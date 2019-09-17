Общество

сегодня, 11:18

В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону

32 1715
#отопление
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В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону

Ресурсоснабжающая организация уличила в профанации не только управляющие компании, но и администрации Липецка и области.

Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию был поднят вопрос готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону, который может начаться уже менее чем через месяц.

- Каково техническое состояние тепловых сетей? - поинтересовалась у председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой председатель комиссии Людмила Яськова.

Ответа на вопрос не было. Чиновница заявила, что не держит в уме числа такого рода. Но Кабанцова уверена, что «инвестпрограммы и капитальные ремонты сетей ресурсниками направлены на то, чтобы снизить износ сетей».

Это подтвердил заместитель руководителя липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников. Однако у него есть опасения по подготовке к отопительному сезону не только жилых домов, но и объектов дошкольного и школьного образования (зона ответственности мэрии) и лечебно-профилактических учреждений (зона ответственности администрации области). Алексей Пшеничников возмущен срывом сроков промывки систем отопления, подготовки к отопительному сезону тепловых пунктов.

- Мы вернемся к ситуации прошлого года, когда в начале отопительного сезона мы месяц-два бегали, пытаемся отрегулировать подачу тепла. Никаких кардинальных сдвигов в этом плане мы не наблюдаем, - заметил Алексей Пшеничников.

Главный инженер АО «ЛГЭК» Олег Бесполденов подтвердил опасения руководства «Квадры». Говоря о сети водоснабжения, он сказал, что они изношены, и что раскопки на местах порывов водопроводов и их ремонт носят перманентный характер. «Утечки устраняем не предельно оперативно, к сожалению».

В новом качестве на заседании депутатской комиссии предстал Максим Пустовалов. Еще недавно профессиональный теплотехник был членом общественного Совета при председателе Липецкого горсовета и обвинял ресурсоснабжающие организации и управляющие компании в разрушении ГОСТовской системы отопления Липецка. Сегодня он уже чиновник - заместитель руководителя госжилинспекции по Липецкой области. В новой ипостаси Пустовалов уже не разносил «Квадру» в пух и прах. Он лишь кротко сообщил, что на контроле его ведомства стоят 180 многоквартирных домов в Липецке, в которых «платежи за тепло превышают ожидания заявителей». Чиновники выяснили, что жители этих домов в своем большинстве были правы, и что госжилинспекция установила контрольные сроки исправления ситуации.
32 1715
#отопление
3

Комментарии (32)

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39 секунд назад
Пока Квадро у рулю почти над всем городом не будет толку. Так как не хватка рабочих. Атсюда и вывод НЕ СПРАВИЛИСЬ СО СРОКАМИ, РАСКОПКИ ПО ВСЕМУ ГОРОДК. Вы восмотрите на другие областя, там по мимо них есть конкурентной у нас её нет. И отдавая в их ведомство всё больше и больше домов куда смотрит администрация? Да нет у них столько рабочих чтоб обслуживать весь город и содержать в порядке.
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Дед

10 минут назад
Как бабло хапать вы тут как тут А как работать вам кто нибудь виноват как говорится плохому танцору яйца мешают
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Тузиков

12 минут назад
Наличие теплотехнического образования не говорит о профессионализме...обычный чиновник-флюгер, несущий всякую ересь...
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ТОЛИК АЛКОГОЛИК

14 минут назад
Одну чиновницу уже уволили за то,что ванну из нефти принимала, и эту за занятия йогой во время рабочего дня тоже бы надо
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для Макара

15 минут назад
Макар, сбрось фото, как она йогой занимается во время подготовки к отопительному сезону. И премию еще наверное получит за это?!
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Свдля Макара,етлана

16 минут назад
Может быть начальник управления жкх тоже уедет в москву "по семейным обстоятельствам"??? Что сидеть просто так на работе?
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Светлана

17 минут назад
Может быть начальник управления жкх тоже уедет в москву "по семейным обстоятельствам"??? Что сидеть просто так на работе?
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Раб

17 минут назад
Почему у нас в городе нет ольтарнотиве Квадро? УНАС есть ТЕЦ -2 отдать ей все полномочия, у них есть специалисты управление Липецкое а не иногородние. А наши руководство ведь не живёт в обычных квартирах. Где плата за отопление съедает почти всю зарплату. Они живут в коттеджах или с отопление принудительного принципа. Во отсюда и не понимание чем люди не довольны Квадро.
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Справедливый

18 минут назад
На 8 районе только в этом году отрезок теплотрассы меняли , поменяли , зарыли и вот на днях опять раскопали .
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Макар

18 минут назад
А что Бадулина считает?, Бадулина считает "И раз, и два". Это когда она со всем управлением в своем кабинете йогой занимается. Зачем готовиться к зиме, а мож она теплая будет?????
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