Общество

сегодня, 08:04

Вандалы испортили оленя в «Быхановом саду»

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#вандалы #Быханов сад
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Злоумышленников уже вычислила полиция.

Двое молодых людей, который испортили фигуру оленя в парке «Быханов сад», попали на записи камер наблюдения и ими уже занимается полиция, сообщила в своем Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина. 

- Вредителям предстоит возместить ущерб, который они нанесли не просто парку, а всем посетителям Быханова сада, - пишет Евгения Уваркина. - Вся территория Быханова сада покрыта камерами, системы наблюдения будут устанавливаться во всех парках и местах отдыха, чтобы ни одно правонарушение не осталось без должного наказания.

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Двое молодых людей оказались в полиции из-за вандализма в Быхановом саду - они разломали плетёного оленя. Первыми недопустимое поведение увидели отдыхающие, они и обратились к администрации парка. Очень приятно, что достаточно много горожан, которым не все равно. ⠀ Попали вандалы и в объектив камеры наблюдения, это видео передано в полицию. Вся территория Быханова сада покрыта камерами, системы наблюдения будут устанавливаться во всех парках и местах отдыха, чтобы ни одно правонарушение не осталось без должного наказания. ⠀ Вредителям предстоит возместить ущерб, который они нанесли не просто парку, а всем посетителям Быханова сада. ⠀ #липецк #быхановсад #паркилипецка #вандализмунет #меняемлипецквместе

Публикация от Уваркина Евгения (@uvarkina_evgenia)



Напомним, что это не первый случай вандализма в Быхановм саду: в парке уже ломали декоративные фигуры, фонари и даже воровали гальку.
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#вандалы #Быханов сад
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Комментарии (50)

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Как гость
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Думаю , уверен ,

3 минуты назад
что не надо подвергать репрессиям и наказаниям славных пацанов , которые от излишних калорий и разбушевавшихся не на шутку половых гормонов подвергли остракизму , решили изгнать из Быханова Сада вышеназванного ОЛЕНЯ , но олень не внял просьбам и был , в наказанье , уничтожен, Так вот , выдайте чертёж оленя юным дарованиям и пусть они его восстановят СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ и это будет правильное наказание !
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гость

11 минут назад
тётя ЖЕНЯ , а куда ДЕЛСЯ СПОРТ-ГОРОДОК от СПОРТМАСТЕРА, который раньше был в БЫХАНОВОМ САДУ , всплывёт где-нибудь в ТЕРБУНСКОМ РАЙОНЕ ? А УЖ про КРУГЛЫЕ ПЛАФОНЫ-ФОНАРИ я вообще молчу ! ;-)
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гость

14 минут назад
Вася, ТАМ ДАЖЕ табличку БЫХАНОВ криво закрепили ! А ТРАПЕЦИЯ уже лопнула на СПОРТПЛОЩАДКЕ ! ХОРОШАЯ видать была , КАЧЕСТВЕННАЯ !
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гость

16 минут назад
Где 100 млн . руб . в Комсомольском пруду ? Никто не видел ?
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Вася

18 минут назад
Ну извините, если вы считаете народ быдлом, то это быдло в быдлопарке своего рода хозяева, ведь этот быдлопарк сделали для быдла
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НЕ ПАТРИОТ !

18 минут назад
Ты не в курсах , сколько стоит по смете и ПРАЙСУ сей плетёный олешек , да и все прибамбасы в Быхановом Саду, Чо та НИКТО НЕ ВЫВЕСИЛ на всеобщее рассмотрение и свободный доступ и обозрение в инете полный расклад - скока стоит , к примеру одна бордюра или скамейка ? Возможно НЕДОРОСЛИ не расплатятся за вышеназванного олешка за ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ ???
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гость

21 минуту назад
гостья, и На МАРСЕ УСПЕВАЛИ ЯБЛОНИ САЖАТЬ !
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гость

23 минуты назад
А КОГДА ОКОЛО Комсомольского ПРУДА ВСЁ РАССЫПАЛОСЬ , ОШТРАФОВАЛИ ПОДРЯДЧИКА по СМЕТЕ или До СИХ ПОР ЕГО НАЙТИ НЕ МОГУТ !? 100 млн. РУБ потратили на КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРУД , 100 млн. РУБ !
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гостья

25 минут назад
Настье, а зачем вам тогда дети, если на них нет времени? И как-то раньше успевали воспитывать при этом и работали, и еще огороды были какие
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Для полного сказочного счастья населения

26 минут назад
и отдыхающих в парке , надо было повесить на каждом углу парка , да и всего города , большие громкоговорители , которые вещали бы непрерывно весь световой день - крутили бы постоянно весёлые военные марши и красивые патриотические песни - в целях правильного воспитания молодежи- для бОльшей любви к нашей родной и горячо любимой народом партии и правительству , её центральному комитету и родной и любимой местной власти,
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