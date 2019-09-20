Общество
47 минут назад
От «Быханова сада» отваливаются буквы
29 1104
Подрядчик заменит их за свой счет.
Горожане заметили, что на сцене парка «Быханов сад» начали отваливаться буквы с названием зоны отдыха. Липчане посчитали, что кто-то специально отломал часть объемной надписи. На самом деле на парковой сцене никто не хулиганил.
- На недостатки в оформлении сцены мы обратили внимание еще при приемке работ и сообщил о хрупкости надписи подрядчику. Он устранит этот дефект за свой счет, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
Скорее всего, объемные буквы не выдержали натиска играющих детей, которые полюбили лазать по сцене и кататься вокруг нее на самокатах. Новая надпись будет прочнее. Ее планируют изготовить из металла и сделать плоской.
- На недостатки в оформлении сцены мы обратили внимание еще при приемке работ и сообщил о хрупкости надписи подрядчику. Он устранит этот дефект за свой счет, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.
Скорее всего, объемные буквы не выдержали натиска играющих детей, которые полюбили лазать по сцене и кататься вокруг нее на самокатах. Новая надпись будет прочнее. Ее планируют изготовить из металла и сделать плоской.
29 1104
Житель
Маруся
Миша
Олюшке
Чиполлино
Гость
Быханов Ад
Позор вороватой администрации
гость
Ольга