Все основные работы реконструкции проспекта Победы завершатся в сентябре

Дорожно-строительная компания «Руслан-1» завершила работы по реконструкции проезжей части: укладку трёх слоёв асфальтового покрытия на реконструируемом участке проспекта Победы от Кольцевой площади до памятника «Танк». Толщина покрытия на всех шести полосах составила 24 сантиметра.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к 20 сентября завершены основные работы: на проспекте Победы фирмой-порядчиком «Руслан-1» установлено и работает новое освещение, светофоры, завершается установка дорожных знаков и укладка плитки на месте остановочных павильонов.



Параллельно идут работу по благоустройству территории - укладка плитки на дорожках, отсыпка грунта, обустройство подходов к пешеходным переходам. По словам представителя компании «Руслан-1», эти работы будут завершены до конца месяца.



фото пресс-службы администрации Липецка.





