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Спорт
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19 минут назад
«Металлург» в присутствии 3 тысяч болельщиков зарубился с лидером
Титаническая работа по популяризации дала свои плода, а ещё наша команда не пропускала голы больше месяца.
Всё-таки на «Металлург» повлияла вынужденная пауза, когда из-за снятия «Химок» пропустила прошлый тур. Перерыв в выступлениях достиг двух недель, кто сам занимался игровыми видами спорта, тот поймёт. Резкости, скорости, скорости мышления «сталеварам» немного не хватало, чтобы взломать насыщенную оборону гостей. с первых минут выпустивших 5 защитников.
На последнем рубеже «Рязани» трудился 203-метровый гигант Дмитрий Вялов, бывший вратарь «Металлурга», так и не получивший в нашей команде игровой практики в официальных играх. Зимой гигант ушёл в «Рязань», провел в большинство матчей текущего сезона, а против бывшего клуба выходил с запредельной мотивацией.
С такими габаритами ты всегда будешь заметен
Вспомнить можно разве что момент на исходе получаса, когда Вячеслав Гордиенко принял мяч на грудь и пробил – опасно, но рядом со штангой.
Вячеслав Гордиенко
Второй тайм начался с прохода Сергея Гайдука, паса на наше главную надежду в атаке Михаила Агеева, но удар с разворота успели накрыть защитники и выбить мяч на угловой.
Рязанцев тоже поддерживали свои болельщики
А вот «Рязань» во второй половине игры воспряла духом и создала несколько угроз воротам Александра Кобзева. Самый реальный шанс возник на 74-й минуте. Судья Евгений Тимофеев прозевал несколько нарушений правил с обеих сторон подряд, в итоге хавбек Максим Мишутин бил из центра штрафной в дальний угол, но на наше счастье промазал….
Судья принял несколько странных решений. В частности, во втором тайме побоялся предъявить вторую желтую карточку защитнику гостей Вадиму Лазареву, что могло определить ход игры
Ничья не устроила никого. «Рязани» она стоила лидерства, теперь таблицу возглавил белгородский «Салют», а рязанцы вместе с брянским «Динамо» отстают на одно очко. «Металлург" остался при своих – на 6-м месте с отрывом от лидера в 7 очков.
Грозный бомбардир рязанцев Никита Погребнёв (в центре) ничем себя проявить не смог
Победная серия нашей команды из 4-х матчей прервалась, но сохранились ещё две – 5 матчевая беспроигрышная и «сухая» серия уже из 4-х игр. Последний раз «Металлург» пропускал голы месяц назад – 4 мая в Туле от «Арсенала-2» («сталевары» победили – 2:1).
Главным же достижением прошедшей игры стала ей посещаемость. Титаническая работа по рекламе матчей, информация в соцсетях, предматчевфе фан-зоны вкупе с последними результатами дали свои плоды: на игру пришли 3 тысячи болельщиков – такой аудитории не было даже год назад в подгруппе «Золото». И в клубе говорят, что это не предел.
Один из предматчевых конкурсов. Забить нашему вратарю Кобзеву в последний месяц можно только здесь
«Металлург» - «Рязань» - 0:0
«Металлург»: 16. А.Кобзев. 67. Р.Ткачук. 27. И.Коротких. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 8. Д.Пахомов (к). 87. Рощин (91. Кашмин, 66). 17. Глухов. 14. Гордиенко (11. Н.Панов, 81). 31. Гайдук (15. М.Елизаров, 81). 13. М.Агеев (22. Бушуев, 66).
«Рязань»: 1. Вялов. 15. Петрухин (к) (9. Мартынюк, 57). 69. В.Лазарев. 4. Перфилов. 44. Шишков. 82. С.Цесь. 8. Боровицкий. 58. М.Мишутин. 77. Юртаев (23. К.Поляков, 90). 7. Чамжаев (88. Сатаров, 57). 11. Погребнёв (14. Янин, 90+3).
Предупреждения: В.Лазарев, 39. И.Коротких, 43. Д.Пахомов, 45+1. Боровицкий, 74. Кононенко, 78. Шишков, 90+4.
7 июня. Липецк. Стадион «Металлург». 3 040 зрителей.
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