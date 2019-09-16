Липчане жалуются на нехватку лекарств и врачей

Подтверждается только 18% претензий к медикам и аптекам.

209 обращений пациентов поступило за первые полгода в региональное отделение Росздравнадзора. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Андрей Фролов, впервые за последние пять лет жалоб от пациентов становится меньше. Вопрос жалоб на медиков и фармацевтов сегодня обсуждали на пресс-конференции в управлении здравоохранения в рамках Всемирного дня безопасности пациентов, который отмечается впервые в этом году. Всемирная организация здравоохранения объявила ежегодным днем безопасности пациентов 17 сентября.



- Из 209 обращений 114 жалоб липчан касались неудовлетворительного качества организации работы в государственных и частных медицинских учреждениях. Чаще всего липчане жалуются на врачей государственных учреждений. Это объясняется тем, что на госучреждения приходится больше пациентов. Жалобы липчан связаны с тем, что им приходится долго ждать осмотра и консультации у врачей узкой специальности. Липчане жалуются на несвоевременность назначения анализов и обследований. Кроме того, у пациентов есть нарекания к аптекам: льготникам не хватает лекарств. Это происходит по вине поставщиков, чаще всего они ответственны за срыв поставки дорогостоящих медикаментов. Это создает потенциальную угрозу здоровья пациента. Но управление здравоохранения в тяжелых случаях всегда находит выход из ситуации, вносит корректировку в лечение пациента. Например, льготник может получать медикаменты в дневном или круглосуточном стационаре, - уточняет руководитель регионального отделения Росздравнадзора Андрей Фролов. - Особенно большое количество обращений в этом году касалось обеспечения лекарствами онкобольных. Были задержки поставок медикаментов для химиотерапии.



За первое полугодие региональный Росздравнадзор провел 50 проверок, 40 из которых — внеплановые, в том числе связанные с жалобами на работу врачей и аптек. В 18% случаев претензии пациентов нашли подтверждение. По результатам проверок было вынесено 32 предписания, выписано штрафов на 132 000 рублей. Сейчас в судах находится три административных дела по материалам проверок Роспотребнадзора. Все они связаны с результатами проверок лицензионных требований организаций. То есть проверяющие оценивают квалификацию персонала, оснащение учреждения, легальность аппаратуры и права на недвижимость. Если суд признает нарушения, то организации грозит административная ответственность — от предупреждения до штрафа в 150 000 рублей.



Свою работу в плане обеспечения липчан качественным лечением продолжает «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств». В первом полугодии специалисты учреждения предотвратили поставку в регион серии некачественных лекарств на 279 000 рублей.



- За первые шесть месяцев 2019 года было проведено 13 257 экспертиз лекарств качества медикаментов, поступающих в государственные лечебные учреждения и аптеки. Были забракованы серии препаратов, предназначенных для терапии больных сахарных диабетом. В рамках приемочного контроля было выявлено, что не во всех блистерах лекарств были таблетки. Поставщик признал свою ошибку и в течение суток заменил партию, - уточнила Ольга Смусина, директор «Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств».



Центр контроля также принимает жалобы липчан, связанные с качеством препаратов, в том числе — по возникновению побочных эффектов. В первом полугодии поступило 40 таких жалоб. При их проверке было установлено, что все побочки были указаны в инструкции, а лекарства липчане покупали без назначения врача.



Стоит заметить, что с 1 октября 2019 года в России начнет работать проект по маркировке лекарственных препаратов, которые аптеки отпускают льготникам. Новая система учета сперва охватит дорогостоящие лекарства, а с 1 января 2020 года все лекарства в России будут промаркированы специальным кодом дата-матрикс и занесены в информационную систему «Мониторинг движения лекарственных препаратов». То есть любой покупатель лекарств сможет через мобильное приложение проверить путь купленных им медикаментов от производителя до аптеки.