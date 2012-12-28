Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Лось выскочил под машину: погиб 33-летний водитель
Происшествия
В Липецке ищут 11-летних мальчиков
Происшествия
В Липецке авария с участием мотоциклиста
Происшествия
В Боринском погиб 30-летний мотоциклист
Происшествия
36-летний мужчина уехал в лес на мотоцикле и пропал
Происшествия
В Липецкой области в трёх пробах свиных субпродуктов нашли сальмонеллы
Здоровье
Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения
Происшествия
Всего 5 рублей 3 копейки решили, кому отсыпать шлаком дороги в частном секторе Липецка
Общество
Двое марроканцев работали без документов в Усманском районе
Происшествия
Каждое десятое ДТП с мототранспортом в этом году оказалось смертельным
Происшествия
Читать все
В Боринском погиб 30-летний мотоциклист
Происшествия
В Липецкой области в трёх пробах свиных субпродуктов нашли сальмонеллы
Здоровье
Кражу телефона у спящего мужчины записала камера наблюдения
Происшествия
Пропавших в Липецке братьев нашли
Происшествия
«Металлург» в присутствии 3 тысяч болельщиков зарубился с лидером
Спорт
«Сказка в городе»
Общество
Температурный рекорд 1948 года побит
Погода в Липецке
Кулешов раскрыл секрет лидерства, а Бугаков неожиданно взял под защиту судью
Спорт
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура вернется к привычным значениям
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
151
сегодня, 19:12
1

Кулешов раскрыл секрет лидерства, а Бугаков неожиданно взял под защиту судью

Пресс-конференция главных тренеров.

После ничьей «Металлурга» и «Рязани» - 0:0 оба главных тренера хвалили своих подопечных за бойцовские качества, но немного сожалении, что не смогли победить.

Наставник гостей Юрий Кулешов отметил, что во втором тайме «Рязань» перестроилась и создала несколько моментов у ворот липчан.

- Конечно, можно было здесь победить, - сказал он, - Но результат в целом закономерный.

Соперников из Липецка гость назвал мастеровитой, мобильной и индивидуально сильной командой. А лидерство своей команды после 10 туров объяснил тем, что «ребята сами поставили перед собой амбициозные задачи, а руководство и все наши клубные службы их поддерживают». Полностью ответы тренера в видеофайле ниже.




Наставник «сталеваров» Дмитрий Бугаков признал, что вынужденная двухнедельная пауза из-за снятия «Химок-2» повлияла на команду.

- Игровой ритм немножко сбился, – сказал он. - Но функционально команда готова хорошо, на протяжении 90 минут мы активно прессингуем, активно выбегаем.

Бугакова спросили и о заменах и о претензиях к судьям. На последний вопрос он дал весьма неожиданный ответ.

«Металлург» продолжает занимать 6-е место, но впереди ещё много матчей, ближайший 15 июня в Москве с «Родиной-М».
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
1
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пиши-Читай
50 минут назад
"Бугаков неожиданно взял под защиту судьтю" Дно пробито.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить