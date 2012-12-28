Спорт
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сегодня, 19:12
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Кулешов раскрыл секрет лидерства, а Бугаков неожиданно взял под защиту судью
Пресс-конференция главных тренеров.
Наставник гостей Юрий Кулешов отметил, что во втором тайме «Рязань» перестроилась и создала несколько моментов у ворот липчан.
- Конечно, можно было здесь победить, - сказал он, - Но результат в целом закономерный.
Соперников из Липецка гость назвал мастеровитой, мобильной и индивидуально сильной командой. А лидерство своей команды после 10 туров объяснил тем, что «ребята сами поставили перед собой амбициозные задачи, а руководство и все наши клубные службы их поддерживают». Полностью ответы тренера в видеофайле ниже.
- Игровой ритм немножко сбился, – сказал он. - Но функционально команда готова хорошо, на протяжении 90 минут мы активно прессингуем, активно выбегаем.
Бугакова спросили и о заменах и о претензиях к судьям. На последний вопрос он дал весьма неожиданный ответ.
«Металлург» продолжает занимать 6-е место, но впереди ещё много матчей, ближайший 15 июня в Москве с «Родиной-М».
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