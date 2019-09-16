В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций

Пилотный проект прорабатывают на базе пяти государственных учреждений.

К 2020 году в Липецкой области намерены создать два центра медицинских компетенций. Это станет итогом регионального пилота по добровольному внедрению сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». О пилоте сегодня в рамках Всемирного дня безопасности пациентов рассказала начальник отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности управления здравоохранения Липецкой области Наталия Васильева.- В пилотный проект включены пять государственных медицинских учреждений региона: областная клиническая больница, областной перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница №1 Ельца и липецкая городская поликлиника №1. Итогом пилота станет создание из пяти организаций двух центров компетенций, которые смогут транслировать свой опыт и на другие учреждения. Центры компетенций будут работать на базах областной клинической больницы и городской поликлиники №1, - уточнила Наталия Васильева. - Потом, при эффективной работе центров, опыт будет транслироваться не только в регион, но и в другие области РФ.Пилот медицинского взаимодействия был запущен в 2018 году. Смысл проекта в том, чтобы создать эффективную логистику лечения пациента, даже при его переводе со стационарного на амбулаторное лечение. Пилотный проект предусматривает отработку слаженных действий работы медицинских организаций. Отработка идет по 10 пунктам: система управления персоналом, эпидемиологическая безопасность, лекарственная безопасность, контроль качества и безопасности медицинских изделий, организация экстренной и неотложной помощи, организация работы приемного отделения, хирургическая безопасность, профилактика рисков, организация ухода за пациентами, а также преемственность медицинской помощи. Этот момент очень важен. Пациент, выписываясь из стационарного отделения, переходит на амбулаторное лечение. С собой пациент, как правило, имеет только выписку. А преемственность медпомощи — клинической ответственности - подразумевает то, что организации без участия пациента должны передавать друг другу все данные о здоровье и лечении человека. При эффективной логистике лечения и передачи пациента можно будет достичь более высокого качества продолжения оказания медицинской помощи, а также минимизировать риски пациента получить некачественное лечение.Андрей Фролов, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области, уточнил, что примерно 15% от всего объема финансирования, которое государство тратит на здравоохранения, связано с устранением допущенных врачами ошибок. Получить некачественную помощь медиков рискует каждый десятый пациент, который госпитализирован в стационар.

который госпитализирован в стационар