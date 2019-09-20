Общество

50 минут назад

Аэропорт «Липецк» открестился от перелетов в Турцию

7 1358
#рейс #Турция #перелет #аэропорт
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Аэропорт «Липецк» открестился от перелетов в Турцию

Кибер-хулиганы поторопили события и выдали желаемое за действительное.

В Instagram пользователя «Международный аэропорт Липецк» накануне появилась публикация, касающаяся открытия перелетов из Липецка в Турцию. В посте сообщалось, что в скором временем из липецкого аэропорта начнутся перелеты в Анталью. В публикации даже уточнялась частота рейсов — дважды в неделю. Оказалось, что этот Instagram-аккаунт не имеет отношение к липецкому аэропорту, а также его автор выдал желаемое за действительное.

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- У нашего аэропорта нет никакого ресурса в интернете, кроме официального сайта. Мы не знаем, кто ведет этот Instagram-аккаунт, и советуем за достоверной информацией обращаться к сайту. Отношение к этому профилю мы не имеем, - рассказал GOROD48 заместитель директора липецкого аэропорта Александр Шагисян.

Вместе с этим Александр Шагисян опроверг информацию о скором начале перелетов из Липецка в Турцию. По словам заместителя директора аэропорта, процесс запуска международных перелетов имеет множество тонкостей. Кроме того, авиаперевозчику нужно просчитать экономическую составляющую перелетов. Все эти нюансы занимают время, и принятие решения о начале перелетов может затянуться.

Напомним, вчера на встрече в торгово-промышленной палате начальник управления инвестиций и инноваций администрации области Сергея Шаронина и представители государственной авиакомпании Turkish Airlines обсуждали возможность запуска рейсов из Липецка в Анталью. Встреча проходила в форме презентации коммерческого предложения. Никакой конкретики о сотрудничестве озвучено не было. 
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#рейс #Турция #перелет #аэропорт
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Комментарии (7)

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Qwerty

19 минут назад
Толик с Васькой слетают на халяву, этим дело и кончится
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Плевать

28 минут назад
Кукурузное поле уже решили где засевать?
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Ели пукали

30 минут назад
у нас одна половина жопы не знает состояние второй половины, а там полная жо
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Гольцов

34 минуты назад
я хочу в Турцию !
ответить

Турист

35 минут назад
Жаль!
ответить

Жители

37 минут назад
Кто бы сомневался в этом паршивом сером городке что так и будет
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хахаха

40 минут назад
Внезапно=-O полоса ещё не готова ?:-)
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