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Происшествия
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сегодня, 10:28
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Платил найденной картой несколько дней — теперь пойдет под суд за кражу
Полицейские передали в суд уголовное дело 55-летнего жителя Липецка, который расплачивался чужой банковской картой.
Владелица карты спохватилась, когда зашла в историю платежей.
Вину в липчанин признал полностью. Его дело направлено в суд.
«Полиция разъясняет: нашедший потерянную вещь обязан принять меры к ее возвращению собственнику, обратившись в ближайший территориальный отдел полиции. Незаконное использование чужого имущества влечет уголовную ответственность», — напомнили в областном управлении МВД.
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