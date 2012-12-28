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сегодня, 12:51
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Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка

За 30-миллионный контракт боролись сразу три подрядчика.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка нашло подрядчика на отсыпку дорог в частном секторе.

За 30-миллионный контракт боролись три компании. В итоге победителем признали ООО «Центрдорстрой». Этот подрядчик предложил за свои услуги 1 000 рублей 98 копеек за кубометр шлака, вывезенного на отсыпку дорог при стартовой цене контракта в 1 006 рублей 1 копейку.

Контракт предполагает перевозку исполнителем работ материала самосвалами с территории Новолипецкого комбината на места строительства оснований под дороги. Предполагается, что в частный сектор завезут порядка 25 000 тонн шлакового щебня, планирование дорог (где-то щебнем отсыпят уже накатанные грунтовые участки, где-то придется срезать под верхний слой грунта), уплотнение материала катками.

Этот контракт должен быть исполнен до 25 ноября.
благоустройство
частный сектор
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Правда
24 минуты назад
Всю землю загадили этим шлаком.
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И смех, и грех
24 минуты назад
Ну конечно, такой жесткий торг был! Мы верим :) 5р 3к )))
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Заводчанин
32 минуты назад
Понятно что доменный шлак никто в частный сектор не отдаст, а сталеплавильный вместе с доставкой вдвое дешевле оговореной суммы, а если фракция 0-10 то вчетверо, в общем в накладе точно никто не останется, там 70 процентов суммы кому-то прилипнет
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Сселки
35 минут назад
Надеюсь в Сселках засыпят дороги
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ответработник
44 минуты назад
"мы пилили, мы пилили.."
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Садовод
56 минут назад
А что скажут экологи относительно того, что 25 000 тонн будут лежать рядом с домами? Это ведь не гранитная крошка и не известковый щебень, от шлака вонь ещё долго будет держаться. По сути шлак - это вредные отходы доменного производства, мусор, тут бы комбинату самому доплачивать за утилизацию
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:25
классика, шлака привезут 3-5 машин, потом скажут что на заводе шлака опять нет, акты закроются, денежка выплатится и все, контракт исполнен
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