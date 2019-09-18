Новым вице-губернатором станет 32-летний менеджер из самого богатого региона России

Игорь Артамонов усиливает свою команду чиновником из Салехарда.

Вчера Игорь Артамонов в интервью региональному СМИ анонсировал появление нового вице-губернатора по внутренней политике. Кроме работы с главами районов, политическими партиями и общественными организациями новый чиновник будет курировать и управление физкультуры и спорта. По словам главы области, новый заместитель появится в Липецке через 10 дней: «Молодой, спортивный, 31 год, триатлонист. С липецкими корнями. Но пока не хочу называть его фамилию».Источники GOROD48 в администрации области говорят, что новым заместителем Игоря Артамонова может стать управляющий делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Рябченко.Александр Рябченко родился 19 января 1987 года в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Государственный университет управления» по специальности «Менеджмент организации». Еще будучи студентом, в 2008-2009 годах работал инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». Сразу же после окончания вуза он замещал разные должности государственной гражданской службы ЯНАО, был в том числе помощником губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.В 2015-2017 годах Рябченко - генеральный директор ГКУ ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». С 2017 года по ноябрь 2018-го - генеральный директор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб». С ноября прошлого года по настоящее время - управляющий делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Классный чин - действительный государственный советник 3 класса.К сожалению, получить какие-либо комментарии от самого Александра Рябченко GOROD48 не удалось. В его приемной сообщили, что по 27 сентября чиновник - в отпуске, который проводит за границей. О новых планах своего начальника в аппарате управделами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа не знают. Однако его подчиненные согласны с оценкой Александра Рябченко, которую дал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.- Да, он такой. Активный спортсмен. Но человек он не публичный. Нам будет удивительно, если вы найдете какую-нибудь другую фотографию Александра Николаевича кроме той, которая размещена на нашем сайте, - сказали GOROD48 подчиненные нового липецкого вице-губернатора.Напомним, что если такое назначение случится, то Александр Рябченко займет место Александра Костомарова, которому после избрания Игоря Артамонова администрация президента предложило другое место работы.