Кулешов раскрыл секрет лидерства, а Бугаков неожиданно взял под защиту судью

Пресс-конференция главных тренеров.

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Соперников из Липецка гость назвал мастеровитой, мобильной и индивидуально сильной командой. А лидерство своей команды после 10 туров объяснил тем, что «ребята сами поставили перед собой амбициозные задачи, а руководство и все наши клубные службы их поддерживают». Полностью ответы тренера в видеофайле ниже.







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