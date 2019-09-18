Общество

42 минуты назад

Новым вице-губернатором станет 32-летний менеджер из самого богатого региона России

21 2208
#Игорь Артамонов #кадры
3
Новым вице-губернатором станет 32-летний менеджер из самого богатого региона России

Игорь Артамонов усиливает свою команду чиновником из Салехарда.

Вчера Игорь Артамонов в интервью региональному СМИ анонсировал появление нового вице-губернатора по внутренней политике. Кроме работы с главами районов, политическими партиями и общественными организациями новый чиновник будет курировать и управление физкультуры и спорта. По словам главы области, новый заместитель появится в Липецке через 10 дней: «Молодой, спортивный, 31 год, триатлонист. С липецкими корнями. Но пока не хочу называть его фамилию».

Источники GOROD48 в администрации области говорят, что новым заместителем Игоря Артамонова может стать управляющий делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Рябченко.

Александр Рябченко родился 19 января 1987 года в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Государственный университет управления» по специальности «Менеджмент организации». Еще будучи студентом, в 2008-2009 годах работал инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». Сразу же после окончания вуза он замещал разные должности государственной гражданской службы ЯНАО, был в том числе помощником губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2015-2017 годах Рябченко - генеральный директор ГКУ ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский». С 2017 года по ноябрь 2018-го - генеральный директор ГУП ЯНАО «Ямалгосснаб». С ноября прошлого года по настоящее время - управляющий делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Классный чин - действительный государственный советник 3 класса.

К сожалению, получить какие-либо комментарии от самого Александра Рябченко GOROD48 не удалось. В его приемной сообщили, что по 27 сентября чиновник - в отпуске, который проводит за границей. О новых планах своего начальника в аппарате управделами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа не знают. Однако его подчиненные согласны с оценкой Александра Рябченко, которую дал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

- Да, он такой. Активный спортсмен. Но человек он не публичный. Нам будет удивительно, если вы найдете какую-нибудь другую фотографию Александра Николаевича кроме той, которая размещена на нашем сайте, - сказали GOROD48 подчиненные нового липецкого вице-губернатора.

Напомним, что если такое назначение случится, то Александр Рябченко займет место Александра Костомарова, которому после избрания Игоря Артамонова администрация президента предложило другое место работы.
фото:yanao.ru

21 2208
#Игорь Артамонов #кадры
3

Комментарии (21)

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ОНИ не СКУЛИЛИ , а РАБОТАЛИ !

5 минут назад
Петруша, «Единороссы» проиграли выборы коммунистам . Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.
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Миротворец

5 минут назад
Слуги народа извращаются из всех сил!!!
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Без определенного местожительства

6 минут назад
Ау, региональные сыщики-эксперты, вы уж определитесь Ямало-Ненецкий автономный округ или Ханты-Мансийский.
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Наталья

6 минут назад
Вице, спикеры, сенаторы, мэры, губернаторы и т.д., что это за должности такие, почему нет таких вакансий в центре занятости, а оказывается такие кандидаты нужны, и чем они занимаются и какие у них зарплаты????
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гость

6 минут назад
Петруша, а КТО СКУЛИТ и ЖАЛУЕТСЯ ? Наоборот , ПРИБАВЛЯЕТСЯ СПОРТИВНАЯ ЗЛОСТЬ и АЗАРТ !
ответить

гость

8 минут назад
Мысливец, нет ,не оскуднело , КТО Ж , так ПРОСТО , к БЮДЖЕТНОМУ КОРЫТУ , ЧУЖИХ ПОДПУСТИТ ?
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Петруша

8 минут назад
Ребята не скулите и не жалуйтесь. Кого вы выбрали, того вы и достойны.
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Мысливец

11 минут назад
Оскуднело. Липецкое черноземье , не рождаются патриоты, впору с заграницы завозить погонщиков рабов, воспитываются одни наперстники - шулера.
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подготовка к ВЫБОРАМ 2020 и 2021- НАЧАЛАСЬ !

16 минут назад
Липчанин, ПАТАМУШТО , вдруг случится так ! «Единороссы» проиграли выборы коммунистам . Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.
ответить

подготовка к ВЫБОРАМ 2020 и 2021- НАЧАЛАСЬ !

16 минут назад
Совесть, ТЫ ДУМАЕШЬ ОНИ НЕ ЗАМЕТИЛИ ? «Единороссы» проиграли выборы коммунистам . Депутатом по округу №3 стала Алина Старцева, по округу №20 - Александр Ушаков.
ответить
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