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«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице
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1351
сегодня, 09:07
2

«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице

Вчера на дорогах области погибли два человека, четверо — получили травмы.

Вечером 9 мая в Хлевенском районе на дороге Фомино-Негачевка – Дмитряшевка – примыкание к автодороге Хлевное – Тербуны 45-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер в больнице.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Липецком округе: около часа дня на улице Линейной в селе Боринское в автомобиль «Хендай» под управлением 65-летнего мужчины  врезался 30-летний мотоциклист, от полученных травм он умер на месте.



В Липецке на улице Новокарьерной 14-летний подросток на электросамоката попал под автомобиль «Лада Ларгус» 24-летнего водителя. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.

На дороге Липецк – Данков в Лебедянском районе столкнулись автомобили «Киа Карнивал» под управлением 59-летнего водителя и «Киа Спектра» с 22-летней девушкой за рулем. Девушка и ее 48-летний пассажир госпитализированы.

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Комментарии (2)

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Медведь
10 минут назад
Нива не для тупых водятлов , соблюдай скорость и не делай резких движений . Можно перевернуть на сухой ровной дороге .
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Татьяна
46 минут назад
Родители, учите своих детей правилам езды на самокате! Обьясняйте, вбивайте им в голову, что это не игрушка. Выныривают из ни откуда. Ездят где хотят. В результате итог, горе в двух семьях.
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