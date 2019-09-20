Общество

27 минут назад

По обращениям Игоря Артамонова трое сельских депутатов расстались с мандатами

2 642
#коррупция
По обращениям Игоря Артамонова трое сельских депутатов расстались с мандатами

А если говорить о казусе Левина, то отставникам стоит ждать в гости правоохранителей.

В Липецкой области досрочно прекращены полномочия сразу трех народных избранников - депутата Верхнеказаченского сельсовета Задонского района Владимира Аргунова, депутата Ратчинского сельсовета Добровского района Ольги Гончаровой и депутата Усманского районного Совета депутатов Геннадия Таранина.

Все они - нарушители антикоррупционного законодательства. Их полномочия прекращены досрочно после обращения в сельские и районные Советы главы администрации области Игоря Арамонова.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» депутаты представительного органа местного самоуправления не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, должны представить главе региона сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Все отставники в установленный законом срок не представили сведения о доходах, тем самым нарушив требования законодательства о противодействии коррупции.

Если же взять во внимание арест отправленного во вторник в отставку после полученной аналогичной «черной метки» главы Данкова Алексея Левина, то возникает вопрос: не стали ли липчане свидетелями очередной кампании губернатора (вчера экс-мэра обвинили во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями)?

- Нет. Это обычная рутинная работа в русле действующего антикоррупционного законодательства. Есть факты злоупотребления правом. По ним сделаны соответствующие выводы, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации области.
2 642
#коррупция

Комментарии (2)

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Это едерасты

3 минуты назад
Палка, якутского шамана испугались.
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Палка

24 минуты назад
Дорогу честным управленцам
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