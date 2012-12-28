Сегодня в Липецке: ежегодный отчёт губернатора, выпускники каких вузов зарабатывают больше всех
Происшествия
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сегодня, 09:07
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«Нива» перевернулась в Хлевенском районе: водитель умер в больнице
Вчера на дорогах области погибли два человека, четверо — получили травмы.
Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Липецком округе: около часа дня на улице Линейной в селе Боринское в автомобиль «Хендай» под управлением 65-летнего мужчины врезался 30-летний мотоциклист, от полученных травм он умер на месте.
В Липецке на улице Новокарьерной 14-летний подросток на электросамоката попал под автомобиль «Лада Ларгус» 24-летнего водителя. Мальчик получил травмы, его доставили в больницу.
На дороге Липецк – Данков в Лебедянском районе столкнулись автомобили «Киа Карнивал» под управлением 59-летнего водителя и «Киа Спектра» с 22-летней девушкой за рулем. Девушка и ее 48-летний пассажир госпитализированы.
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