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Здоровье
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34 минуты назад
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В Липецкой области в трёх пробах свиных субпродуктов нашли сальмонеллы
Сальмонеллы никак не влияют на внешний вид и вкусовые качества мясных продуктов, но вызывают у человека острое инфекционное заболевание – сальмонеллез.
— Информация о продукции животного происхождения, которая не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, оперативно передана в систему раннего оповещения «СИРАНО» информационной системы ВетИС и направлена в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках полномочий, — отмечают в Федеральном центре охраны здоровья животных.
Наличие бактерий рода Salmonella в мясе, мясной продукции, субпродуктах является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и говорит о нарушении правил убоя и разделки туш, плохом санитарном состоянии производства, о нарушении правил санитарного контроля при производстве и хранении сырья либо о нарушении условий хранения сырья или готовой продукции еще до того, как продукт отправится в реализацию.
Сальмонеллы никак не влияют на внешний вид и вкусовые качества мясных продуктов, но, попадая в организм человека, начинают активно размножаться в кишечнике и вызывают у человека острое инфекционное заболевание – сальмонеллез.
Всего с начала 2025 года в отделе микробиологических исследований было выявлено 21 случай обнаружения бактерий рода Salmonella в мясе и мясных субпродуктах мясных.
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