От «Быханова сада» отваливаются буквы

Подрядчик заменит их за свой счет.

Горожане заметили, что на сцене парка «Быханов сад» начали отваливаться буквы с названием зоны отдыха. Липчане посчитали, что кто-то специально отломал часть объемной надписи. На самом деле на парковой сцене никто не хулиганил.



- На недостатки в оформлении сцены мы обратили внимание еще при приемке работ и сообщил о хрупкости надписи подрядчику. Он устранит этот дефект за свой счет, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.



Скорее всего, объемные буквы не выдержали натиска играющих детей, которые полюбили лазать по сцене и кататься вокруг нее на самокатах. Новая надпись будет прочнее. Ее планируют изготовить из металла и сделать плоской.