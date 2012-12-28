21-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» 275 000 рублей

А ельчанин отправил деньги «менеджеру Газпроминвеста».

9 июня в Усманском районе в полицию обратилась 21-летняя девушка, которая с 5 по 9 июня общалась с неизвестным.— Путём злоупотребления доверием он убедил её перевести через мобильное приложение на «безопасный счёт» 275 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Ельце в полицию вчера пришёл 63-летний мужчина. 6 июня ему позвонил в мессенджере «менеджер Газпроминвеста» и убедил вложить деньги в инвестиции. Но ельчанин успел перевести всего 8 800 рублей, после чего одумался.