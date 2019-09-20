сегодня, 08:04
Вандалы испортили оленя в «Быхановом саду»
Злоумышленников уже вычислила полиция.
- Вредителям предстоит возместить ущерб, который они нанесли не просто парку, а всем посетителям Быханова сада, - пишет Евгения Уваркина. - Вся территория Быханова сада покрыта камерами, системы наблюдения будут устанавливаться во всех парках и местах отдыха, чтобы ни одно правонарушение не осталось без должного наказания.
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Двое молодых людей оказались в полиции из-за вандализма в Быхановом саду - они разломали плетёного оленя. Первыми недопустимое поведение увидели отдыхающие, они и обратились к администрации парка. Очень приятно, что достаточно много горожан, которым не все равно. ⠀ Попали вандалы и в объектив камеры наблюдения, это видео передано в полицию. Вся территория Быханова сада покрыта камерами, системы наблюдения будут устанавливаться во всех парках и местах отдыха, чтобы ни одно правонарушение не осталось без должного наказания. ⠀ Вредителям предстоит возместить ущерб, который они нанесли не просто парку, а всем посетителям Быханова сада. ⠀ #липецк #быхановсад #паркилипецка #вандализмунет #меняемлипецквместе
Напомним, что это не первый случай вандализма в Быхановм саду: в парке уже ломали декоративные фигуры, фонари и даже воровали гальку.
Думаю , уверен ,
гость
гость
гость
Вася
НЕ ПАТРИОТ !
гость
гость
гостья
Для полного сказочного счастья населения