Евгения Уваркина: «В понедельник обсудим возможность начала отопительного сезона»

В понедельник тепло начнут подавать в детсады, школы, больницы. А к концу следующей недели, возможно, батареи станут горячими и в многоквартирных домах.

Живущие в многоквартирных домах липчане стали замерзать. Неудивительно, ведь атмосферный воздух сегодня едва ли прогреется выше 10 градусов тепла, и вообще всю эту неделю было холодно. Не пора ли включать отопление в квартирах, раз мы уже замерзаем даже на улице?



Этот вопрос разделяет горожан на два лагеря. Те, у кого есть маленькие дети, не готовы мерзнуть в своих квартирах. Другие готовы клацать зубами и спать в одежде под двумя одеялами, не желая получить уже за сентябрь платежку от "Квадры". Но если убрать эмоции в сторону, то факт остается фактом: по существующим коммунальным правилам отопительный сезон в России начинается при достижении среднесуточной температуры воздуха на улице отметки +8 градусов Цельсия и удержании на данном уровне или ниже в течение пяти суток подряд. Посмотрим на данные метеорологов.



Вчера, в пятницу, среднесуточная температура воздуха в Липецке впервые составила эти самые 8 градусов тепла (11 градусов днем прибавляем к 5 градусам ночи, делим на два и получаем искомое число). Сегодня среднесуточная температура составит 7 градусов, завтра - тоже 7. По прогнозу в понедельник среднесуточная температура воздуха упадет до 4 градусов тепла, во вторник - до 4,5 градуса. То есть по состоянию на вторник, 24 сентября, среднесуточной температура воздуха в течении пяти суток подряд будет меньше +8 градусов Цельсия.



- Ваши расчеты отчасти верны. Поэтому уже в понедельник я буду обращаться к главе Липецка с предложением начать отопительный сезон в учреждениях соцсферы с 23 сентября. Также будем обсуждать вопрос подачи тепла и в многоквартирные дома, - прокомментировала GOROD48 ситуацию председатель департамента ЖКХ мэрии Юлия Кабанцова.



В свою очередь, глава Липецка заявила GOROD48 о том, что котельные "Квадры" и ЛГЭКа готовы начать подачу тепла в дошкольные образовательные учреждения, школы и спортшколы, больницы, в учреждения культуры уже на следующей неделе.



- В понедельник на планерке в администрации города мы обсудим возможность начала отопительного сезона в связи с резким похолоданием, - сказала Евгения Уваркина.



Напомним, что в 2017 году отопительный сезон в Липецке по распоряжению мэра Сергея Иванова был начат 2 октября из-за сложившихся низких температур. Позже, правда, потеплело и отопление на время выключили, чтобы потом включить его снова.