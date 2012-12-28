Происшествия
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сегодня, 19:26
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Пропавших в Липецке братьев нашли
Мальчиков полицейские обнаружили у Центрального рынка.
«Также детям предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. Со слов братьев, они гуляли по улицам города и торговым центрам», — рассказали в областном управлении следственного комитета,
.
Мальчики ушли из дома в СНТ «Металлург-3». После самостоятельных поисков не вернувшихся домой детей их родители обратились в правоохранительные органы.
Розыск братьев начали полицеские, волонтеры и Следком, который организовал доследственную проверку обстоятельств их ухода из дома.
«В рамках доследственной проверки будут установлены условия проживания детей в семье, мотивы их ухода из дома, а также предстоит дать правовую оценку действиям родителей беглецов», — добавили в СК.
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