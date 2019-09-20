Общество

47 минут назад

От «Быханова сада» отваливаются буквы

29 1104
#ремонт #быханов сад
2
От «Быханова сада» отваливаются буквы

Подрядчик заменит их за свой счет.

Горожане заметили, что на сцене парка «Быханов сад» начали отваливаться буквы с названием зоны отдыха. Липчане посчитали, что кто-то специально отломал часть объемной надписи. На самом деле на парковой сцене никто не хулиганил.

- На недостатки в оформлении сцены мы обратили внимание еще при приемке работ и сообщил о хрупкости надписи подрядчику. Он устранит этот дефект за свой счет, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.

Скорее всего, объемные буквы не выдержали натиска играющих детей, которые полюбили лазать по сцене и кататься вокруг нее на самокатах. Новая надпись будет прочнее. Ее планируют изготовить из металла и сделать плоской.
29 1104
#ремонт #быханов сад
2

Комментарии (29)

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Житель

3 минуты назад
"...изготовить из металла и сделать плоской..." - и обнести колючей проволокой.
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Маруся

9 минут назад
Александр, все, того городка уже нет в Сселках, увезли и те развалины)))
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Миша

10 минут назад
Щербаков это шестерка Оли крючковой. Она таких любит-у неё целый пакет таких 6 был. Баклан, гостеев, Мочалов. Писаренко. Ну Мишаня))) отплясывал с ней на торжествах)
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Олюшке

15 минут назад
Ольга, Он же хохол! Конечно обманет!
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Чиполлино

15 минут назад
А липяцкие дебилы клюнули на эту наживку перед выборами- парк им идиотам видите ли обновили. Ну, ну.
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Гость

16 минут назад
Ювелирная работа акурат после выборов!
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Быханов Ад

18 минут назад
Как корабль назовёте....так и....
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Позор вороватой администрации

18 минут назад
Может вы ляди отчитаетесь за каждую копейку ,потраченную на парки?Нет это невозможно..Вам сидеть не пересидеть.А что вас покрывают,и крышуют-так это специально, собирают досье.Не надолго все это,умное жулье само убегает-остаются долпоепы никчемные.
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гость

20 минут назад
Александр, ВОТ это я называю , СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК-ЧЕЙН ! !!!! Спасибо за инфу !
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Ольга

25 минут назад
Ув. Липчане!Будьте внимательны при вызове мастера по ремонту холодильников В городе работает ,так называемый" мастер"ЗАТОНСКИХ Роман Викторович тел.89005939547.Берет немалые деньги за ремонт,холодильник выходит из строя,а он исчезает....не отвечая на ваши звонки!Передайте знакомым информацию.
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