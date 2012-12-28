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сегодня, 10:28
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Платил найденной картой несколько дней — теперь пойдет под суд за кражу

Полицейские передали в суд уголовное дело 55-летнего жителя Липецка, который расплачивался чужой банковской картой.  

Липчанин обвиняется в краже, совершенной с банковского счета. Как установило следствие, 30 апреля он нашел банковскую карту у подъезда на улице Московской и несколько дней покупал с ее помощью продукты, сигареты и спиртное. Всего мужчина совершил более 20 покупок на сумму свыше 7500 рублей.

Владелица карты спохватилась, когда зашла в историю платежей.

Вину в липчанин признал полностью. Его дело направлено в суд.

«Полиция разъясняет: нашедший потерянную вещь обязан принять меры к ее возвращению собственнику, обратившись в ближайший территориальный отдел полиции. Незаконное использование чужого имущества влечет уголовную ответственность», — напомнили в областном управлении МВД.

кража
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Шериф
14 минут назад
Ну что, мужичок, покурил Мальборо, попил коньячок ?! Теперь будет, что вспомнить, хлебая баланду.
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мси иван
22 минуты назад
м да уже лет как 5 точно нельзя все в камерах и тд
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Виталий
56 минут назад
Сколько раз говорили не трогать эти карты,все везде пробивается,на счетах владельцев этих....
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Бабка Первая
сегодня, 10:38
Во дурак)
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