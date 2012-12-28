В Липецке ищут 11-летних мальчиков

Вчера они вышли из дома в СНТ «Металлург-3» и до настоящего времени не вернулись.

В Липецке ищут 11-летних Максима и Романа Черниковых. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», 8 июня мальчики вышли из дома в СНТ «Металлург-3» и до настоящего времени не вернулись.Приметы Максима — рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную футболку, черные шорты, обут в черные сланцы.Приметы Романа — рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черные бриджи с бежевыми надписями, камуфлированную зелено-бежевую футболку, обут в черные кроксы.— По факту исчезновения несовершеннолетних проводится доследственная проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.