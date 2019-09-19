40 минут назад
Все основные работы реконструкции проспекта Победы завершатся в сентябре
Дорожно-строительная компания «Руслан-1» завершила работы по реконструкции проезжей части: укладку трёх слоёв асфальтового покрытия на реконструируемом участке проспекта Победы от Кольцевой площади до памятника «Танк». Толщина покрытия на всех шести полосах составила 24 сантиметра.
Параллельно идут работу по благоустройству территории - укладка плитки на дорожках, отсыпка грунта, обустройство подходов к пешеходным переходам. По словам представителя компании «Руслан-1», эти работы будут завершены до конца месяца.
фото пресс-службы администрации Липецка.
Миллиард в топку
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Ужас
Артамонов и Уваркина молодцы!
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Мальвина Гуликян (хозяин "Руслан-1")
Бермудский треугольник