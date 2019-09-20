Общество
сегодня, 11:29
Косяки проектантов и некомпетентность чиновников затормозили работы на проспекте Победы на месяц
19 1626
Корреспондент GOROD48 пообщался с представителями подрядчика, реконструирующего главную транспортную магистраль Липецка.
Как вчера сообщил GOROD48, дорожно-строительная компания «Руслан-1» завершила укладку асфальтобетонного покрытия на реконструируемом участке проспекта Победы от Кольцевой площади до памятника Танкистам (толщина трехслойного покрытия на всех шести полосах дороги составила 24 сантиметра). Можно констатировать, что главное сделано: закончена до заморозков реконструкция проезжей части. Но работы еще много. И сегодня утром мы прошли по всей длине реконструируемого участка проспекта Победы, чтобы посмотреть не только на новый асфальт, но и на все вокруг него.
Асфальт с виду хорош...
... и кое-где толще полуметра
Автомобилистам предложено переезжать рельсы как и раньше - со скоростью 10-20 км/ч...
... потому что летом МУП «Горэлектротранспорт» поменял лишь один пролет на подходе к дороге
На проспекте Победы почти все готово, но только на четной его стороне. Почти готовы пешеходные дорожки
и новое покрытие остановочных павильонов.
А вот на нечетной стороне проспекта вместо тротуаров и остановки пока глубокая канава.
В отбитую по суду у мэрии рюмочную уже в 8.56 тянется проигравшая борьбу зеленому змию публика
Сквер имени 65-летия Победы заложили 7 мая 2010 года ветераны Великой Отечественной войны. На деревья, кустарник и траву для газонов из городского бюджета выделили 5 млн рублей. Но потом саженцы выкопали, чтобы на их месте уложить тротуары из плитки - за 8 млн рублей благоустраивать сквер взялось ООО «Липецксантехмонтаж-1». Затем ЛГЭК получил шальные деньги от Европейского банка реконструкции и развития, и часть этого кредита использовал на замену канализационного коллектора, раскопав этот сквер. А в мае аллею погубили в третий раз.
У автовокзала в павильоне «Руслана-1» корреспонденту GOROD48 удалось разговорить мастеров подрядной организации, которые помимо этого объекта работают еще и на улице Космонавтов. И вот что выяснилось.
Не случилось обещанной 8 мая на совещании в мэрии тогда и.о. председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Ворониным перекладки трамвайных рельсов. А ведь на том совещании было сказано, что когда дорожники подойдут к пересечению трамвайных путей с проезжей частью проспекта, тогда специализированная бригада УГС Липецка за одну ночь заменит старые шпалы и рельсы на новые. На самом деле в августе работники МУП «Горэлектротранспорт» поменяли на нечетной стороне проспекта лишь один пролет рельсов, так как на нем уже сгнили деревянные шпалы (по СниПам рельсы на пересечении трамвайных путей с дорогой должны быть деревянными). Поэтому «Руслан-1» просто закатает пространство между ними асфальтом.
И это, конечно, нехорошо. Почему проектом не предусмотрели «резиновой» альтернативы асфальту, непонятно. Но, как оказалось, у подрядчика к Липецкгражданпроекту есть и другие претензии. В частности, указанная в проекте почти шестиметровая глубина закладки труб ливневой канализации не коррелируется с уже имеющимися инженерными сетями и коммуникациями, которые уложены на двухметровой глубине. В итоге дорожники вырывали большие ямы под водопроводными трубами и тепловыми сетями, и чем это аукнется, непонятно. Нам кажется - чередой коммунальных аварий.
- Мы нашли в три раза больше трубопроводов и кабелей, когда проводили земляные работы, чем было указано на предоставленных нам картах, схемах и иной документации. В результате мы либо их рвали, либо ждали, пока хозяева этих коммуникаций не перенесут их в другие места. На улице Космонавтов вообще был анекдот: экскаватор сдвинул старую тротуарную плитку и порвал кабели, которые были прямо под ней! А по нормам он должен быть углублен в землю на 70 сантиметров! Мы считаем, что неразбериха с сетями и косяки проектантов затормозили ход работ по проспекту Победы минимум на месяц, - говорит один из мастеров.
Последняя раскопка - у Кольцевой площади. Водопроводная труба снова по факту оказалась не там, где была указана на картах
И это - горькая правда. Если взять имеющиеся в разных ведомствах администрации Липецка карты и схемы подземных коммуникаций и сравнить их с имеющимися подобными у ресурсоснабжающих организаций и связистов, то они не совпадут. И эта проблема, кажется, не решаема: над ней бьются два последних десятилетия, но без толку.
Стыки новой и старой «дорожной одежды» обычно сыплются уже по весне
Еще одной сугубо липецкой бедой специалисты «Руслана-1» считают поведение автомобилистов.
- Вот только положили асфальт, еще даже его не прикатали, как они мчаться! Я однажды хотел лопатой лобовое стекло одному такому торопыге разнести. Дай, думаю, врежу и хоть камень с души сниму, а потом за стекло ему отдам! Ну где мы только не работали, но такого хамья, как в Липецке, не видел, - говорит один из дорожников.
Рассказали GOROD48 и еще об одной беде: повальном воровстве строительных материалов.
А чё ж не взять то, что само в руки просится?
- Когда с объектов стали пропадать плитка и бордюрный камень, мы поставили по ночам в местах складирования материалов охрану из числа своих рабочих. И был такой случай. Наш охранник, водитель грузовика, сидит в кабине и видит мужчину, который подошел к поддону с гранитными бордюрами, располосовал пластиковую упаковку ножом, потом подогнал легковой автомобиль и уже было собрался грузить гранит в багажник. Охранник его прогнал. Так тот каких-то армян и азербайджанцев к нему подослал, чтобы убедить его закрыть глаза на воровство!
- Помнишь, у «Ноябрьского» мы сняли старую плитку, уложили ее на поддоны, чтобы сдать по акту заказчику, УГС, а утром ее как и не было! - присоединяется к разговору другой мастер.
Количество похищенного точно не известно. Но масштабы краж дорожников поразили. Порой, по их словам, они ловили за руку воров, которые выковыривали плитку из свежеуложенных тротуаров!
Люки колодцев и решетки дождеприемников положены строго по ГОСТу - в уровень с асфальтом. Но ливневка уже забита строительным мусором
Бордюр из гранита, отделяющий так называемую грязевую дорожку от газона - как стразы Сваровски на трусах, одетых наизнанку. Дорого и незачем. Но все вопросы - к проектанту
Зато все дорожники, как выяснилось, влюблены в липецкого мэра. Они цокают языками и расхваливают Евгению Уваркину, которая поражает их своей энергичностью, умением добиться от чиновников выполнения поставленных задач. «Ах, какая женщина!» - вздыхают подчиненные другой бизнес-леди, учредителя ООО ТК «Руслан-1» Мальвины Гуликян.
Итак, работы еще много, но по всем направлениям виден свет в конце туннеля. Укладку плитки на месте остановочных павильонов дорожники обещают закончить к концу сентября, а восстановление газонов - к 5 октября.
Эту гору грунта у неработающей АЗС «ЛТК» дорожники уберут через несколько дней
Асфальт с виду хорош...
... и кое-где толще полуметра
Автомобилистам предложено переезжать рельсы как и раньше - со скоростью 10-20 км/ч...
... потому что летом МУП «Горэлектротранспорт» поменял лишь один пролет на подходе к дороге
На проспекте Победы почти все готово, но только на четной его стороне. Почти готовы пешеходные дорожки
и новое покрытие остановочных павильонов.
А вот на нечетной стороне проспекта вместо тротуаров и остановки пока глубокая канава.
В отбитую по суду у мэрии рюмочную уже в 8.56 тянется проигравшая борьбу зеленому змию публика
Сквер имени 65-летия Победы заложили 7 мая 2010 года ветераны Великой Отечественной войны. На деревья, кустарник и траву для газонов из городского бюджета выделили 5 млн рублей. Но потом саженцы выкопали, чтобы на их месте уложить тротуары из плитки - за 8 млн рублей благоустраивать сквер взялось ООО «Липецксантехмонтаж-1». Затем ЛГЭК получил шальные деньги от Европейского банка реконструкции и развития, и часть этого кредита использовал на замену канализационного коллектора, раскопав этот сквер. А в мае аллею погубили в третий раз.
У автовокзала в павильоне «Руслана-1» корреспонденту GOROD48 удалось разговорить мастеров подрядной организации, которые помимо этого объекта работают еще и на улице Космонавтов. И вот что выяснилось.
Не случилось обещанной 8 мая на совещании в мэрии тогда и.о. председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Ворониным перекладки трамвайных рельсов. А ведь на том совещании было сказано, что когда дорожники подойдут к пересечению трамвайных путей с проезжей частью проспекта, тогда специализированная бригада УГС Липецка за одну ночь заменит старые шпалы и рельсы на новые. На самом деле в августе работники МУП «Горэлектротранспорт» поменяли на нечетной стороне проспекта лишь один пролет рельсов, так как на нем уже сгнили деревянные шпалы (по СниПам рельсы на пересечении трамвайных путей с дорогой должны быть деревянными). Поэтому «Руслан-1» просто закатает пространство между ними асфальтом.
И это, конечно, нехорошо. Почему проектом не предусмотрели «резиновой» альтернативы асфальту, непонятно. Но, как оказалось, у подрядчика к Липецкгражданпроекту есть и другие претензии. В частности, указанная в проекте почти шестиметровая глубина закладки труб ливневой канализации не коррелируется с уже имеющимися инженерными сетями и коммуникациями, которые уложены на двухметровой глубине. В итоге дорожники вырывали большие ямы под водопроводными трубами и тепловыми сетями, и чем это аукнется, непонятно. Нам кажется - чередой коммунальных аварий.
- Мы нашли в три раза больше трубопроводов и кабелей, когда проводили земляные работы, чем было указано на предоставленных нам картах, схемах и иной документации. В результате мы либо их рвали, либо ждали, пока хозяева этих коммуникаций не перенесут их в другие места. На улице Космонавтов вообще был анекдот: экскаватор сдвинул старую тротуарную плитку и порвал кабели, которые были прямо под ней! А по нормам он должен быть углублен в землю на 70 сантиметров! Мы считаем, что неразбериха с сетями и косяки проектантов затормозили ход работ по проспекту Победы минимум на месяц, - говорит один из мастеров.
Последняя раскопка - у Кольцевой площади. Водопроводная труба снова по факту оказалась не там, где была указана на картах
И это - горькая правда. Если взять имеющиеся в разных ведомствах администрации Липецка карты и схемы подземных коммуникаций и сравнить их с имеющимися подобными у ресурсоснабжающих организаций и связистов, то они не совпадут. И эта проблема, кажется, не решаема: над ней бьются два последних десятилетия, но без толку.
Стыки новой и старой «дорожной одежды» обычно сыплются уже по весне
Еще одной сугубо липецкой бедой специалисты «Руслана-1» считают поведение автомобилистов.
- Вот только положили асфальт, еще даже его не прикатали, как они мчаться! Я однажды хотел лопатой лобовое стекло одному такому торопыге разнести. Дай, думаю, врежу и хоть камень с души сниму, а потом за стекло ему отдам! Ну где мы только не работали, но такого хамья, как в Липецке, не видел, - говорит один из дорожников.
Рассказали GOROD48 и еще об одной беде: повальном воровстве строительных материалов.
А чё ж не взять то, что само в руки просится?
- Когда с объектов стали пропадать плитка и бордюрный камень, мы поставили по ночам в местах складирования материалов охрану из числа своих рабочих. И был такой случай. Наш охранник, водитель грузовика, сидит в кабине и видит мужчину, который подошел к поддону с гранитными бордюрами, располосовал пластиковую упаковку ножом, потом подогнал легковой автомобиль и уже было собрался грузить гранит в багажник. Охранник его прогнал. Так тот каких-то армян и азербайджанцев к нему подослал, чтобы убедить его закрыть глаза на воровство!
- Помнишь, у «Ноябрьского» мы сняли старую плитку, уложили ее на поддоны, чтобы сдать по акту заказчику, УГС, а утром ее как и не было! - присоединяется к разговору другой мастер.
Количество похищенного точно не известно. Но масштабы краж дорожников поразили. Порой, по их словам, они ловили за руку воров, которые выковыривали плитку из свежеуложенных тротуаров!
Люки колодцев и решетки дождеприемников положены строго по ГОСТу - в уровень с асфальтом. Но ливневка уже забита строительным мусором
Бордюр из гранита, отделяющий так называемую грязевую дорожку от газона - как стразы Сваровски на трусах, одетых наизнанку. Дорого и незачем. Но все вопросы - к проектанту
Зато все дорожники, как выяснилось, влюблены в липецкого мэра. Они цокают языками и расхваливают Евгению Уваркину, которая поражает их своей энергичностью, умением добиться от чиновников выполнения поставленных задач. «Ах, какая женщина!» - вздыхают подчиненные другой бизнес-леди, учредителя ООО ТК «Руслан-1» Мальвины Гуликян.
Итак, работы еще много, но по всем направлениям виден свет в конце туннеля. Укладку плитки на месте остановочных павильонов дорожники обещают закончить к концу сентября, а восстановление газонов - к 5 октября.
Эту гору грунта у неработающей АЗС «ЛТК» дорожники уберут через несколько дней
19 1626
Халява
ПРОСТОЙ НАРОД
Житель
Слабоумный ты
...
!!!
Дмитрий
Пр. Буденного
Город 48
мама, дорогая