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Происшествия
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53 минуты назад
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21-летняя девушка перевела на «безопасный счёт» 275 000 рублей
А ельчанин отправил деньги «менеджеру Газпроминвеста».
— Путём злоупотребления доверием он убедил её перевести через мобильное приложение на «безопасный счёт» 275 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В Ельце в полицию вчера пришёл 63-летний мужчина. 6 июня ему позвонил в мессенджере «менеджер Газпроминвеста» и убедил вложить деньги в инвестиции. Но ельчанин успел перевести всего 8 800 рублей, после чего одумался.
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