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сегодня, 12:57
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В Липецке ищут 11-летних мальчиков

Вчера они вышли из дома в СНТ «Металлург-3» и до настоящего времени не вернулись.

В Липецке ищут 11-летних Максима и Романа Черниковых. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», 8 июня мальчики вышли из дома в СНТ «Металлург-3» и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Максима — рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную футболку, черные шорты, обут в черные сланцы.

Приметы Романа — рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черные бриджи с бежевыми надписями, камуфлированную зелено-бежевую футболку, обут в черные кроксы.

— По факту исчезновения несовершеннолетних проводится доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. 
пропавшие без вести
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Комментарии (6)

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Сначала новые
тема для размышления
21 минуту назад
Помоги , Боже..... Что творится на белом свете, то 5 летний от бабушки убежит, то 11 летние из дома уйдут....
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11лет
38 минут назад
Ещё очень непредсказуемый возраст,в голову может втемяшиться все что угодно.Сохрани их,Господь.Тертения родителям и близким и конечно надежды на лучшее.
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Прасковья Ивановна
51 минуту назад
Нагуляются сами вернуться
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Федулова Катюха
58 минут назад
дай бог найдутся .... на речку мотнули и вот и результат ..
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Там пруд кисляки
сегодня, 13:18
Куда еще могли поехать конечно на речку
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Бусина
сегодня, 13:17
Господи найдитесь
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