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Паркового оленя разломали из-за драгоценного кольца

27 1939
#вандализм #кольцо #олень
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Паркового оленя разломали из-за драгоценного кольца

Попытка достать ювелирное украшение влетит молодой паре в копеечку.

GOROD48 узнал подробности повреждения парковой скульптуры в «Быхановом саду». Оказалось, что плетеного оленя разломала молодая пара. Вечером 15 сентября юноша и девушка гуляли по парку. Девушка решила потрогать плетеного оленя, и с ее пальца внутрь фигуры упало колечко.

Вместо того, чтобы обратиться в администрацию парка за помощью (оленя можно вскрыть без вреда для фигуры — прим.ред.), пара решила выпотрошить арт-объект в поисках украшения. Действия юноши и девушки заметили гуляющие по парку, они сообщили о происходящем охране. Сотрудники охраны вызвали полицию и молодых людей задержали на месте.

Заметим, что теперь паре придется не только заплатить административный штраф за свои действия, но и компенсировать городу стоимость оленя. А его цена значительно превышает цену украшения, из-за которого все и произошло. Так что соскользнувшее с пальца колечко теперь стало минимум втрое дороже. 
27 1939
#вандализм #кольцо #олень
1

Комментарии (28)

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гость

9 секунд назад
Вопрос?, Купить Фигура "Олень" Артикул 11/05 В наличии 19 591 Р
ответить

Ну ты и дурак.

2 минуты назад
Одуван, Сравнил воровство миллиардов и поломку оленя из говна и палок.
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Одуван

10 минут назад
Сами хаям государство,а сами не лучше....то воруем,то ломаем....Жесть!
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Рсдрп

11 минут назад
Сколько бурления говн из оленя, сделанного из говна и палок. Идиоты липяцкие.
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Пришли времена (Олень)

15 минут назад
Раньше на нас зарабатывали, теперь МЫ зарабатываем
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мама, дорогая

21 минуту назад
А на зиму этих оленей будут демонтировать?! Если оленей оставить в парке на осенне-зимний период, то по весне увидим только рожки да ножки, т.е. остов от оленей - снег , дождь и мороз сделают свое дело. К кому претензию будут предъявлять?! К Господу Богу или будут искать вымышленных вандалов....
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Да уж

22 минуты назад
Цирк, отличная версия, сейчас все ее на заметку взяли
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Турист

23 минуты назад
В Сингапуре за бычок брошенный на тротуар штраф 5 000$,и это правильно,это в россии живут в гамне и мусоре
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Жители

31 минуту назад
Правильно за вандализм за границей можно получить уголовный срок
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гостья

36 минут назад
а получше не могли отмазку придумать?
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