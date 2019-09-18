Общество
25 минут назад
Пермские жулики оставили областной призывной пункт без тепла
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Подготовка Липецка к зиме прошла первое испытание: ревизию вице-губернатора Ильи Тузова.
Сегодня большой зал заседаний администрации Липецка стал местом большого совещания по подготовке города к отопительному сезону, который может начаться через месяц, а может и раньше в зависимости от погодных условий. Возможно, спусковым крючком такому заседанию - с участием прокурорских работников, руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, департаментом и ведомств мэрии - стала вчерашняя статья на GOROD48 о том, что Липецк не готов к зиме. Это, кстати, не гипербола - об этом на вчерашнем заседании профильной комиссии горсовета заявили руководители ЛГЭКа и регионального филиала «Квадры».
Обычно такие ритуальные сходки за месяц до подачи тепла населению скучны до ужаса: на сцену один за другим поднимались чиновники из сферы ЖКХ и бубнили невнятную цифирь по бумажкам про замену километров погонных панельных швов и труб. В этот раз все было иначе. Очевидно, потому, что в мэрию пришел курирующий сферу ЖКХ и энергетики вице-губернатор Илья Тузов.
А ведь все начиналось как всегда.
Первый вице-мэр Михаил Щербаков сообщил о том, что вывод в ремонт источников и сетей теплоснабжения осуществлялся по утвержденному графику, начиная с 6 мая. Гидравлические испытания проводились в два этапа продолжительность по 14 дней каждый. В общей сложности за время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей филиалом «ПАО Квадра» - «Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК» выявлено 1386 и устранено 1345 порывов. ЛГЭК и «Квадра» отремонтировали 13,8 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых пункта, провели ревизию оборудования 30 котельных.
После вице-мэра к трибуне вышел и вовсе вялый главный государственный инспектор Верхне-Донского управления Ростехнадзора Олег Зарецкий. И сквозь его бу-бу-бу Илья Тузов услышал самое важное. Представитель Ростехнадзора сообщил, что в Липецке обнаружились две проблемы - с котельной «Тройка-М» на улице Ковалева и с котельной, которая обслуживает призывной пункт облвоенкомата и ряд промышленных предприятий Левобережного района города (предыдущий собственник продал ее некоему ИП Задоян!). И если по котельной на улице Ковалева есть подвижки (она перешла в собственность мэрии и, по словам Михаила Щербаков, до 1 октября будет отремонтирована), то с котельной ИП Задоян получился затык: организация с такой формой собственности не имеет возможности сформировать тариф на отопление и горячую воду.
- А - земля частная, Б - сети частные, - резюмировал сказанное о котельной ИП Задоян Михаил Щербаков.
- Там жулики пермские, гастролеры! Муж и жена. Она, кстати, недавно родила, наверное, чтобы уйти от уголовной ответственности. Надо публично их наказать, чтобы другим неповадно было. Такие вещи недопустимы за месяц до начала отопительного сезона! - живо отреагировал на полученную информацию вице-губернатор Илья Тузов.
После обмена репликами стало ясно, что без тепла призывников в любом случае не оставят - отправляемых Родину защищать согреют тепловыми пушками. А вот как быть с промпредприятиями, пока не ясно. Ясно только то, что с «пермскими жуликами» будут бороться административными мерами.
Потом слово дали председателю департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой. Она сообщила, что по состоянию на сегодня в Липецке еще не устранили 41 порыв на сетях и «порядка 50 раскопок остаются не закрытыми». Тут же чиновница показала фотографии. На одной разрыт палисадник, на другой - тротуар. Мол, раскопку в палисаднике еще можно терпеть, а раскопку тротуара нет.
Далее Юлия Кабанцова ушла в цифирь. Она сообщила, что в основу плана департамента ЖКХ по подготовки к зиме вошли планы управляющих компаний. Те отчитались о потраченных на ремонт 107 млн рублей. Весной, летом и в сентябре УК отремонтировали свыше 43 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов систем отопления и около 105 тысяч квадратных метров кровли, замазали 33 тысячи погонных метров межпанельных швов, отревизировали 50 тысяч задвижек и кранов на запорной арматуре, остеклили три тысячи квадратных метров оконных проемов. По подготовке жилых домов к отопительному сезону, по данным УК, планы выполнены на 95%.
То есть «управляшки» отчитываются о том, что все хорошо. Но проверить эти заявления трудно. Так, по закону, акты промывки сетей в многоквартирных домах управляющие компании ресурсоснабжающим организациям представлять не обязаны. Такая ситуация вызывает обеспокоенность той же «Квадры» (об этом как раз вчера говорил депутатам горсовета заместитель руководителя липецкого филиала этой компании Алексей Пшеничников). А ведь веры некоторым «управляшкам» в Липецке, заточенным исключительно на извлечение прибыли, нет априори.
По этому поводу у главы Липецка Евгении Уваркиной родилась идея: зачислить «управляшкам» промывку сетей многоквартирного дома лишь после того, как работу примет старший по дому.
Директор «ПАО Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило решил не напрягать аудиторию цифрами. Он сообщил, что ТЭЦ-2 в Липецке готова на 87%, а котельные Липецктеплосети - на 90%. «Мы находимся в графике». Резервного топлива на ТЭЦ-2 запасено на 172% от плана, на восьми котельных Липецктеплосети - 123%. «Практически везде на завершении работы по замене сетей».
- По подключению больницы скорой медицинской помощи работы - в завершающей стадии. На улице Московской мы будем перекладывать сеть без отключения потребителей зимой. Самая большая работа - на 55 миллионов рублей - сделана по улице Папина. Сделали бы все быстрее, но на ходу меняли планы из-за того, что был перекрыт на ремонт проспект Победы. На улице Папина мы конца сентября закончим работы, останется восстановить после этого там благоустройство. По микрорайону «Победа» есть долг по подключению к сетям новостроек. По микрорайону «Елецкий» мы достигли соглашения с застройщиком по подключению двух домов к сетям, - сказал Алексей Курило.
Вице-губернатор прервал руководителя «Квадры» специально для GOROD48, как он выразился, сообщил, что у ЛИКа был 60-миллионный долг перед контрагентами, но с помощью региональной власти был решен вопрос передачи двух долгостроев другому застройщику, и тот успешно решил проблему.
- Мы открыты к диалогу. Мы готовы поделиться опытом и специалистами по промывке внутридомовых сетей. Мы участвовали в промывке сетей на 139 домах. Скажете участвовать в этом деле с управляющими компаниями, будем участвовать! Скажете подписывать акты со старшими по домам, - будем подписывать! Мы самые заинтересованные в этом вопросе участники процесса. Ведь если даже сделать трубы золотыми, а сети в доме будут не промыты, то жителям от этих золотых труб не станет тепло, - сказал Алексей Курило.
- Предпоследняя инстанция у нас перед президентом для жалоб - Игорь Артамонов. Ну нельзя же, чтобы он решал вопросы промывки сетей в многоквартирных домах! Поэтому мы введем свой регламент, согласно которому акт промывки сетей управляющих компаний будут подписывать старшие по дому и представители «Квадры» или ЛГЭКа. Я вам ставлю такую задачу, - обратилась глава Липецка к председателю департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой.
- Я наизусть помню летние ещё поручения Игоря Артамонова по подготовке муниципалитетов к зиме. Одно из них - введение в штате каждой управляющей компании работника, ответственного за обратную связь с населением. Если на сайт главы региона будут жалобы на УК - кто-то не дозвонился или кому-то нахамили - будут сделаны соответствующие выводы ГЖИ. Было поручение закупить мэрии комплект малой коммунальной техники. Было поручение составить список УК, к которым можно прикрепить брошенные управляющими организациями дома и общежития (в Липецке без своей УК остаются 191 многоквартирный дом), - сказал Илья Тузов.
- Все сделаем! - пообещала Евгения Уваркина.
В свою очередь, администрация области с подачи Игоря Артамонова сделала жителям региона подарок, создав Центр энергоэффективности Липецкой области, который будет аккумулировать жалобы населения на качество услуг тепло- и водоснабжения. Его начальник Александр Шачнев сообщил, что его сотрудники уже провели аудит 2615 МКД в Липецке и выяснили, что в 785 из них нет общедомового прибора учета, жители 671 дома жаловались на перетопы, а 239 - на недотопы.
Александр Шачнев пообещал в ближайшее время нанести на карту региона все многоквартирные дома для того, чтобы их жители могли лично получать информацию о состоянии своих домов (сейчас на интерактивную карту нанесено 146 домов).
- Специально для GOROD48 рассказываем, как это будет, - прервал докладчика Илья Тузов.
И нашему сайту специально показали, как это будет. Любой сможет зайти на сайт администрации области в раздел «Геоинформационная система», потом во вкладку «Энергоэффективность МКД». И там найти всю информацию о доме, об УК, найти по ссылке рейтинг этой «управляшки», тарифы по дому, возможную экономию при проведении мер энергоэффективности. Там же - архив энергопотребления дома за два последние года.
На этом заседании Илья Тузов неожиданно сделал реверанс в сторону управляющих компаний. Вице-губернатор призвал их руководителей переходить от войны к миру. Илья Тузов сообщил коммерсантам, что двери его кабинета всегда для них открыты. Мол, все электоральные истории закончены. Уже не время говорить о войне чиновников с УК. Нужно, мол, пережить зиму. Наступила пора работы на благо жителей города.
- Наше общее благо - чтобы жильцы были счастливы, - закончил свою мысль вице-губернатор.
Но все на нет свел руководитель госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев:
- Если не будете вовремя выполнять наши предписания, то вас оштрафуют на 50 тысяч рублей. Так что готовьтесь. Времени осталось немного.
Игорь Луговой
P.S. И еще раз о промывке. Тот же Алексей Курило сообщил о том, что работники «Квадры» промывали сети исключительно в домах новых микрорайонов. А почему не в старых, с зашлакованными трубами? А потому, как сказала GOROD48 после окончания заседания Юлия Кабанцова (теплотехник по образованию), что в старых домах промывка труб приводит к необходимости замены коммуникаций в подвалах, которые забиваются ржавчиной и минеральным осадком.
- Так в старых микрорайонах внутридомовые сети и вовсе не промывают? - спросил GOROD48
- Я бы так не сказала, - ответила чиновница.
Обычно такие ритуальные сходки за месяц до подачи тепла населению скучны до ужаса: на сцену один за другим поднимались чиновники из сферы ЖКХ и бубнили невнятную цифирь по бумажкам про замену километров погонных панельных швов и труб. В этот раз все было иначе. Очевидно, потому, что в мэрию пришел курирующий сферу ЖКХ и энергетики вице-губернатор Илья Тузов.
А ведь все начиналось как всегда.
Первый вице-мэр Михаил Щербаков сообщил о том, что вывод в ремонт источников и сетей теплоснабжения осуществлялся по утвержденному графику, начиная с 6 мая. Гидравлические испытания проводились в два этапа продолжительность по 14 дней каждый. В общей сложности за время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей филиалом «ПАО Квадра» - «Липецкая генерация» и АО «ЛГЭК» выявлено 1386 и устранено 1345 порывов. ЛГЭК и «Квадра» отремонтировали 13,8 км тепловых сетей, шесть центральных тепловых пункта, провели ревизию оборудования 30 котельных.
После вице-мэра к трибуне вышел и вовсе вялый главный государственный инспектор Верхне-Донского управления Ростехнадзора Олег Зарецкий. И сквозь его бу-бу-бу Илья Тузов услышал самое важное. Представитель Ростехнадзора сообщил, что в Липецке обнаружились две проблемы - с котельной «Тройка-М» на улице Ковалева и с котельной, которая обслуживает призывной пункт облвоенкомата и ряд промышленных предприятий Левобережного района города (предыдущий собственник продал ее некоему ИП Задоян!). И если по котельной на улице Ковалева есть подвижки (она перешла в собственность мэрии и, по словам Михаила Щербаков, до 1 октября будет отремонтирована), то с котельной ИП Задоян получился затык: организация с такой формой собственности не имеет возможности сформировать тариф на отопление и горячую воду.
- А - земля частная, Б - сети частные, - резюмировал сказанное о котельной ИП Задоян Михаил Щербаков.
- Там жулики пермские, гастролеры! Муж и жена. Она, кстати, недавно родила, наверное, чтобы уйти от уголовной ответственности. Надо публично их наказать, чтобы другим неповадно было. Такие вещи недопустимы за месяц до начала отопительного сезона! - живо отреагировал на полученную информацию вице-губернатор Илья Тузов.
После обмена репликами стало ясно, что без тепла призывников в любом случае не оставят - отправляемых Родину защищать согреют тепловыми пушками. А вот как быть с промпредприятиями, пока не ясно. Ясно только то, что с «пермскими жуликами» будут бороться административными мерами.
Потом слово дали председателю департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой. Она сообщила, что по состоянию на сегодня в Липецке еще не устранили 41 порыв на сетях и «порядка 50 раскопок остаются не закрытыми». Тут же чиновница показала фотографии. На одной разрыт палисадник, на другой - тротуар. Мол, раскопку в палисаднике еще можно терпеть, а раскопку тротуара нет.
Далее Юлия Кабанцова ушла в цифирь. Она сообщила, что в основу плана департамента ЖКХ по подготовки к зиме вошли планы управляющих компаний. Те отчитались о потраченных на ремонт 107 млн рублей. Весной, летом и в сентябре УК отремонтировали свыше 43 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов систем отопления и около 105 тысяч квадратных метров кровли, замазали 33 тысячи погонных метров межпанельных швов, отревизировали 50 тысяч задвижек и кранов на запорной арматуре, остеклили три тысячи квадратных метров оконных проемов. По подготовке жилых домов к отопительному сезону, по данным УК, планы выполнены на 95%.
То есть «управляшки» отчитываются о том, что все хорошо. Но проверить эти заявления трудно. Так, по закону, акты промывки сетей в многоквартирных домах управляющие компании ресурсоснабжающим организациям представлять не обязаны. Такая ситуация вызывает обеспокоенность той же «Квадры» (об этом как раз вчера говорил депутатам горсовета заместитель руководителя липецкого филиала этой компании Алексей Пшеничников). А ведь веры некоторым «управляшкам» в Липецке, заточенным исключительно на извлечение прибыли, нет априори.
По этому поводу у главы Липецка Евгении Уваркиной родилась идея: зачислить «управляшкам» промывку сетей многоквартирного дома лишь после того, как работу примет старший по дому.
Директор «ПАО Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей Курило решил не напрягать аудиторию цифрами. Он сообщил, что ТЭЦ-2 в Липецке готова на 87%, а котельные Липецктеплосети - на 90%. «Мы находимся в графике». Резервного топлива на ТЭЦ-2 запасено на 172% от плана, на восьми котельных Липецктеплосети - 123%. «Практически везде на завершении работы по замене сетей».
- По подключению больницы скорой медицинской помощи работы - в завершающей стадии. На улице Московской мы будем перекладывать сеть без отключения потребителей зимой. Самая большая работа - на 55 миллионов рублей - сделана по улице Папина. Сделали бы все быстрее, но на ходу меняли планы из-за того, что был перекрыт на ремонт проспект Победы. На улице Папина мы конца сентября закончим работы, останется восстановить после этого там благоустройство. По микрорайону «Победа» есть долг по подключению к сетям новостроек. По микрорайону «Елецкий» мы достигли соглашения с застройщиком по подключению двух домов к сетям, - сказал Алексей Курило.
Вице-губернатор прервал руководителя «Квадры» специально для GOROD48, как он выразился, сообщил, что у ЛИКа был 60-миллионный долг перед контрагентами, но с помощью региональной власти был решен вопрос передачи двух долгостроев другому застройщику, и тот успешно решил проблему.
- Мы открыты к диалогу. Мы готовы поделиться опытом и специалистами по промывке внутридомовых сетей. Мы участвовали в промывке сетей на 139 домах. Скажете участвовать в этом деле с управляющими компаниями, будем участвовать! Скажете подписывать акты со старшими по домам, - будем подписывать! Мы самые заинтересованные в этом вопросе участники процесса. Ведь если даже сделать трубы золотыми, а сети в доме будут не промыты, то жителям от этих золотых труб не станет тепло, - сказал Алексей Курило.
- Предпоследняя инстанция у нас перед президентом для жалоб - Игорь Артамонов. Ну нельзя же, чтобы он решал вопросы промывки сетей в многоквартирных домах! Поэтому мы введем свой регламент, согласно которому акт промывки сетей управляющих компаний будут подписывать старшие по дому и представители «Квадры» или ЛГЭКа. Я вам ставлю такую задачу, - обратилась глава Липецка к председателю департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой.
- Я наизусть помню летние ещё поручения Игоря Артамонова по подготовке муниципалитетов к зиме. Одно из них - введение в штате каждой управляющей компании работника, ответственного за обратную связь с населением. Если на сайт главы региона будут жалобы на УК - кто-то не дозвонился или кому-то нахамили - будут сделаны соответствующие выводы ГЖИ. Было поручение закупить мэрии комплект малой коммунальной техники. Было поручение составить список УК, к которым можно прикрепить брошенные управляющими организациями дома и общежития (в Липецке без своей УК остаются 191 многоквартирный дом), - сказал Илья Тузов.
- Все сделаем! - пообещала Евгения Уваркина.
В свою очередь, администрация области с подачи Игоря Артамонова сделала жителям региона подарок, создав Центр энергоэффективности Липецкой области, который будет аккумулировать жалобы населения на качество услуг тепло- и водоснабжения. Его начальник Александр Шачнев сообщил, что его сотрудники уже провели аудит 2615 МКД в Липецке и выяснили, что в 785 из них нет общедомового прибора учета, жители 671 дома жаловались на перетопы, а 239 - на недотопы.
Александр Шачнев пообещал в ближайшее время нанести на карту региона все многоквартирные дома для того, чтобы их жители могли лично получать информацию о состоянии своих домов (сейчас на интерактивную карту нанесено 146 домов).
- Специально для GOROD48 рассказываем, как это будет, - прервал докладчика Илья Тузов.
И нашему сайту специально показали, как это будет. Любой сможет зайти на сайт администрации области в раздел «Геоинформационная система», потом во вкладку «Энергоэффективность МКД». И там найти всю информацию о доме, об УК, найти по ссылке рейтинг этой «управляшки», тарифы по дому, возможную экономию при проведении мер энергоэффективности. Там же - архив энергопотребления дома за два последние года.
На этом заседании Илья Тузов неожиданно сделал реверанс в сторону управляющих компаний. Вице-губернатор призвал их руководителей переходить от войны к миру. Илья Тузов сообщил коммерсантам, что двери его кабинета всегда для них открыты. Мол, все электоральные истории закончены. Уже не время говорить о войне чиновников с УК. Нужно, мол, пережить зиму. Наступила пора работы на благо жителей города.
- Наше общее благо - чтобы жильцы были счастливы, - закончил свою мысль вице-губернатор.
Но все на нет свел руководитель госжилинспекции по Липецкой области Денис Надеев:
- Если не будете вовремя выполнять наши предписания, то вас оштрафуют на 50 тысяч рублей. Так что готовьтесь. Времени осталось немного.
Игорь Луговой
P.S. И еще раз о промывке. Тот же Алексей Курило сообщил о том, что работники «Квадры» промывали сети исключительно в домах новых микрорайонов. А почему не в старых, с зашлакованными трубами? А потому, как сказала GOROD48 после окончания заседания Юлия Кабанцова (теплотехник по образованию), что в старых домах промывка труб приводит к необходимости замены коммуникаций в подвалах, которые забиваются ржавчиной и минеральным осадком.
- Так в старых микрорайонах внутридомовые сети и вовсе не промывают? - спросил GOROD48
- Я бы так не сказала, - ответила чиновница.
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