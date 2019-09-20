Происшествия
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Паркового оленя разломали из-за драгоценного кольца
27 1939
Попытка достать ювелирное украшение влетит молодой паре в копеечку.
GOROD48 узнал подробности повреждения парковой скульптуры в «Быхановом саду». Оказалось, что плетеного оленя разломала молодая пара. Вечером 15 сентября юноша и девушка гуляли по парку. Девушка решила потрогать плетеного оленя, и с ее пальца внутрь фигуры упало колечко.
Вместо того, чтобы обратиться в администрацию парка за помощью (оленя можно вскрыть без вреда для фигуры — прим.ред.), пара решила выпотрошить арт-объект в поисках украшения. Действия юноши и девушки заметили гуляющие по парку, они сообщили о происходящем охране. Сотрудники охраны вызвали полицию и молодых людей задержали на месте.
Заметим, что теперь паре придется не только заплатить административный штраф за свои действия, но и компенсировать городу стоимость оленя. А его цена значительно превышает цену украшения, из-за которого все и произошло. Так что соскользнувшее с пальца колечко теперь стало минимум втрое дороже.
Вместо того, чтобы обратиться в администрацию парка за помощью (оленя можно вскрыть без вреда для фигуры — прим.ред.), пара решила выпотрошить арт-объект в поисках украшения. Действия юноши и девушки заметили гуляющие по парку, они сообщили о происходящем охране. Сотрудники охраны вызвали полицию и молодых людей задержали на месте.
Заметим, что теперь паре придется не только заплатить административный штраф за свои действия, но и компенсировать городу стоимость оленя. А его цена значительно превышает цену украшения, из-за которого все и произошло. Так что соскользнувшее с пальца колечко теперь стало минимум втрое дороже.
27 1939
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