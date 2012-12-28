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19 минут назад

«Металлург» в присутствии 3 тысяч болельщиков зарубился с лидером

Титаническая работа по популяризации дала свои плода, а ещё наша команда не пропускала голы больше месяца.

В Липецке прошёл один из центральных матчей года: «Металлург» принимал на своём поле на тот момент лидера турнира «Рязань». 90 минут прошли в беспрестанной борьбе в режиме «Mortal Kombat», а вот опасных моментов команды создали считанное число, в итоге ничья – 0:0.

Всё-таки на «Металлург» повлияла вынужденная пауза, когда из-за снятия «Химок» пропустила прошлый тур. Перерыв в выступлениях достиг двух недель, кто сам занимался игровыми видами спорта, тот поймёт. Резкости, скорости, скорости мышления «сталеварам» немного не хватало, чтобы взломать насыщенную оборону гостей. с первых минут выпустивших 5 защитников.

На последнем рубеже «Рязани» трудился 203-метровый гигант Дмитрий Вялов, бывший вратарь «Металлурга», так и не получивший в нашей команде игровой практики в официальных играх. Зимой гигант ушёл в «Рязань», провел в большинство матчей текущего сезона, а против бывшего клуба выходил с запредельной мотивацией.

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С такими габаритами ты всегда будешь заметен

Вот только больших хлопот липчане бывшему одноклубнику не доставили: за всю игру в створ ворот мяч прилетел лишь два раза. А на выходах и на подстраховке защитников Вялов был великолепен.

Вспомнить можно разве что момент на исходе получаса, когда Вячеслав Гордиенко принял мяч на грудь и пробил – опасно, но рядом со штангой.

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Вячеслав Гордиенко

А спустя несколько минут «дальнобойщик» Антон Рощин в фирменном стиле пытался вколотить мяч с 25 метров, но не преуспел.

Второй тайм начался с прохода Сергея Гайдука, паса на наше главную надежду в атаке Михаила Агеева, но удар с разворота успели накрыть защитники и выбить мяч на угловой.

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Рязанцев тоже поддерживали свои болельщики

Вскоре главный тренер Дмитрий Бугаков заменил Рощина, который кроме пары попыток пробить издали ничем в этом игре не запомнился, а заодно и Агеева. И… остроты у ворот гостей стало ещё меньше.

А вот «Рязань» во второй половине игры воспряла духом и создала несколько угроз воротам Александра Кобзева. Самый реальный шанс возник на 74-й минуте. Судья Евгений Тимофеев прозевал несколько нарушений правил с обеих сторон подряд, в итоге хавбек Максим Мишутин бил из центра штрафной в дальний угол, но на наше счастье промазал….

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Судья принял несколько странных решений. В частности, во втором тайме побоялся предъявить вторую желтую карточку защитнику гостей Вадиму Лазареву, что могло определить ход игры

Ничья не устроила никого. «Рязани» она стоила лидерства, теперь таблицу возглавил белгородский «Салют», а рязанцы вместе с брянским «Динамо» отстают на одно очко. «Металлург" остался при своих – на 6-м месте с отрывом от лидера в 7 очков.

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Грозный бомбардир рязанцев Никита Погребнёв (в центре) ничем себя проявить не смог

Победная серия нашей команды из 4-х матчей прервалась, но сохранились ещё две – 5 матчевая беспроигрышная и «сухая» серия уже из 4-х игр. Последний раз «Металлург» пропускал голы месяц назад – 4 мая в Туле от «Арсенала-2» («сталевары» победили – 2:1).

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Главным же достижением прошедшей игры стала ей посещаемость. Титаническая работа по рекламе матчей, информация в соцсетях, предматчевфе фан-зоны вкупе с последними результатами дали свои плоды: на игру пришли 3 тысячи болельщиков – такой аудитории не было даже год назад в подгруппе «Золото». И в клубе говорят, что это не предел.

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Один из предматчевых конкурсов. Забить нашему вратарю Кобзеву в последний месяц можно только здесь

15 июня «Металлург» играет в Москве с «Родиной-М», а затем проведёт подряд три игры на своём поле, ближайшая 22 июня с тамбовским «Спартаком».

«Металлург» - «Рязань» - 0:0

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 67. Р.Ткачук. 27. И.Коротких. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 8. Д.Пахомов (к). 87. Рощин (91. Кашмин, 66). 17. Глухов. 14. Гордиенко (11. Н.Панов, 81). 31. Гайдук (15. М.Елизаров, 81). 13. М.Агеев (22. Бушуев, 66).

«Рязань»: 1. Вялов. 15. Петрухин (к) (9. Мартынюк, 57). 69. В.Лазарев. 4. Перфилов. 44. Шишков. 82. С.Цесь. 8. Боровицкий. 58. М.Мишутин. 77. Юртаев (23. К.Поляков, 90). 7. Чамжаев (88. Сатаров, 57). 11. Погребнёв (14. Янин, 90+3).

Предупреждения: В.Лазарев, 39. И.Коротких, 43. Д.Пахомов, 45+1. Боровицкий, 74. Кононенко, 78. Шишков, 90+4.

Судьи Е.Тимофеев (Орёл), М.Новиков, И.Бирюков (оба — Ростов-на-Дону). Инспектор В.Степанищев (Воронеж).

7 июня. Липецк. Стадион «Металлург». 3 040 зрителей.

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Футбол
«Металлург»
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