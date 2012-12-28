Пропавших в Липецке братьев нашли

Мальчиков полицейские обнаружили у Центрального рынка.

Ушедших из дома 8 июня 11-летних братьев нашли у Центрального рынка Липецка. Оперативные сотрудники полиции доставили их в СК, где мальчиков опрашивают в присутствии родителей, педагога и психолога.«Также детям предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. Со слов братьев, они гуляли по улицам города и торговым центрам», — рассказали в областном управлении следственного комитета,Мальчики ушли из дома в СНТ «Металлург-3». После самостоятельных поисков не вернувшихся домой детей их родители обратились в правоохранительные органы.Розыск братьев начали полицеские, волонтеры и Следком, который организовал доследственную проверку обстоятельств их ухода из дома.«В рамках доследственной проверки будут установлены условия проживания детей в семье, мотивы их ухода из дома, а также предстоит дать правовую оценку действиям родителей беглецов», — добавили в СК.