Но что это значит, чиновники не сообщили, ограничившись еще весенними плановыми цифрами ремонтов, которые надлежало выполнить ресурсоснабжающим организациям. А во вторник прогремел гром: на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета представитель «Квадры» уличил в профанации работ по подготовке к зиме не только управляющие компании, но и администрации города и области.Заместитель руководителя липецкого филиала организации Алексей Пшеничников высказал опасения по подготовке к отопительному сезону не только жилых домов, но и объектов дошкольного и школьного образования (зона ответственности мэрии) и лечебно-профилактических учреждений (зона ответственности администрации области). Алексей Пшеничников возмущен срывом сроков промывки систем отопления, подготовки к отопительному сезону тепловых пунктов:- Мы вернемся к ситуации прошлого года, когда в начале отопительного сезона мы месяц-два бегали, пытаемся отрегулировать подачу тепла. Никаких кардинальных сдвигов в этом плане мы не наблюдаем (см.).А в среду большой зал заседаний администрации Липецка стал местом большого совещания по подготовке города к отопительному сезону, спусковым крючком которого стала статья «В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону». Городские чиновники отчитались о готовности теплотрасс и котельных, но тут же обнаружились две проблемы - с котельной «Тройка-Л» на улице Ковалева и с бывшей котельной «Стройдеталь» на улице Алмазная, которая обслуживает призывной пункт облвоенкомата и ряд промышленных предприятий Левобережного района города (она продана некоему ИП Задоян). И если по котельной на улице Ковалева есть подвижки (она перешла в собственность мэрии и, по словам первого вице-мэра Михаила Щербаков, до 1 октября будет отремонтирована), то с котельной на Левобережье получился затык: она принадлежит ИП, а организация с такой формой собственности не имеет возможности сформировать тариф на отопление и горячую воду.- А - земля частная, Б - сети частные, - резюмировал сказанное о котельной ИП Задоян Михаил Щербаков (см.).Моментом истины стало выступление руководителя липецкого филиала «Квадры» Алексея Курило. Он заявил, что ручается лишь за 139 многоквартирных домов Липецка, которые полностью готовы к отопительному сезону, так как специалисты «Квадры» участвовали в промывке внутридомовых сетей. А за готовность к приему тепла остальных двух тысяч домов говорить не может.В старых микрорайонах внутридомовые сети и вовсе не промывают? - спросил GOROD48 после окончания заседания у председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой.- Я бы так не сказала, - ответила чиновница.В тот же день «Квадра» опубликовала релиз с громким заявлением: 94% многоквартирных домов Липецка не готовы к зиме!«Нас крайне беспокоит эта ситуация. Из-за бездействия управляющих компаний, жители могут не почувствовать эффект от почти миллиарда наших инвестиций в этом году в теплоэнергетический комплекс города и от той огромной работы, которую сотрудники компании провели на генерирующем оборудовании и теплосетях», - подчеркнул управляющий директор филиала ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Алексей Курило.Кстати, живущие в многоквартирных домах липчане стали замерзать. Неудивительно, поскольку вся эта неделя была холодной, а завтра ночью температура воздуха опустится до нуля. Не пора ли включать отопление в квартирах? Вчера мы задали этот вопрос главе Липецка (см.).. Медики просят больных людей переходить на иные препараты группы глюкокортикостероидов.Кстати, фармацевтический рынок лихорадит даже несмотря на имеющуюся федеральную программу «Фарма-2020», основной задачей которой стало так называемое импортозамещение. При этом разработка и регистрация новых отечественных медикаментов идет крайне медленно, все время натыкаясь на многочисленные бюрократические препоны. Нет никакой информации о том, чтобы хоть кто-то понес персональную ответственность за её срыв. Зато Минпромторг уже активно готовит концепцию «Фармы-2030»…Между тем за первые полгода в региональное отделение Росздравнадзора поступило 209 обращений пациентов.Власть на претензии реагирует. Так,- такое решение приняли в областном Совете. В приоритете терапевты, педиатры, врачи «скорой помощи», анестезиологи-реаниматологи, онкологи, неонатологи. А еще. В пилотный проект включены областная клиническая больница, областной перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница №1 Ельца и липецкая городская поликлиника №1. Смысл проекта - в создании эффективной логистики лечения пациента при его переводе со стационарного на амбулаторное лечение.А вот и кадровые изменения. Так,. Место Владимира Ковалева заняла Юлия Агапова, бывшая заведующая пульмонологическим отделением больницы «Свободный Сокол».. Им стал бывший заместитель главврача по поликлинической работе ГУЗ «Липецкая городская детская больница» Андрей Старосельский.На этой неделе администрация области отрапортовала, что. Что дорожно-строительная компания «Руслан-1» завершила к 20 сентября работы по укладке трехслойного асфальтобетонного пирога толщиной 24 см от Кольцевой площади до памятника Танкистам. Мы не поленились и в пятницу утром осмотрели весь реконструируемый участок проспекта. То, что увидел GOROD48, смотрите и читайте в фоторепортажеРаботы на проспекте еще много, но по всем направлениям уже виден свет в конце туннеля. Тем более, что укладку плитки на месте остановочных павильонов и мощение тротуаров дорожники обещают закончить к концу сентября, а восстановление газонов - к 5 октября.На этой неделе Евгения Уваркина и Игорь Артамонов совместно проверили ход реконструкции Нижнего парка (на это к концу осени потратят 180 млн рублей).- В следующем году Нижний парк ждет третий этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана не только большая фестивальная площадка, но и появятся современные аттракционы. Там же будет обустроена зона барбекю, - сообщила губернатору глава Липецка.Но некоторые решения Евгении Уваркиной спорны. Например, она желает убрать из парка фонтан «Липа», подаренный Липецку еще при Михаиле Гулевском. Еще(нынешний аттракцион высотой в 32 метра, установленный здесь в 2017 году, переедет в парк Победы). Но стоит ли в одной из самых низких точек города ставить новое колесо обозрения? Не лучше ли установить его в Верхнем парке? По данным GOROD48, Евгения Уваркина уже обдумывает такую возможность. музыкального оповещения, новые скамейки и урны.Также в мэрии обсуждают концепцию пешеходной экотропы и велосипедной дорожки длиной в километр, которые соединят Нижний парк с Верхним парком. А губернатор считает, что нужно думать и том, как связать велосипедной и пешеходной дорожками Нижний и Верхний парки с городской набережной.Между тем торжественно введенный в начале сентября в эксплуатацию после реконструкции Быханов сад подарил нам две нерадостные новости. Так,. Подрядчик обязался заменить халтуру за свой счет. А в четверг вечером. На следующий день выяснилось, что: у посетительницы парка внутрь плетеного оленя упало украшение с пальца, а ее молодой человек выпотрошил арт-объект в поисках украшения.В минувший четверг в Липецкой торгово-промышленной палате состоялась встреча чиновников и представителей крупных промышленных предприятий региона с представителями авиакомпании Turkish Airlines. Тема встречи: полеты в Турцию из аэропорта «Липецк», по вывеске международного, по сути, внутреннего. Но на вопросGOROD48 ответа так и не получил.В тот же день кибер-хулиганы поторопили события и выдали желаемое за действительное. В Instagram появилась публикация, касающаяся открытия перелетов из нашего аэропорта в Анталью. Но: оказалось, что этот Instagram-аккаунт - фейк. А жаль!