В аптеках Липецка закончился преднизолон

В ОГУП "Липецкфармация" просят больных людей переходить на иные препараты группы глюкокортикостероидов.

- Нам не говорят причину. На складах таблеток нет, - так отвечали корреспонденту GOROD48 фармацевты аптек.



В аптеки мы обратились после звонков наших читателей, которые пытались приобрести давно знакомый рекомендованный им преднизолон, но столкнулись с его отсутствием в аптеках.



Преднизолон помогает справиться с шоковыми и аллергическими состояниями, применяется при ревматизме, артрите, заболеваниях суставов. Медики назначают его для лечения бронхиальной астмы, системной красной волчанки, псориазе и десятках других заболеваний. Дешёвые таблетки преднизолона стали для россиян таким же привычными как анальгин и аспирин, хотя и отпускаются по рецептам. А инъекционную форму преднизолона можно отнести к препаратам скорой помощи. Резкая остановка приема этого препарата может привести к весьма плачевным последствиям.



За информацией насчёт пропажи популярного лекарства мы обратились к заместителю руководителя ОГУП "Липецкфармация" Ирине Котовой:



- Ещё недавно преднизолона было достаточно на рынке. Потом на него возник ажиотажный спрос, и из аптек он исчез. Но хочу заявить, что иных препаратов глюкокостикостероидов в аптеках предостаточно. Например, отечественный и импортный дексаметазон есть и в таблетках, и в ампулах. Есть финский метипред. Мы, кстати, обратились в лечебные учреждения области с просьбой прописывать больным вместо преднизолона его аналоги. В свою очередь, связавшись с производителями и поставщиками, мы добились того, что инъекционная форма преднизолона проявится в аптеках нашей сети уже на этой неделе. По таблетками, к сожалению, сроков нам не называют.



На вопрос, почему производители оставили россиян без популярного лекарства, Ирина Котова отвечать отказалась. Очевидно, все дело в нерентабельности выпуска дешёвых препаратов российскими производителями, как об этом пишут специализированные СМИ. Так, компания Headway подсчитала, что в нынешнем году были сорваны почти 60 тысяч госзакупок на поставку лекарств в государственную аптечную сеть или медучреждения на общую сумму почти 40 млрд рублей. Это более четверти всех тендеров, причем в сравнении с прошлым годом объем сорвавшихся закупок вырос вдвое.



Преднизолон, кстати, не входит в минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, поэтому решение о закупках лекарства аптеки принимают сами, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России. Из сообщений СМИ известно, что к дефициту необходимых лекарств стоит готовиться не только узким группам больных (в частности, ВИЧ-инфицированным вот-вот предстоит искать замену ламивудину). Нам всем стоит готовиться к дефициту глюкозы, витамина D, аскорбиновой кислоты, новокаина, простейших антибиотиков...



Кстати, фармацевтический рынок лихорадит даже несмотря на имеющуюся федеральную программу «Фарма-2020», основной задачей которой стало так называемое импортозамещение. При этом разработка и регистрация новых отечественных медикаментов идет крайне медленно, все время натыкаясь на многочисленные бюрократические препоны. Нет никакой информации о том, чтобы хоть кто-то понес персональную ответственность за её срыв. Зато Минпромторг уже активно готовит концепцию «Фармы-2030»...

