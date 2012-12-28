От слов к делу: веранды в детском саду «Волшебный замок» при школе № 20 уже отремонтированы
Происшествия
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сегодня, 12:57
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В Липецке ищут 11-летних мальчиков
Вчера они вышли из дома в СНТ «Металлург-3» и до настоящего времени не вернулись.
Приметы Максима — рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную футболку, черные шорты, обут в черные сланцы.
Приметы Романа — рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черные бриджи с бежевыми надписями, камуфлированную зелено-бежевую футболку, обут в черные кроксы.
— По факту исчезновения несовершеннолетних проводится доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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