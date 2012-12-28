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сегодня, 17:47

На трех десятках улиц отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на сетях 10 июня станут причиной отключения холодной воды на трех десятках улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой, № 1 в переулке Балакирева, № 2 по улице Прудной, № 2 по проспекту Победы. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Бахаева, Басинского, Полунина, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, проезда Потапова, переулков Яблочкина, Каштанового, Узорного.

Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Гоголя, 2, улица Прудная, 2, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Коммунистической, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5 по улице Краснозаводской, № 3 по улице Краснознаменной, на улицах Земляничной, Надежды. 
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