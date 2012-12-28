Платил найденной картой несколько дней — теперь пойдет под суд за кражу

Полицейские передали в суд уголовное дело 55-летнего жителя Липецка, который расплачивался чужой банковской картой.



Липчанин обвиняется в краже, совершенной с банковского счета. Как установило следствие, 30 апреля он нашел банковскую карту у подъезда на улице Московской и несколько дней покупал с ее помощью продукты, сигареты и спиртное. Всего мужчина совершил более 20 покупок на сумму свыше 7500 рублей.Владелица карты спохватилась, когда зашла в историю платежей.Вину в липчанин признал полностью. Его дело направлено в суд.«Полиция разъясняет: нашедший потерянную вещь обязан принять меры к ее возвращению собственнику, обратившись в ближайший территориальный отдел полиции. Незаконное использование чужого имущества влечет уголовную ответственность», — напомнили в областном управлении МВД.