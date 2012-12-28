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143
24 минуты назад
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
В Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность». Он означает, что вблизи границ региона замечены БПЛА.
воздушная тревога
БПЛА
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