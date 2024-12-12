Сегодня в Липецке: ежегодный отчёт губернатора, выпускники каких вузов зарабатывают больше всех

Всё самое главное про наступивший вторник.

Жара отступила и днём в Липецке умеренные 22-24 градуса тепла. Разгорячённый после вчерашнего дня город окончательно остудит небольшой кратковременный дождь.































Отключения света

С 08:00 до 17:00 обесточат дома:



- ул. Земляничная;

- ул. Надежды.















50-я сессия областного Совета депутатов состоится в 10:00 в Большом зале правительства региона (пл. Ленина-Соборная, 1). Обсудить планируют 30 вопросов, но главное ежегодный отчёт о проделанной работе представит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.









На официальном сайте облсовета и в социальной сети «ВКонтакте» будет доступна прямая трансляция.

Заниматься физкультурой и спортом можно по разному. Библиотека им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) приглашает в 10:00 на спортивно-интеллектуальную игру «Вот оно какое, наше лето» (6+).









Не менее запоминающуюся викторину придумали для своих читателей в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 12:00 начнётся «битва умов» с названием, которое говорит само за себя «Ах, Липецк, рай земной» (16+).













Весёлый вечер можно провести в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 20:01 здесь начнётся Летняя импровизация от Клуба липецкой комедии (18+).









В ролях: Степан Девонин. Дмитрий Поднозов, Яна Сексте.











История Ждуна





Сегодня всемирный день мороженного, день рождения шариковой ручки, которую 10 июня 1943 года запатентовал американец Милтон Рейнолдс. Хотя истинным создателем изобретения был венгерский журналист Ласло Биро.









А ещё сегодня – день мотоциклиста. В воскресенье и понедельник поступала информация о ДТП с участием мотоциклов, в них есть погибшие. Поэтому последним хочется особо скажать: берегите себя.

Школьники сдают ЕГЭ и определяются с будущим, а SuperJob составил рейтинг вузов, чьи выпускники зарабатывают больше всех. На первом месте оказался Московский физико-технический институт. Средний заработок его выходцев составляет 330 тысяч рублей в месяц, за год он увеличился в среднем на 10%.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44;- ул. Прудная, 2;- ул. У. Громовой, 5, 7;- пр-т Победы, 2;- пер. Балакирева, 1.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Абрикосовой, Ануфриева, Балакирева, Басинского, Бахаева, Гоголя, ул. Балакирева, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Надежды, Перова, О.Городовикова, Папанина, Паровозной, Полунина, Поселковой, Прудной, Славянской, Сливовой, Солнечной, Рудничной, Рябиновой, Ударников, У.Громовой, Ю.Смирнова, в переулках Каштановой, Узорном, Яблочкина, на проезде Потапова.- ул. Коммунистическая, 1;- ул. Краснозаводская, 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5;- ул. Краснознаменная, 3;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Это когда ты вроде бы занимаешься спортом, а на самом деле сидишь за столом и отвечаешь на вопросы.А вы согласны, что живёте в раю?Правила простые: зрители придумывают ситуации и задают тон беседе, а комики шутят.Если уж заглянете в «Библиотеку», то можете заодно навестить и заседание знаменитого клуба «Истина в кине». Сегодня в 19:01 начнут смотреть и обсуждать фильм «Сердце мира». Россия, Литва, 2018. Драма. Режиссёр Наталия МещаниноваЕгор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного – стать частью этой семьи. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Октябрьская, 54а) в 10:00 покажут фильм «Ждун». Россия, 2025. Семейная комедия. Режиссёр Дмитрий СуворовКорабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун отправляет сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но вот незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой.Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев.Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. средний заработок стандартного выпускника которых составляет 290 тысяч рублей.В топе также Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 280 тысяч рублей.Среди нестоличных вузов лидерами являются Казанский (Приволжский) федеральный университет и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет со средними зарплатами выпускников в 230 000 рублей. В списке также присутствуют Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова – 175 тысяч рублей; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники – 179 тысяч рублей; Самарский государственный технический университет – 150 тысяч рублей.Липецкие учебные заведения в рейтинг не попали. А сколько вы зарабатываете, окончив ведущие учебные заведения региона?