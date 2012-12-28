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сегодня, 19:26
6

Пропавших в Липецке братьев нашли

Мальчиков полицейские обнаружили у Центрального рынка.

Ушедших из дома 8 июня 11-летних братьев нашли у Центрального рынка Липецка. Оперативные сотрудники полиции доставили их в СК, где мальчиков опрашивают в присутствии родителей, педагога и психолога.

«Также детям предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу. Со слов братьев, они гуляли по улицам города и торговым центрам», — рассказали в областном управлении следственного комитета,
.
Мальчики ушли из дома в СНТ «Металлург-3». После самостоятельных поисков не вернувшихся домой детей их родители обратились в правоохранительные органы.

Розыск братьев начали полицеские, волонтеры и Следком, который организовал доследственную проверку обстоятельств их ухода из дома.

«В рамках доследственной проверки будут установлены условия проживания детей в семье, мотивы их ухода из дома, а также предстоит дать правовую оценку действиям родителей беглецов», — добавили в СК.
пропавшие без вести
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Малолетние
11 минут назад
Пустоголовые беглецы,сколько страданий принесли родителям и последующих неприятностей.Заслуживают ремня
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Гость
20 минут назад
Какое счастье!!!!!!Как мы все волновались!!!А что было с родителями и не представить!
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Гостья1
30 минут назад
Не ругайте -они в поход ходили...детство быстро проходит,а воспоминания остаются на всю жизнь.
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да
40 минут назад
Надо закрыть этот Центральный рынок, не было бы рынка - они бы к нему не убежали
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ссср
44 минуты назад
раньше не манерничали а воспитывали!
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Светлая
сегодня, 19:33
Слава Богу! Путешественники,главное живы-здоровы.
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