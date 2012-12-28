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Общество
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сегодня, 17:47
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Плановые ремонтные работы на сетях 10 июня станут причиной отключения холодной воды на трех десятках улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Гоголя, 2, улица Прудная, 2, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Коммунистической, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5 по улице Краснозаводской, № 3 по улице Краснознаменной, на улицах Земляничной, Надежды.
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