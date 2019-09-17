Общество
сегодня, 11:18
В «Квадре» считают, что Липецк не готов к отопительному сезону
32 1715
Ресурсоснабжающая организация уличила в профанации не только управляющие компании, но и администрации Липецка и области.
Сегодня в Липецком городском Совете депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию был поднят вопрос готовности ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону, который может начаться уже менее чем через месяц.
- Каково техническое состояние тепловых сетей? - поинтересовалась у председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой председатель комиссии Людмила Яськова.
Ответа на вопрос не было. Чиновница заявила, что не держит в уме числа такого рода. Но Кабанцова уверена, что «инвестпрограммы и капитальные ремонты сетей ресурсниками направлены на то, чтобы снизить износ сетей».
Это подтвердил заместитель руководителя липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников. Однако у него есть опасения по подготовке к отопительному сезону не только жилых домов, но и объектов дошкольного и школьного образования (зона ответственности мэрии) и лечебно-профилактических учреждений (зона ответственности администрации области). Алексей Пшеничников возмущен срывом сроков промывки систем отопления, подготовки к отопительному сезону тепловых пунктов.
- Мы вернемся к ситуации прошлого года, когда в начале отопительного сезона мы месяц-два бегали, пытаемся отрегулировать подачу тепла. Никаких кардинальных сдвигов в этом плане мы не наблюдаем, - заметил Алексей Пшеничников.
Главный инженер АО «ЛГЭК» Олег Бесполденов подтвердил опасения руководства «Квадры». Говоря о сети водоснабжения, он сказал, что они изношены, и что раскопки на местах порывов водопроводов и их ремонт носят перманентный характер. «Утечки устраняем не предельно оперативно, к сожалению».
В новом качестве на заседании депутатской комиссии предстал Максим Пустовалов. Еще недавно профессиональный теплотехник был членом общественного Совета при председателе Липецкого горсовета и обвинял ресурсоснабжающие организации и управляющие компании в разрушении ГОСТовской системы отопления Липецка. Сегодня он уже чиновник - заместитель руководителя госжилинспекции по Липецкой области. В новой ипостаси Пустовалов уже не разносил «Квадру» в пух и прах. Он лишь кротко сообщил, что на контроле его ведомства стоят 180 многоквартирных домов в Липецке, в которых «платежи за тепло превышают ожидания заявителей». Чиновники выяснили, что жители этих домов в своем большинстве были правы, и что госжилинспекция установила контрольные сроки исправления ситуации.
- Каково техническое состояние тепловых сетей? - поинтересовалась у председателя департамента ЖКХ мэрии Юлии Кабанцовой председатель комиссии Людмила Яськова.
Ответа на вопрос не было. Чиновница заявила, что не держит в уме числа такого рода. Но Кабанцова уверена, что «инвестпрограммы и капитальные ремонты сетей ресурсниками направлены на то, чтобы снизить износ сетей».
Это подтвердил заместитель руководителя липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Пшеничников. Однако у него есть опасения по подготовке к отопительному сезону не только жилых домов, но и объектов дошкольного и школьного образования (зона ответственности мэрии) и лечебно-профилактических учреждений (зона ответственности администрации области). Алексей Пшеничников возмущен срывом сроков промывки систем отопления, подготовки к отопительному сезону тепловых пунктов.
- Мы вернемся к ситуации прошлого года, когда в начале отопительного сезона мы месяц-два бегали, пытаемся отрегулировать подачу тепла. Никаких кардинальных сдвигов в этом плане мы не наблюдаем, - заметил Алексей Пшеничников.
Главный инженер АО «ЛГЭК» Олег Бесполденов подтвердил опасения руководства «Квадры». Говоря о сети водоснабжения, он сказал, что они изношены, и что раскопки на местах порывов водопроводов и их ремонт носят перманентный характер. «Утечки устраняем не предельно оперативно, к сожалению».
В новом качестве на заседании депутатской комиссии предстал Максим Пустовалов. Еще недавно профессиональный теплотехник был членом общественного Совета при председателе Липецкого горсовета и обвинял ресурсоснабжающие организации и управляющие компании в разрушении ГОСТовской системы отопления Липецка. Сегодня он уже чиновник - заместитель руководителя госжилинспекции по Липецкой области. В новой ипостаси Пустовалов уже не разносил «Квадру» в пух и прах. Он лишь кротко сообщил, что на контроле его ведомства стоят 180 многоквартирных домов в Липецке, в которых «платежи за тепло превышают ожидания заявителей». Чиновники выяснили, что жители этих домов в своем большинстве были правы, и что госжилинспекция установила контрольные сроки исправления ситуации.
32 1715
Сравнение
Дед
Тузиков
ТОЛИК АЛКОГОЛИК
для Макара
Свдля Макара,етлана
Светлана
Раб
Справедливый
Макар