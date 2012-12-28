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В России
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58 минут назад
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Бюджет получит 163 млрд рублей неучтенных в прогнозе доходов
Как объясняет СП, по закону 75% заработанного Банк России должен направлять в казну. Помимо поступлений от ЦБ дополнительные средства принесет переход к прогрессивному НДФЛ — 5 млрд, отмечают аудиторы. С этого года введена пятиступенчатая шкала ставок от привычных 13 до 22%.
Еще один источник неучтенных доходов — отдельные административные штрафы за нарушения ПДД — 5,3 млрд.
В Минфине «Известиям» объяснили учет ранее не заложенных доходов тем, что бюджет готовился в сентябре 2024-го, тогда как итоги по прибыли ЦБ еще не были подведены, а законы по ПДД принимались в декабре.
Вместе с тем, Счетная палата указала, что по 34 видам доходов вообще отсутствуют расчеты. А это, по словам аудиторов, говорит о недостаточной прозрачности при составлении бюджета. Минфин также увеличил прогноз и по ряду других статей доходов. В частности, по безвозмездным платежам (их оценка выросла почти втрое), экологическому сбору (в 2,7 раза), госпошлинам (в 1,4 раза).
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