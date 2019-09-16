Здоровье

43 минуты назад

В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций

6 606
#медицина #пилот #проект
В Липецкой области создадут два центра медицинских компетенций

Пилотный проект прорабатывают на базе пяти государственных учреждений.

К 2020 году в Липецкой области намерены создать два центра медицинских компетенций. Это станет итогом регионального пилота по добровольному внедрению сертификации Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности». О пилоте сегодня в рамках Всемирного дня безопасности пациентов рассказала начальник отдела лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности управления здравоохранения Липецкой области Наталия Васильева.

- В пилотный проект включены пять государственных медицинских учреждений региона: областная клиническая больница, областной перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница №1 Ельца и липецкая городская поликлиника №1. Итогом пилота станет создание из пяти организаций двух центров компетенций, которые смогут транслировать свой опыт и на другие учреждения. Центры компетенций будут работать на базах областной клинической больницы и городской поликлиники №1, - уточнила Наталия Васильева. - Потом, при эффективной работе центров, опыт будет транслироваться не только в регион, но и в другие области РФ.

Пилот медицинского взаимодействия был запущен в 2018 году. Смысл проекта в том, чтобы создать эффективную логистику лечения пациента, даже при его переводе со стационарного на амбулаторное лечение. Пилотный проект предусматривает отработку слаженных действий работы медицинских организаций. Отработка идет по 10 пунктам: система управления персоналом, эпидемиологическая безопасность, лекарственная безопасность, контроль качества и безопасности медицинских изделий, организация экстренной и неотложной помощи, организация работы приемного отделения, хирургическая безопасность, профилактика рисков, организация ухода за пациентами, а также преемственность медицинской помощи. Этот момент очень важен. Пациент, выписываясь из стационарного отделения, переходит на амбулаторное лечение. С собой пациент, как правило, имеет только выписку. А преемственность медпомощи — клинической ответственности - подразумевает то, что организации без участия пациента должны передавать друг другу все данные о здоровье и лечении человека. При эффективной логистике лечения и передачи пациента можно будет достичь более высокого качества продолжения оказания медицинской помощи, а также минимизировать риски пациента получить некачественное лечение.

Андрей Фролов, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области, уточнил, что примерно 15% от всего объема финансирования, которое государство тратит на здравоохранения, связано с устранением допущенных врачами ошибок. Получить некачественную помощь медиков рискует каждый десятый пациент, который госпитализирован в стационар. 

который госпитализирован в стационар

6 606
#медицина #пилот #проект

Комментарии (6)

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Голосовали за лысого

4 минуты назад
Быханов, Вот П. И. Д. О. Р. А. С. И. Ю и получайте !!!.
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Будущий больной

7 минут назад
Пилоты, компетенции, сертификации, трансляции. Когда закончите этот словесный понос на государственном уровне и начнёте Р А Б О Т А Т Ь ?
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Я

10 минут назад
Быханов, Вы правы! И затрат особых не нужно. Хотя бы почистили имеющуюся дорожку и уже было бы хорошо.
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Жители

28 минут назад
Все врачи в Москве, грядет ужасное время...
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Быханов

29 минут назад
Сделайте асфальтовая дорожку на входе в Быханов со стороны Тельмана. Мы все ноги себе вывернули. Издевательство. Ублюдки, отсыпали как попало накануне сдачи парка. А теперь отписываются от жалоб граждан тем, что такой проект. Какой проект, если в парк не зайти не заехать с коляской нельзя? Показуха кончилась?
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Коворкинги и стартапы

31 минуту назад
Прекратите эту чушь! Какие компетенции?! Что за околесица? Поймите же, наконец, невозможно отсутствие 300 врачей компенсировать дурацкими оргштатными перетрубациями! Все эти шевеления никак не скажутся на больных, не улучшат оказание медпомощи. Не кровати в борделе надо менять, а персонал!
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