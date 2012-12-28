Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка

За 30-миллионный контракт боролись сразу три подрядчика.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка нашло подрядчика на отсыпку дорог в частном секторе.За 30-миллионный контракт боролись три компании. В итоге победителем признали ООО «Центрдорстрой». Этот подрядчик предложил за свои услуги 1 000 рублей 98 копеек за кубометр шлака, вывезенного на отсыпку дорог при стартовой цене контракта в 1 006 рублей 1 копейку.Контракт предполагает перевозку исполнителем работ материала самосвалами с территории Новолипецкого комбината на места строительства оснований под дороги. Предполагается, что в частный сектор завезут порядка 25 000 тонн шлакового щебня, планирование дорог (где-то щебнем отсыпят уже накатанные грунтовые участки, где-то придется срезать под верхний слой грунта), уплотнение материала катками.Этот контракт должен быть исполнен до 25 ноября.