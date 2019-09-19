Общество

40 минут назад

Все основные работы реконструкции проспекта Победы завершатся в сентябре

7 340
#проспект Победы #благоустройство
Все основные работы реконструкции проспекта Победы завершатся в сентябре

Дорожно-строительная компания «Руслан-1» завершила работы по реконструкции проезжей части: укладку трёх слоёв асфальтового покрытия на реконструируемом участке проспекта Победы от Кольцевой площади до памятника «Танк». Толщина покрытия на всех шести полосах составила 24 сантиметра. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к 20 сентября завершены основные работы: на проспекте Победы фирмой-порядчиком «Руслан-1» установлено и работает новое освещение, светофоры, завершается установка дорожных знаков и укладка плитки на месте остановочных павильонов.

Параллельно идут работу по благоустройству территории - укладка плитки на дорожках, отсыпка грунта, обустройство подходов к пешеходным переходам. По словам представителя компании «Руслан-1», эти работы будут завершены до конца месяца.

фото пресс-службы администрации Липецка.


7 340
#проспект Победы #благоустройство

Комментарии (7)

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Миллиард в топку

4 минуты назад
Артамонов и Уваркина молодцы!, скажете через пять лет, если дорога не развалиться.
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243

11 минут назад
Бермудский треугольник, пробки из за неправильно отрегулируемых светафоров! У нас сначало сделают нормально, потом начинают мудрить. Например зачем убрали светофор на кольце танка? По-моему было всем удобно и безаварийно!
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Ужас

14 минут назад
Бермудский треугольник, а что ты думал? Пробки не из за того что было мало полос, как им казалось. А из за тупорылых водителей, которые видят что загорелся зелёный , подумают ещё пять секунд, к потом только торгуются и так каждый
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Артамонов и Уваркина молодцы!

15 минут назад
Люди слова и дела! Таких давно не было в Липецкой области. МОЛОДЦЫ!!!
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По уму

16 минут назад
Надо эстакады как в Москве на кольцевой, а так - хоть 10 полос , все равно в кольцо у танка упрешься, да и через рельсы большинство крадётся
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Мальвина Гуликян (хозяин "Руслан-1")

25 минут назад
Липичане, до встречи в следующем году! готовьте нам еще полмиллиарда - доделаем проспэкт Победы до рынка)))
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Бермудский треугольник

27 минут назад
После этой рекультивации пробки только увеличились результат не продуманного зарывание денег . Единая Россия рулит в пропасть .
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